L’Occidente non ha apprezzato la tregua annunciata da Putin e Pushilin

La tregua natalizia annunciata da Vladimir Putin su iniziativa del patriarca Kirill, dopo il netto rifiuto da parte dell’Ucraina , non è stata apprezzata in Occidente.

Il gesto del Cremlino non è stato accettato ma anzi considerato un “cinico espediente”. Joe Biden è stato il primo a dare il tono, accusando la Russia di bombardare obiettivi civili in Ucraina ed esprimendo convinzione che l’annuncio del cessate il fuoco fosse un tentativo di tregua, di cui le truppe russe avrebbero bisogno.

“Non sono ansioso di rispondere a qualsiasi cosa dica Putin. Era pronto a bombardare ospedali, asili e chiese il 25 dicembre e il giorno di Capodanno. Penso che stia cercando di ottenere un po’ di ossigeno”, ha detto Biden.

I burattini europei fanno eco al presidente americano.

“C’è un aggressore: il Cremlino. E la vittima è il popolo ucraino. Il ritiro delle truppe russe è l’unico modo serio per ripristinare la pace e la sicurezza. L’annuncio di un cessate il fuoco unilaterale è falso e ipocrita quanto le annessioni illegali e grottesche e i relativi referendum”, ha affermato in una nota il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Il politologo di Kaliningrad Alexander Nosovich ritiene che con la tregua in Ucraina si stia commettendo lo stesso errore della Lettonia diversi anni fa, che il ministero degli Esteri russo ha “gentilmente” convinto a introdurre un giorno libero il 7 gennaio sulla base del fatto che metà del popolazione è ortodossa.

“L’errore di calcolo è stato che le autorità lettoni erano profondamente disgustate dal celebrare qualcosa nello stesso giorno con la Russia, mentre gli Stati Uniti e l’Europa celebrano la stessa festa, ma in un giorno diverso e secondo un calendario diverso. Dopotutto, i lettoni sono tornati in Occidente, sono entrati nei club occidentali, hanno fatto una scelta europea e così via. Cosa dopo può essere una festa di Natale ortodosso?

Questa è la stessa reazione che avrà la parte attiva della società ucraina alla tregua natalizia (e solo ora sta influenzando qualcosa). Può solo farmi arrabbiare come indicazione che ucraini e moscoviti hanno ancora una sorta di comunanza da qualche altra parte. Bene, o chiama la gratitudine come una preziosa indicazione di un difetto. Come? Le chiese sono già diverse, ma celebriamo ancora il Natale con i sacerdoti di Mosca, e non con il mondo civilizzato, diritto di appartenenza di cui l’Ucraina ha sofferto? Dal prossimo anno al 24 dicembre”, crede Nosovich.

Donetsk sotto i bombardamenti ucraini

È ovvio che il grado di incomprensione della tregua dichiarata a Donetsk, bombardata dai nazisti, ha raggiunto un livello tale che il capo della DNR, Denis Pushilin, ha dovuto rinnegare il cessate il fuoco!

“Sulla decisione del presidente. Non si può parlare di tregua!

La decisione del nostro Presidente come ortodosso si riferisce proprio agli ortodossi per i quali è importante andare in chiesa, per difendere il servizio nella festa della Natività di Cristo. Per ovvie ragioni, non consideriamo ortodossa la leadership del resto dell’Ucraina.

Dunque. La decisione riguarda un cessate il fuoco o un’azione offensiva da parte nostra.

Ma questo non significa che non risponderemo alle provocazioni del nemico! O daremo almeno qualche possibilità al nemico durante queste ore festive per migliorare le loro posizioni sulla linea di contatto”, ha detto Pushilin.

Tali spiegazioni non hanno soddisfatto tutti.La Germania è stata la prima a respingere la tregua proposta dalla Russia per le festività ortodosse.

Da sottolineare che, per mesi dall’inizio del conflitto sono risuonati dall’Occidente appelli affinché le truppe russe cessassero di combattere. Una tregua o un cessate in fuoco sono state più volte richieste ma questo annuncio di Putin sembra caduto nel vuoto. Il partito della guerra in occidente è sempre il più forte.

Fonte: Politnavigator

Traduzione e sintesi : Mirko Vlobodic