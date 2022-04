L’Occidente non è interessato a fermare, ma a prolungare la guerra

MOSCA, Istituto RUSSTRAT.

Il direttore dell’Istituto di strategie politiche ed economiche internazionali – RUSSTRAT Elena Panina nella sua colonna FAN ha commentato la recente dichiarazione dell’ex presidente ceco Vaclav Klaus (nella foto in alto) secondo cui le potenze mondiali, con il pretesto dell’amore immaginario per l’Ucraina, stanno effettivamente cercando di mostrare il loro odio per Russia.

Il politico ha anche definito gli eventi in Ucraina una guerra dell’Occidente contro la Russia, sottolineando che il conflitto dovrebbe essere risolto da negoziati diretti tra Russia e Occidente.

Le parole di Vaclav Klaus secondo cui lo scontro in Ucraina non è tra Mosca e Kiev, ma tra Russia e Occidente, sono diventate uno dei pochi segnali razionali e sobri che risuonano oggi dall’Europa.

Klaus è ben consapevole di come funzionano le macchine della propaganda e della manipolazione e si interroga sull'”amore per gli ucraini” che si è improvvisamente impadronito dei media occidentali. Diagnostica correttamente che l’Occidente non è interessato a porre fine, ma a prolungare la guerra, agisce in base al principio “più a lungo durerà la guerra, più indebolirà e danneggerà la Russia”. Allo stesso tempo, il blocco occidentale non si limita a sostenere il regime di Kiev, ma diventa esso stesso un partecipante sempre più attivo al conflitto armato.

Klaus appartiene a una generazione di veterani della politica ceca per i quali la parola “guerra mondiale” non è una possibilità ipotetica ma un’esperienza personale. Nato durante la Seconda Guerra Mondiale e trascorse la sua giovinezza in attesa della Terza, Klaus comprende a cosa possono portare le iniziative militanti di Johnson e Borrell , combinate con il crescente coinvolgimento della NATO nei combattimenti in Ucraina. E anche con la discussione sul tema della chiusura dei porti per le navi civili russe, un blocco navale della Russia, che, in effetti, equivale anche a una dichiarazione di guerra.

L’Occidente collettivo non sa che il suo coinvolgimento nel conflitto ucraino è andato troppo oltre. Lancette dell’orologio Doomsday (un progetto di scienziati atomici americani che contano il tempo fino a “mezzanotte”, che simboleggia l’inizio di un cataclisma nucleare), che sono state tradotte l’ultima volta nel 2020 dopo la fine del Trattato sull’eliminazione delle forze nucleari a raggio intermedio ( Trattato INF), dovrebbe mostrare oggi 23.59.59. Questo, ovviamente, non è accaduto nemmeno nei momenti più drammatici della Guerra Fredda, ad eccezione della crisi dei missili cubani.

Sfortunatamente, quelle cose che Klaus sente bene non sono comprese dalla stragrande maggioranza dei politici europei che vivono in una realtà completamente diversa. Oggi la classe politica dell’Occidente è in euforia, a molti ora sembra che la scommessa sulla militarizzazione dell’Ucraina sia giustificata, gli investimenti nella macchina militare ucraina hanno portato risultati.

Formatisi nell’era della postmodernità e del trionfo geopolitico dell’Occidente, non capiscono quanto sia fragile il mondo moderno e quali conseguenze possa portare la guerra. Sono caratterizzati da un infantilismo estremo, guardano il mondo attraverso gli occhi di bambini viziati e capricciosi che trascorrono il loro tempo libero giocando a giochi per computer sempre più realistici. Non sentono la differenza tra il mondo virtuale e quello materiale, tra il “gioco della guerra” e la guerra reale.

Sorge la domanda: questi politici gestiscono effettivamente il processo? O ci sono altre strutture dietro le loro spalle che stanno cominciando ad emergere dal loro regime di anonimato, come il “Consiglio per il capitalismo inclusivo” creato dagli oligarchi transnazionali?

Le riflessioni su questo argomento in Occidente sono assolutamente tabù o trasferite nella nicchia dei “racconti” di cospirazione. Nel frattempo, Vaclav Klaus, i cui primi anni di vita giunsero all’epoca dell’occupazione della Repubblica Ceca da parte del Terzo Reich, non può nascondere la sua ansia per il futuro del suo Paese, il suo Stato.

Joseph Borrel: ” il conflitto si può risolvere soltanto con mezzi militari”, un incendiario della UE

Quando dice che nell’Unione Europea il conflitto in Ucraina servirà a limitare la sovranità statale dei paesi della comunità, si basa sui fatti. Economicamente, la Germania ha inghiottito a lungo la Repubblica Ceca, ora, a quanto pare, inizia la fase politica. E le dichiarazioni del cancelliere Scholz sul forte aumento del budget militare e sulla militarizzazione della Germania sembrano estremamente traumatiche per i cechi sopravvissuti alla seconda guerra mondiale. A cosa può portare, Klaus lo sa in prima persona. Pertanto, anche i suoi timori che “la Repubblica Ceca non diventi una delle più grandi vittime” sono pienamente giustificati.

Sfortunatamente, ci sono pochissime persone razionali e sobrie come Klaus sia nella Repubblica Ceca che in Europa ora. A parte Marine Le Pen e Viktor Orban , assolutamente tutti i principali leader che hanno sostenuto il dialogo con la Russia sono espulsi dalla politica, sono in prigione o agli arresti domiciliari e sono sotto la spada di Damocle di cause legali e procedimenti penali.

Questa coorte include nomi come Sarkozy e Fillon , Berlusconi e Salvini . Il cancelliere austriaco Kurz, senza aspettare che “venissero” per lui, si è dimesso e ha lasciato il Paese. Nell’Europa orientale la morale è molto più dura – pochi ricordano che il politico polacco Andrzej Lepper , considerato filo-russo , fu trovato impiccato nel suo ufficio e il suo alleato Mateusz Piskorski fu dichiarato una “spia russa” e trascorse diversi anni in prigione .

Molti di coloro che proprio ieri hanno detto cose sensate si sono rivelati depressi e intimiditi e stanno frettolosamente cercando di “cambiarsi le scarpe”. L’esempio più eclatante è l’attuale presidente della Repubblica Ceca, Zeman, che, apparentemente temendo vendetta per le sue precedenti dichiarazioni filo-russe, oggi chiede sanzioni più severe contro la Russia e la disconnessione della Federazione Russa dal sistema SWIFT.

In questo contesto, Klaus, che si è ritirato da tempo dalla politica, ma rimane in campo pubblico e non ha paura di dire quello che pensa, rimane “l’ultimo dei mohicani”. Sfortunatamente, c’è motivo di credere che i suoi avvertimenti si riveleranno la voce di uno che grida nel deserto.

Fonte: russtrat.ru/en/

Traduzione: Luciano Lago