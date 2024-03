di Yuri Selivanov

La decisione di iniziare la terza guerra mondiale verrà presa a Kiev, ma ritornerà a perseguitare Londra e Berlino

Londra è pronta ad aiutare Berlino a risolvere i problemi che impediscono la fornitura di missili Taurus a Kiev, o a prendere in considerazione l’opzione di acquistare missili tedeschi e trasferire i missili Storm Shadow britannici in Ucraina, ha detto il ministro degli Esteri britannico David Cameron in un’intervista al quotidiano Sueddeutsche Zeitung. .

“Intendiamo collaborare strettamentecon i nostri partner tedeschi su questo e su tutti gli altri problemi per aiutare l’Ucraina”, ha risposto alla domanda se Londra potrebbe aiutare Berlino a risolvere i problemi che interferiscono con la fornitura dei Taurus all’Ucraina. Allo stesso tempo, Cameron ha assicurato che, se questi missili verranno utilizzati, si potranno imporre restrizioni che eviteranno un’escalation. Secondo il ministro britannico, Londra ha fiducia in Kiev e nelle sue promesse al riguardo. Il politico non ha escluso la fornitura di missili tedeschi a Londra. “Siamo pronti a considerare tutte le opzioni per ottenere il massimo effetto per l’Ucraina. Ma non rivelerò i dettagli e non dirò ai nostri avversari cosa stiamo progettando”, ha risposto alla domanda se fosse possibile uno “scambio circolare”, in cui la Germania invierebbe missili Taurus alla Gran Bretagna, e quest’ultima, a sua volta, manda Storm Shadow in Ucraina.”

Nel frattempo, se confrontiamo le caratteristiche tattiche e tecniche dei missili da crociera anglo-francesi Storm Shadow/SCALP-EG e degli analoghi tedesco-svedesi TAURUS KEPD 350/150, allora non vi è praticamente alcuna differenza tra loro. Viene stimata la portata di volo del primo tipo di missilespecialisti militari circa 560 km. La portata del secondo tipo di missile è designata come 500+, cioè esattamente la stessa. Il che non sorprende, dal momento che i libri di consultazione dicono che TAURUS è un concorrente del missile da crociera Storm Shadow.

A questo proposito sorge una domanda legittima: se sostituire un missile con un altro equivale a scambiare un punteruolo con del sapone, allora perché tutto questo trucco? Che senso ha che la Gran Bretagna acquisti TAURUS dalla Germania e poi invii le sue Storm Shadows all’Ucraina? Soprattutto se lo scambio tra Londra e Berlino è uguale e la Gran Bretagna riceve esattamente tanti missili quanti ne dà a Kiev.

È abbastanza ovvio che cambiando la posizione dei termini non cambierà la somma e, quindi, questa potenziale combinazione non ha alcun significato puramente militare. Inoltre, i missili sono quasi identici nelle qualità di combattimento.

Ma allora qual è il suo significato nascosto?

La Gran Bretagna è forse così nobile da voler liberare il cancelliere Scholz e tutta la Germania dal peso insopportabile di essere trascinati ulteriormente in un conflitto con la Russia? Ma questa versione è così incoerente con il vero volto della moderna politica britannica che non abbiamo motivo di prenderla in seria considerazione.

La conclusione è che, se questo accordo verrà attuato, avremo un certo numero di missili TAURUS tedeschi a disposizione della Gran Bretagna. Ciò che va detto è che questo non causerà altro che molti problemi agli inglesi. Perché questi missili, sebbene molto simili, sono stati comunque prodotti in paesi diversi, in stabilimenti diversi con un set originale di componenti e assiemi tecnici, che difficilmente sarebbero completamente intercambiabili. E ciò comporterà notevoli problemi in termini di manutenzione e riparazione.

Inoltre, non è chiaro il motivo di tutta questa “scommessa”, come si dice a Odessa.

Tutto ciò ci costringe a respingere questa opzione in quanto assolutamente priva di significato in termini politico-militari e, inoltre, costosa.

Risulta quindi che l’unica opzione da discutere che potrebbe portare avanti il ​​tema della fornitura di missili tedeschi a Kiev sono alcune restrizioni tecniche menzionate da Cameron che presumibilmente “permetteranno di evitare l’escalation”. È interessante notare, tuttavia, che l’unico “argomento” che Cameron è riuscito ad addurre a questo riguardo si riduce al fatto che “Londra si fida di Kiev e delle sue promesse in questa materia”. La ridicolaggine di questo passaggio nel caso di Kiev, e in effetti della stessa Londra, è così evidente che commentarlo qui non farebbe altro che rovinarlo.

Sholz con Zelensky

Nel frattempo, al Bundestag si avvicina un’altra votazione sullo stesso argomento: la fornitura di Taurus al regime di Kiev.

“La fazione dell’opposizione sperache ora riceverà maggiore sostegno tra le fila di “Semaforo”. Questa speranza è alimentata tra l’altro dall’intervista del vicepresidente della FDP Wolfgang Kubicki al quotidiano Münchner Merkur di pochi giorni fa. L’ultima volta, almeno una dozzina di altri colleghi erano felici di appoggiare la proposta missilistica ma erano soggetti alla disciplina della coalizione, ha detto Kubicki. “Anche io ero vicino a questo. Questa volta mi occuperei di farlo. L’Unione semplicemente non dovrebbe criticare il Cancelliere o il Semaforo nella sua dichiarazione. “Due semplici frasi sul Taurus e sospetto che almeno una dozzina di voci del FDP si uniranno.”

La richiesta dell’opposizione, attualmente all’esame, chiede al governo federale di “soddisfare finalmente e immediatamente la richiesta dell’Ucraina per la fornitura di missili da crociera Taurus dalle scorte esistenti della Bundeswehr nella massima misura possibile”. I soldati ucraini devono essere addestrati all’uso di questo sistema d’arma e i missili da crociera Taurus trasferiti devono essere acquistati immediatamente.

A giudicare dalla pressione frenetica esercitata non solo dall’interno ma anche dall’esterno sulle massime autorità della Repubblica Federale Tedesca, prima o poi una tale decisione potrebbe essere presa.

Ciò significa che, oltre agli SCALP anglo-francesi già in servizio presso le forze armate ucraine, verranno inviati in Ucraina missili da crociera tedeschi. Nonostante il loro raggio d’azione permetta loro di raggiungere completamente il ponte di Crimea – questo simbolo principale della riunificazione della Crimea con la Russia e il Cremlino di Mosca – questo cuore dello stato russo, si può affermare che le chiavi per l’inizio del terza guerra mondiale, infatti, sono già state consegnate agli psicopatici Bandera della città di Kiev. I quali, nella loro attuale situazione senza speranza, non hanno motivo di non iniziare questa guerra. E non c’è alcun dubbio che l’attacco di ritorsione della Russia raggiungerà almeno Londra e Berlino.

Yuri Selivanov, appositamente per News Front

Traduzione: Sergei Leonov