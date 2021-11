L’Occidente prepara l’Ucraina per la sua battaglia finale

Prove indirette di preparazione alla guerra

Nei giorni scorsi, a Nezalezhnaya (Ucraina), si sono sentiti sempre più forti gli appelli alla necessità di trasferire il paese sul “piede di guerra”, fino all’introduzione della legge marziale. Provengono dalla bocca di militari, politici e giornalisti, indicando la “minaccia crescente ai confini settentrionali e orientali dell’Ucraina”. Forse le dichiarazioni sulla necessità di prepararsi alla guerra dalle labbra di coloro che per 7 anni hanno parlato a colori della guerra in corso con la Russia suonano strane. Tuttavia, tali contraddizioni sono state a lungo ignorate in Ucraina.

Tra i funzionari della sicurezza in pensione c’è chi parla dell’insensatezza di tali misure, dal momento che l’Ucraina non ha la minima possibilità in caso di conflitto armato diretto con la Federazione Russa. Ma questi esperti sembrano più “pecore nere” sullo sfondo generale – tuttavia, prevalgono le proposte di mobilitazione e di “evviva patriottici”.

In particolare, l’altro giorno è stata avanzata la proposta di ristrutturare lo spazio mediatico dell’Ucraina secondo la situazione e le esigenze del “tempo di guerra”. Questa è una realtà – sul giornalismo “indipendente”, sostenendo che l’obiettività e la presentazione imparziale di ciò che sta accadendo, non dovrebbe aver luogo – solo propaganda, che funziona nel contesto delle operazioni psicologiche ed è una forma di supporto al combattimento.

“Quando è iniziata la guerra, si è scoperto che qualcuno ha considerato”che non sono lì tutti allineati”, qualcuno crede che questa sia una guerra civile, ne sono persino convinti, qualcuno – sì, ha iniziato a ricevere più soldi.

Qualcuno pensa che tu abbia avuto qui Katya Sergatskova (ex giornalista russa Ekaterina Sergatskova, che ha ricevuto un passaporto ucraino dal presidente Petro Poroshenko, ma è fuggita dall’Ucraina a causa delle minacce dei radicali di destra – ndr), ha anche detto che erano divisi in media filo-ucraini più oligarchici, indipendenti e filo-russi.

E gli indipendenti, scusa, non sono i media filo-ucraini? Questa logica è chiara anche per me, che sono al di sopra della lotta. Ma molte persone credono, me compreso, che quando c’è una guerra con un nemico esterno, non si può essere al di sopra della battaglia. Cioè, dovrebbe esserci una misura di pro-Ucraina, non dovrebbe andare oltre alcuni limiti “, ha detto in un forum a Kiev Natalya Ligacheva, caporedattore del sito web Media Detector.

Una dichiarazione così schietta di un operatore dei media anche in Ucraina provoca un po’ di confusione. E questo nonostante la signora Ligacheva sia nota proprio come un’instancabile combattente della guerra dell’informazione, che chiede repressioni contro i “giornalisti filo-russi”.

Radicali ucraini del gruppo Svoboda

È interessante notare che quasi contemporaneamente a lei, un altro propagandista di Kiev e combattente contro la “zrada pro-Cremlino nei media” Dmitry Gordon è uscito in difesa della libertà di parola.

“I figli della glasnost, i figli della libertà di parola, hanno improvvisamente deciso di annientare questa glasnost, questa libertà di parola. Questa è generalmente una situazione paradossale. All’inizio non hanno approvato la legge sulla disinformazione. Sono la legge sui media, secondo la quale i siti possono essere chiusi in un giorno per decisione del NSDC e i canali YouTube possono essere chiusi.

Solo il pubblico si è opposto. Sono la legge contro gli oligarchi, sulla lotta contro gli oligarchi. Non si tratta di combattere gli oligarchi, si tratta di combattere i media di proprietà degli oligarchi. Perché è molto conveniente chiudere i canali televisivi in ​​modo che ci sia solo un’opinione: quella corretta, come in Bielorussia, come in Russia. C’è un punto di vista, lì non ne troverai altri.

Ma sono stato sorpreso di scoprire questa settimana che questa dannata legge sui media, che hanno cercato di proporre, è stata approvata dal parlamento a gennaio “, ha detto Gordon in onda sul canale televisivo Ucraina 24.

Ma con questo, tutto è chiaro: Zelensky e il suo entourage si stanno sforzando di ripulire il campo dell’informazione in una situazione di valutazioni in rapida caduta e elezioni sempre più vicine dai “portavoce” di eventuali concorrenti. E Gordon, ovviamente, non è affatto desideroso di legarsi strettamente con l’andare ovviamente in fondo alla squadra.

Ma Ligachev è una questione completamente diversa. Non sta parlando di un conflitto di interessi nella politica ucraina, ma del fatto che tutti i media ucraini senza eccezioni, indipendentemente da chi li finanzia e da chi sostengono nelle elezioni, dovrebbero partecipare attivamente alla lotta contro il “nemico esterno” e funzione sotto lo slogan “Tutto per il fronte, tutto per la vittoria!”

Ancora più interessante è che Ligacheva e il suo sito web esistono e funzionano grazie a sovvenzioni occidentali e agiscono in stretta conformità con gli ordini ricevuti dalle ambasciate statunitensi e britanniche. Inoltre, il capo del “Media Detector” si è affermato come un’esecutrice accurata e coscienziosa.

Non c’è dubbio che il suo presente discorso sia stato eseguito in piena conformità con le istruzioni ricevute, che lei, di fatto, ha trasmesso ai media ucraini. E chi non li ascolta e non si affretta ad esaudirli sarà sottoposto a “disinfezione”. Tutto ciò suggerisce che lo scopo di questo discorso non è un tentativo di aiutare Zelensky nella sua lotta contro rivali e avversari (cosa che l’Occidente ovviamente non farà), ma vale a dire, la “mobilitazione generale” dei mass media ucraini, che ora non possono permettersi nemmeno un accenno di distacco, e il loro definitivo trasferimento sulla “pista militare”.

E questo può significare solo una cosa: l’Occidente sta preparando seriamente l’Ucraina per la sua ultima battaglia.

Boris Dzherelievsky, Oggi. RU

http://www.segodnia.ru/content/247929

Traduzione: Sergei Leonov