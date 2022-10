L’Occidente provoca rivolte in Iran per fare pressione sul governo durante i colloqui sul nucleare

I paesi occidentali stanno sfruttando le recenti rivolte sostenute dall’estero in Iran per esercitare maggiore pressione sulla Repubblica islamica in un momento in cui sono in corso colloqui per rilanciare l’accordo nucleare del 2015, afferma un analista politico.

Batool Subeiti ha rilasciato le osservazioni in un’intervista al programma Spotlight di Press TV martedì, il giorno dopo che l’Unione Europea ha imposto nuove sanzioni contro un certo numero di persone ed entità iraniane per la risposta del Paese alle rivolte seguite alla morte di una giovane donna iraniana in fermo di polizia.

Subeiti ha proseguito affermando che le proteste per la morte di Mahsa Amini sono diventate violente molto rapidamente, sottolineando che le forze di sicurezza hanno affrontato la situazione come farebbe qualsiasi altra forza governativa

“Avevi gruppi separatisti armati che si sono scontrati con le forze di sicurezza e, come hai detto, le forze di sicurezza hanno fatto ciò che qualsiasi forza governativa dovrebbe fare in quella situazione. Cioè per reprimere i rivoltosi, che ovviamente hanno iniziato a togliere il velo alle donne, dando fuoco alle proprietà pubbliche. Quindi il modo in cui si sono trasformate le proteste non potrebbe mai essere caratterizzato in alcuna forma come proteste pacifiche”, ha affermato.

Batool Subeiti says the Western countries are exploiting the situation in Iran to put more pressure on the country's government regarding the talks to revive the nuclear deal. pic.twitter.com/641k2ydTR4 — Highlights (@highlightsnews1) October 18, 2022

L’analista ha anche notato che le rivolte sono state guidate da “spie addestrate straniere”, aggiungendo che gli attacchi alle forze di sicurezza iraniane da parte del gruppo terroristico Komala ne sono una prova.

Subeiti ha anche osservato che fonti dell’intelligence iraniana hanno rilasciato informazioni su come gruppi affiliati ad al-Qaeda siano stati effettivamente uccisi dalle forze militari del paese in province come Sistan e Baluchestan, dopo aver rivendicato la responsabilità dei loro precedenti attacchi mortali alle stazioni di polizia.

L’IRGC ha anche smantellato gruppi armati in luoghi come l’Azerbaigian, ha aggiunto.

“Quindi non è un segreto che l’Occidente l’abbia pianificato in anticipo le proteste. Indipendentemente dal fatto che volessero usare il pretesto della morte di Mahsa o qualsiasi altro titolo, hanno scatenato le loro reti di agenti sotto copertura per creare scompiglio al fine di esercitare pressioni sull’Iran in questo periodo molto delicato in cui sono in corso i negoziati sul nucleare”, ha affermato.

Le proteste per la morte di Mahsa Amini sono scoppiate prima nella sua provincia natale del Kordestan e poi in diverse città, inclusa la capitale Teheran. Amini è svenuta in una stazione di polizia ed è stata dichiarata morta giorni dopo, il 16 settembre, in un ospedale di Teheran. Tuttavia, alcuni elementi estremisti hanno fatto deragliare le proteste e incitato alla violenza contro le forze di sicurezza.

Un rapporto investigativo del parlamento iraniano ha concluso che la morte di Amini non era collegata ad aggressioni fisiche e percosse.

Secondo il rapporto, la giovane non è stata né aggredita durante il suo trasferimento al centro di polizia di Teheran, dove è caduta in coma, né colpita mentre era detenuta lì.

Nota: Le tecniche si sobillazione utilizzate dai servizi di intelligence come CIA e Mossad sono ormai ben note. Risulta chiaro che queste tecniche sono state utilizzate con un certo successo in Iran dove i servizi possono contare su un discreto numero di agenti provocatori addestrati e su elementi dei gruppi terroristi infiltrati e finanziati dai paesi occidentali. Il tutto è servito per orchestrare una massiccia campagna mediatica di screditamento del regime e per promuovere un cambio di potere a Teheran. Niente di nuovo ma, sfortunatamente per i piani di Washington e Tel Aviv, la Repubblica Islamica è molto più solida e reattiva di come pensano le centrali di sobillazione occidentali.

Fonte: Press tv.ir

traduzione e nota: Luciano Lago