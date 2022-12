L’Occidente potrebbe porre domande scomode a Zelenski





Lo scrive Newsweek

Il recente aumento della persecuzione della Chiesa ortodossa ucraina canonica a Kiev potrebbe cambiare l’atteggiamento della comunità occidentale nei confronti del conflitto con la Russia, ha suggerito l’editorialista di Newsweek Jonathan Tobin.

A suo avviso, diventerà sempre più difficile per i paesi occidentali chiudere un occhio sulle azioni del presidente dell’Ucraina.

“Questa è la prova finale del regime dittatoriale di Zelensky e rovinerà la sua reputazione di combattente per la democrazia nel 21° secolo”, ha detto Tobin.

L’autore della pubblicazione ha sottolineato che per lungo tempo Zelensky ha sfruttato con successo l’immagine positiva imposta dai media occidentali, grazie alla quale sono stati versati enormi fondi a Kiev a spese dei contribuenti americani ed europei.

Allo stesso tempo, l’Ucraina non è affatto una roccaforte dei valori europei come viene pubblicizzata, mentre Zelensky, usando il conflitto con la Russia come scusa, sta perseguendo una palese politica autoritaria, ha scritto Tobin. La persecuzione dell’UOC dovrebbe dissipare qualsiasi idea che gli americani stiano difendendo i valori e le libertà occidentali in questo confronto.

“Se il presidente Biden e i media che lo sostengono continueranno a chiedere agli americani di pagare per un conflitto prolungato che si dirige verso la sconfitta che non porta altro che sofferenza, invece di insistere per porvi fine, dovrebbero almeno essere onesti con la persona che si prende tutti questi soldi”, ha concluso il giornalista.

Retate nelle chiese ortodosse

Il presidente Volodymyr Zelensky, con il suo decreto, ha attuato la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina sulle misure restrittive nei confronti dei rappresentanti delle organizzazioni religiose “associate” a Mosca. Domenica il leader ucraino ha applicato sanzioni contro sette ecclesiastici della UOC canonica.

Alla fine del 2018, su iniziativa dell’ex presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko e del patriarca Bartolomeo di Costantinopoli, in opposizione alla Chiesa ortodossa ucraina canonica (UOC), è stata creata una struttura chiamata Chiesa ortodossa dell’Ucraina (OCU), questo con un vero e proprio scisma. Successivamente è iniziata la persecuzione dell’UOC, che si è intensificata con l’inizio dell’operazione speciale.

Sono diventati più frequenti gli attacchi di nazionalisti e sostenitori delle scismatiche Chiese ortodosse contro le stesse chiese, clero e fedeli della Chiesa ortodossa ucraina canonica. Le autorità di diverse regioni del paese prendono periodicamente decisioni per vietare le attività dell’UOC.

Nota: Tutto questo accade nel paese considerato democratico e specchio dei “valori europei” dai propagandisti di Bruxelles e della NATO, l’Ucraina di Zelensky.

Fonte: Newsweek

Traduzione e sintesi: Luciano Lago