“L’Occidente riprende il ‘playbook siriano'”

Secondo un rapporto di RIA Novosti del ​​23/04, Igor Kirilov, comandante della Forza di protezione chimica e biologica delle forze armate russe, ha affermato che l’Occidente sta pianificando di utilizzare armi di distruzione di massa in Ucraina per accusare e isolare la Russia.

Sulla base di tale rapporto, si afferma che gli Stati Uniti e i paesi della NATO stanno studiando tre opzioni provocatorie tra cui l’uso effettivo di armi chimiche, armi biologiche o armi nucleari in Ucraina per facilitare il successivo attacco alla Russia. L’obiettivo è accusare la Russia di utilizzare armi proibite secondo il “playbook siriano” e isolare la Russia economicamente e politicamente, escludendola da organizzazioni internazionali come il Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Soldati russi

Riportato in precedenza

Esercito russo: attaccati da armi chimiche, hanno partecipato gli Stati Uniti

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa TASS del 23, Igor Kirillov, comandante della Forza di protezione chimica e biologica delle forze armate russe, ha affermato che l’esercito russo è stato attaccato da un’arma chimica portata da un drone in Ucraina alcuni giorni fa. Ha anche accusato gli Stati Uniti di essere coinvolti nell’incidente.

Kirillov ha detto che il 21 di questo mese, un drone ha fatto cadere un container con un gran numero di ampolle di vetro contenenti sostanze tossiche sulle postazioni dell’esercito russo. Ha riferito che gli aggressori volevano vedere il tubo di vetro frantumarsi innescando una reazione chimica che avrebbe portato a esplosioni, bruciature e rilascio di sostanze tossiche.

Secondo i rapporti, Kirillov ha anche affermato che il regime di Kiev, istigato dagli Stati Uniti, potrebbe portare a termine un attacco che potrebbe uccidere decine di migliaia di ucraini nel prossimo futuro.

Secondo lui, il contenuto delle fiale viene analizzato chimicamente nel Laboratorio 27 del Centro Scientifico del Ministero della Difesa russo, accreditato dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.

“I risultati dell’analisi saranno trasmessi alla sua segreteria tecnica, secondo procedure stabilite”, ha sottolineato.

Il generale Kirillov ha anche accusato gli Stati Uniti di voler preparare nuove provocazioni, con l’obiettivo di rendere l’esercito russo responsabile dell’uso di armi chimiche, biologiche o nucleari in Ucraina.

Ha assicurato che il Ministero della Difesa russo ha informazioni su questo piano, indicando che è stato redatto in risposta ai successi ottenuti dalla Russia nella sua operazione militare in Ucraina.

Riferendosi alle “dichiarazioni provocatorie rilasciate regolarmente nei mesi di marzo e aprile dai leader dei paesi occidentali in merito al pericolo dell’uso da parte della Russia di armi di distruzione di massa”, ha rimarcato: “Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che si tratta degli Stati Uniti che ha già utilizzato tali progetti più di una volta per raggiungere obiettivi politici”.

Fonti: AL Manar – Sina military