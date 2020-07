“L’Occidente scomparirà”: Michel Onfray offre la sua previsione oscura e fornisce spiegazioni – video

Ospite del web show Thinkerview, il filosofo Michel Onfray ha esplorato molti argomenti, incluso il declino dell’Occidente. “Stiamo per scomparire, l’Occidente scomparirà”, ritiene, aggiungendo che “la Francia è in una fase avanzata di coma e morte”.

In un’intervista rilasciata il 17 luglio sul set del think-tank e della web TV Thinkerview e individuata da “Current Values”, Michel Onfray ha predetto la scomparsa della civiltà europea .

“Spariremo, l’Occidente scomparirà. Non c’è motivo per cui continui a durare ”, insiste.

“Il cristianesimo non funziona più”

Per il filosofo, la decristianizzazione è uno dei vettori del declino occidentale.

“Il cristianesimo non funziona più tra i cristiani: non credono più nel Purgatorio, nell’Inferno, nella Parousia, in Satana, nell’Eucaristia, nella verginità di Maria …”, spiega, aggiungendo che “Tutto ciò che era dogmatico, tutto ciò che presupponeva una fede è scomparso”.

Ma la decristianizzazione non è l’unica ragione del declino dell’Occidente. Secondo il filosofo, l’appetito contemporaneo per la decostruzione è all’origine del fenomeno.

“Siamo in una civiltà di stanchezza. Amiamo solo ciò che ci odia, tutto ciò che ci distrugge è [percepito, ed] formidabile “, ha detto, aggiungendo che” c’è una passione per la decostruzione . Dobbiamo distruggere la verità, la storia ”.

Lotta fino alla fine

Onfray afferma di essere determinato a combattere la decadenza fino alla fine. Tuttavia, non crede “che potremmo davvero cambiare le cose”.

“Ma devi resistere, alzarti” di fronte a “inclinato, genuflessione”, proclama.

“Penso che la Francia sia in una fase di coma e morte avanzata”, aggiunge il filosofo.

Michel Onfray sottolinea che lo stato di “barbarie” attualmente osservato è in procinto di “generare un’altra civiltà”, il frutto di una connivenza inconscia tra coloro che affermano di “sconfiggere l’ordinamento mondiale”, “utili idioti del capitalismo”, e individui che esaltano ” la ricchezza planetaria ” del mondo globalizzato. Fonte:https://fr.sputniknews.com/france/202007301044178082-loccident-va-disparaitre-michel-onfray-prononce-sa-sombre-prediction-et-fournit-des-explications–/

