L’Occidente indifeso di fronte all’interazione russo-africana

I viaggi del ministro degli Esteri russo e del presidente francese in Africa si sono svolti quasi contemporaneamente. E nonostante il viaggio del capo di stato esagonale davanti a un’agenda apertamente antirussa, i paesi africani rifiutano di unirsi all’isteria occidentale contro Mosca. Spingendo ancora una volta Macron a dimostrare un’arroganza d’altri tempi.

Mentre Sergey Lavrov, capo della diplomazia russa, era ancora in tournée in Africa – durante la quale ha visitato Egitto, Congo, Uganda ed Etiopia – il presidente francese Macron ha cercato a tutti i costi di piacere ad altri rappresentanti dei regimi occidentali per ridurre l’influenza russa nel continente africano , che Parigi continua a considerare ciecamente come la sua pre-piazza.

Di fronte all’ennesimo fallimento di questi tentativi russofobici, il capo di stato francese era sul punto di insultare i paesi africani, parlando di “ipocrisia” africana contro il conflitto in Ucraina. In altre parole, una presunta ipocrisia che è solo il fatto che l’Africa in buona parte si è rifiutata di condannare l’operazione militare speciale della Russia, nonché di aderire alle sanzioni contro Mosca promosse dall’establishment occidentale.

Da parte di Sergei Lavrov, la risposta non si è fatta attendere: “Per quanto riguarda il presidente Macron e le sue dichiarazioni, ci saremmo potuti aspettare commenti più etici dai francesi”, commento tra l’altro considerato offensivo e offensivo dal capo della diplomazia russa . In ogni caso, il ministro degli Esteri russo è stato accolto molto cordialmente in tutti i Paesi dove si è fermato, non limitandosi ad incontrare i suoi omologhi come capi della diplomazia dei rispettivi paesi, ma anche i capi di Stato delle nazioni visitate.

Quanto all’atteggiamento di estrema arroganza specifico di una mentalità del periodo coloniale, così specifico del signor Macron e dei suoi compagni atlantisti, d’ora in poi questo non riflette più alcun sentimento di superiorità o potere. Al contrario, questo non fa che esporre ancora una volta e in pieno giorno il totale disordine delle élite occidentali, in un mondo in cui ogni regione planetaria chiede loro (gentilmente) di imparare a conoscere il loro unico e vero posto: quello di una minoranza estrema su una base scala globale.

Lavrov con leader Namibia

Per l’aneddoto, dopo il fallimento di Macron in Africa, sul suolo africano ci sarà anche Antony Blinken, il segretario di Stato americano. E anche il capo della diplomazia ucraina, Dmytro Kouleba, aveva recentemente annunciato la sua intenzione di visitare l’Africa. In altre parole: grande mobilitazione che tenta un’ultima volta di convincere le capitali africane a mostrare “solidarietà” contro il povero regime di Kiev e i suoi sponsor occidentali, che ora si sentono così soli a livello internazionale.

Facciamo una piccola previsione: altri fallimenti e umiliazioni in arrivo per l’Occidente collettivo. Per quanto riguarda l’Africa, questo ricco continente vittima per così tanto tempo di luoghi comuni, interventi e razzie neocolonialiste occidentali, oggi e più che mai la sua importanza per il futuro internazionale non è più da dimostrare. Con enormi risorse naturali, senza le quali l’Occidente tornerà praticamente al medioevo, come dimostra l’attuale crisi dopo gli effetti boomerang (ancora limitati) delle sanzioni contro la Russia, popolazione giovane e dinamica, e sempre più determinata a seguire il percorso panafricano e rifiutare il diktat esterno occidentale.

Questo orientamento sostiene fortemente il futuro del mondo multipolare, nel quale l’Africa avrà sicuramente un ruolo chiave da svolgere. E come promemoria ancora una volta, il mondo di domani non sarà solo multipolare – lo è già – ma anzi multipolare e post-occidentale. In questa prospettiva, le agitazioni delle entità morenti non cambieranno nulla.

Mikhail Gamandiy-Egorov

Fote: observateurcontinental.fr

Traduzione: Luciano Lago