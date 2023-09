L’Occidente nelle mani della Russia e dell’OPEC?

di Germán Gorraiz López

L’economia globale continuerà a dipendere dal petrolio nel prossimo decennio poiché l’energia alternativa richiede ancora ingenti sussidi per essere sostenibile nei paesi in via di sviluppo, la pratica del fracking solleva preoccupazioni ambientali e l’inerzia delle risorse petrolifere non consentirà alle grandi aziende di abbandonare le loro attività. attrezzature e infrastrutture attuali.

Così, l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA), in un rapporto intitolato Global Energy Investment Outlook , avverte che sarà necessario investire 48.000 miliardi di dollari entro il 2035 per coprire il crescente fabbisogno energetico globale.

I principali paesi sviluppati dispongono di riserve petrolifere strategiche destinate esclusivamente ad essere utilizzate in situazioni critiche per garantire il consumo interno per alcuni mesi, ma secondo il Dipartimento dell’Energia americano le riserve di questo paese hanno subito un calo improvviso del 20%.

Allo stesso modo, le scorte globali avrebbero subito un calo nel secondo trimestre di 57 milioni di barili, che, combinato con il taglio della produzione concordato tra Russia e OPEC fino alla fine del 2024 e la mancata risoluzione della controversia iraniana, ha causato una crisi quotidiana deficit di 1,5 milioni di barili al giorno nel 2023 e una pericolosa “ansia da offerta” per aumentare le scorte dei paesi, facendo salire il greggio Brent a 90 dollari al barile.

Se il prezzo del petrolio greggio continuasse a salire fino a 100 dollari, potrebbe verificarsi una psicosi da carenza globale, con conseguente aumento vertiginoso dei costi di trasporto di merci e fertilizzanti agricoli. Ciò, combinato con siccità e inondazioni insolite nei tradizionali granai globali e la conseguente applicazione di restrizioni sulle esportazioni di materie prime da questi paesi per garantirne l’autosufficienza, potrebbe portare a una carenza di prodotti agricoli sui mercati globali, a un aumento dei prezzi a livelli stratosferici e la conseguente crisi alimentare globale

European Commission President Ursula von der Leyen and President Joe Biden, fra i maggiori responsabili della crisi, della guerra e della fame nel mondo.

Allo stesso modo, l’escalation del prezzo del greggio fino a 100 dollari avrebbe come effetto collaterale un aumento dei tassi di inflazione negli Stati Uniti e nell’Unione Europea, con il conseguente aumento del prezzo dell’argento da parte delle banche centrali e la conseguente asfissia economica di innumerevoli Paesi con una strategia stratosferica. Il debito pubblico, che combinato con la stagflazione economica che minaccia le principali economie come gli Stati Uniti, l’Unione Europea e la Cina, finirebbe per creare uno scenario di stagflazione secolare dell’economia globale.

Nota: Non c’è alcun dubbio che questo dei prezzi del petrolio sia uno degli effetti delle sanzioni alla Russia che ha causato un forte rialzo delle quotazioni del greggio, assieme alla formazione di un nuovo cartello dei produttori OPEC + che include la Russia e che non è più controllabile dagli Stati Uniti e dall’occidente collettivo.

Tutti effetti a catena che si ritorcono come un boomerang sui paesi che hanno aderito alla politica russofobica di Washington che, per punire la Russia, ha causato la più grave crisi economica e sociale che oggi investe i paesi europei in primis e il resto dell’occidente.

La classe politica dei paesi europei è pienamente responsabile di tutto questo con l’eccezione dell’ungherese Orban che aveva avvertito di quanto sarebbe accaduto. Non gli avevano creduto.

Fonte: Observateur continental

Traduzione: Gerard Trousson

Nota: Luciano Lago