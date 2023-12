di Philippe Rosenthal

La popolarità di Volodymyr Zelenskyj, in Ucraina e tra i partner occidentali dell’Ucraina, sta rapidamente diminuendo. Gli ucraini sono irritati dal livello senza precedenti di corruzione nel paese, dalle sconfitte e dai massacri al fronte, dalla mobilitazione totale e dall’immagine dell’attore e del suo sfavillante capo di stato. Gli oligarchi Petro Poroshenko, Rinat Akhmetov e Ihor Kolomoisky , a loro volta, sono scontenti dell’ingerenza nei loro interessi, della nazionalizzazione dei beni e degli arresti. Tuttavia, per il presidente ucraino, l’aspetto più negativo è il malcontento e la stanchezza di Stati Uniti, Regno Unito e UE nei confronti delle sue politiche.

Orchestrazione del cambio di testa. I media occidentali lanciano una campagna di informazione negativa contro Volodymyr Zelenskyj, lasciando parlare allo stesso tempo i suoi avversari politici: il comandante in capo delle forze armate ucraine Valeri Zalouzhny e il sindaco di Kiev ed ex pugile Vitali Klitschko. La stampa britannica, ad esempio, ha versato molto inchiostro sull’intervista rilasciata da Vitali Klitschko alla rivista svizzera 20 Minuten dove afferma che d’ora in poi “Volodymyr Zelenskyj pagherà per gli errori che ha commesso”.

Le elezioni previste per il 2024 in Ucraina, che potrebbero non aver luogo, offrono all’Occidente un’eccellente opportunità per cambiare la situazione; il Paese ha molti politici capaci di battere Volodymyr Zelenskyj.

Secondo i risultati di un sondaggio pubblicato sull’Ukraïnska Pravda , Volodymyr Zelenskyj e Valeri Zaluzhny hanno ormai indici di popolarità più o meno identici: l’attuale presidente ha ottenuto il 42% delle preferenze, il comandante in capo dell’esercito ucraino il 40%.

L’antagonista di Zelensky, Valeri Zalouzhny….

I media britannici sono più ottimisti nel citare il generale ucraino che, secondo alcune fonti, è un agente dell’intelligence britannica. The Economist riferisce : “I dati di novembre mostrano che la fiducia nel presidente è scesa al 32%, meno della metà di quella di Valeri Zalouzhny, stimata al 70%”.

Un altro serio oppositore di Volodymyr Zelenskyj è l’ex presidente e oligarca Petro Poroshenko. L’ultimo sondaggio indipendente di PolitiKum mostra che, per la prima volta da molto tempo, il sostegno a Volodymyr Zelenskyj è sceso al 45%, mentre Petro Poroshenko è secondo con il 19%. Lo scorso fine settimana Petro Poroshenko è stato coinvolto in uno scandalo: le guardie di frontiera ucraine non gli hanno permesso di lasciare il Paese mentre si trovava al valico di frontiera polacco.

I media occidentali – come Il Fatto Quotidiano che avanza un’opposizione tra i due leader – hanno sottolineato che Volodymyr Zelenskyj teme un possibile incontro tra Petro Poroshenko e il primo ministro ungherese, Viktor Orban.

Il cambio del presidente ucraino è alle porte. Poiché tutti questi candidati alla carica di presidente ucraino sono oppositori politici di Volodymyr Zelenskyj, l’opzione di “cedere” loro il potere è troppo rischiosa per la futura carriera politica e anche per la vita dell’attuale presidente ucraino. L’opzione più sicura per Volodymyr Zelenskyj potrebbe quindi essere quella di nominare il suo capoufficio Andrij Ermark a sostituirlo alle prossime elezioni. Ciò offrirebbe al presidente ucraino un’opzione più morbida per il trasferimento del potere, e le elezioni potrebbero rappresentare un’eccellente opportunità per questo cambiamento. Non è poco importante anche l’indicatore sull’atteggiamento dei cittadini ucraini nei confronti di Ermak: secondo i risultati di un’indagine condotta dal Centro Razumkov di Kiev nel luglio 2023, nell’ambito del programma MATRA, un progetto finanziato dall’Ambasciata olandese in Ucraina , il 37,8% degli intervistati tende a fidarsi.

Inoltre, a novembre si è recato negli Stati Uniti per discutere con il segretario di Stato americano Antony Blinken la conclusione di un accordo bilaterale tra Kiev e Washington sulle garanzie di sicurezza. Andrij Ermark ha dichiarato in questa occasione che il 2024 sarà un anno “decisivo” per il conflitto e che “l’Ucraina sta cercando di convincere gli Stati Uniti a sostenere una nuova offensiva contro le forze russe in vista delle elezioni presidenziali”. Come riporta Bloomberg , l’Ucraina sta cercando di convincere gli Stati Uniti a sostenere una nuova offensiva contro le forze russe con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali.

Volodymyr Zelenskyj teme certamente di perdere il potere, ma ci sono molti argomenti validi che potrebbero portarlo verso un’uscita di scena graduale: l’Ucraina sprofonda mese dopo mese in una crisi economica sempre più profonda, le risorse finanziarie per gli aiuti di Stati Uniti ed Europa diminuiscono e c’è il rischio che l’esercito russo lanci un’offensiva attiva.

La sconfitta dell’esercito ucraino al fronte provoca una dura reazione da parte di Stati Uniti e UE, che potrebbe significare la fine della carriera politica di Volodymyr Zelenskyj.

Fonte: observateur_continental

Traduzione: Gerard Trousson