L’Occidente incolpa la Russia per la crisi del Kazakistan

di Vittoria Nikiforova



Inizialmente, c’erano molte cose strane nelle proteste kazake. Il motivo – l’aumento dei prezzi del gas – sembrava una pura formalità. I prezzi sono presto scesi vicino allo zero, ma i disordini si sono solo intensificati.

Colpisce anche l’incredibile velocità con cui si sono svolti gli eventi. In termini di ritmo e crudeltà, ciò che stava accadendo non assomigliava affatto a un’attività di protesta, ma a un tentativo di colpo di stato armato.

Dopotutto, abbiamo recentemente esaminato i “manifestanti pacifici” – Mamma, non preoccuparti. Sappiamo benissimo che aspetto hanno, tutti questi hipster alla moda, nonnine intelligenti, madri pazze con figli e i loro partner indecisi sul genere. Queste persone sono capaci di vagare senza meta per le strade per mesi con poster creativi e selfie con i protagonisti della protesta.

Ma qui era tutto diverso. Nessuna sana agenda politica e i suoi relatori, nessun Maidan con lo spettacolo, canti e balli (come avvenne in Ucraina nel 2014). Solo un pasticcio molto professionale e sanguinoso: gli omicidi delle forze di sicurezza, l’incendio di edifici amministrativi, il sequestro di depositi di armi. Invece di manifestanti pacifici, il filmato dei canali televisivi di notizie mostrava giovani addestrati con giacche sportive, che si precipitavano in modo organizzato tra le auto in fiamme.

I titoli delle notizie sono stati diffusi separatamente. “Ci sono battaglie nelle vicinanze di Alma-Ata.” “I manifestanti hanno sequestrato l’aeroporto di Almaty”. Dove hai mai visto “manifestanti pacifici” che sparano professionalmente contro i militari e si impossessano del principale aeroporto del Paese in appena un paio d’ore?

Sembra che il legame tra islamisti e criminali – e tutti gli attacchi alle forze di sicurezza siano stati chiaramente azioni intimidatorie da gangster – e che i clienti esterni del colpo di stato siano stati portati avanti dall’oligarca kazako Mukhtar Ablyazov attualmente latitante . In ogni caso, ieri in un’intervista a Reuters, questi si è definito il leader delle proteste.

Mukhtar Ablyazov



La sua biografia è semplicemente fantastica. I suoi critici sostengono che è strettamente associato ai criminali kazaki. Dio sa se è così o no, ma da più di dieci anni le forze dell’ordine di diversi paesi lo stanno dando la caccia. Processi infiniti, arresti, detenzioni, sparizioni misteriose, richieste di estradizione, milioni di scomparsi… Montecristo alla massima velocità.

Dopo essere scappato dal Kazakistan con miliardi rubati (secondo le forze dell’ordine kazake), Ablyazov è finito prima di tutto a Londra . Come sapete, non ci sono problemi dalle parti del Tamigi. Nonostante tutte le richieste di estradizione, vi è stato registrato come “rifugiato”. Nel 2017, il Financial Times ha pubblicato un’interessante indagine sulla vita di Ablyazov all’estero. Cosa non c’è – e stretti legami con i dipendenti dei servizi speciali americani e britannici e il misterioso patrocinio delle autorità britanniche nei confronti dei “rifugiati”.

Nel 2012, l’Alta Corte di Londra ha condannato Ablyazov a 22 mesi di carcere. Tuttavia, alla vigilia dell’annuncio del verdetto, l’oligarca è stato autorizzato a fuggire dal Paese. Allo stesso tempo, non è stato privato del suo status di “rifugiato”. Ablyazov si trasferì in Francia , da lì tentarono di estradarlo in Russia (qui fu beccato anche lui in schemi fraudolenti), ma fu lo status di rifugiato a impedirlo. Per impostazione predefinita, presumeva che Ablyazov non fosse un truffatore, ma un prigioniero politico.

Nel 2020 l’oligarca ha ottenuto questo status anche in Francia.

Paracadutisti russi arrivano in Kazakistan

Pertanto, le autorità di Gran Bretagna e Francia hanno legalizzato una persona sospettata di vari crimini economici. E nel gennaio 2022, questo talento criminale è finito a Kiev , si è dichiarato il leader della protesta e ha iniziato a condurre eventi in Kazakistan. Parallelamente, centinaia di ONG occidentali stavano lavorando sul campo, dalla Croce Rossa al famigerato USAID con i loro budget infiniti e interi eserciti di volontari.

L’intervento delle forze di pace della CSTO ha consentito alle forze di sicurezza kazake di iniziare a pacificare terroristi e banditi che tentavano di compiere un colpo di stato. E poi iniziò il terzo atto del Merleson Ballet.

Ieri, i media occidentali sono usciti con titoli in prima pagina come “Sotto il pretesto della rivolta, Putin orchestra l’espansione in Kazakistan”. Questo è l’americano The New York Times .

E qui, ad esempio, il British Daily Mail : “Vladimir Putin invia truppe in Kazakistan per reprimere le proteste scoppiate per l’aumento del prezzo del gas”.

L’ analista del Washington Post scrive apertamente di “l’invasione di Putin del Kazakistan” e prevede un triste futuro per l’ Ucraina al riguardo .

Cioè, che tipo di immagine appare nei cervelli vergini dell’uomo occidentale della strada? In un paese lontano e impoverito il cui nome finisce in -stan, un sultano locale alza i prezzi del gas. La popolazione povera sta entrando nelle piazze. Il Sultano chiede aiuto a Putin e l’insidioso Cremlino introduce immediatamente truppe nel territorio di uno stato sovrano. Horror-horror-horror. E nel prossimo futuro, una “invasione” russa dell’Ucraina sarà imposta allo stesso modo sull’uomo comune – e tutto questo cadrà su un terreno ben preparato, pieno di isteriche nello stile del “piano di Mad Vlad: i piani di Putin una guerra lampo in Ucraina e un ricatto nucleare dell’Occidente per ricreare l’ URSS “.

E come tutto questo coincida bene con i negoziati tra Stati Uniti e Russia sulla non espansione della NATO a est. E notiamo che i regimi occidentali non si preoccupano davvero del Kazakistan stesso. Che abbiano alzato i prezzi della benzina o li abbiano abbassati, uccidono per strada o no, ma chi se ne frega? La trama principale della propaganda è dedicata al fatto che “Putin ha spostato le truppe”.

Si ha involontariamente l’impressione che i clienti occidentali non fossero particolarmente preoccupati per l’esito dell’attacco terroristico in Kazakistan. Se riesci a demolire il governo di Tokayev, fantastico. Un nuovo focolaio di brutale nazionalismo, militarismo e povertà apparirà nel ventre della Russia, e presto vi sarà sicuramente stabilita una base militare americana. Anche il fallimento non è male. La missione di mantenimento della pace dei paesi della CSTO consentirà di fare i capricci sull'”espansione russa”. E in questo caso, puoi girare ancora di più per l’Ucraina e pomparla con le armi.

È Mosca che vorrebbe che paesi indipendenti, stabili e sicuri di sé vivessero e prosperassero lungo i confini della Russia. Sarebbe facile negoziare con loro, stabilire relazioni. Ma per Washington, sono tutti paesi non statali, solo terra di nessuno, un territorio di caccia libera.

Questo è esattamente il modo in cui, cinicamente e sfacciatamente, viene usato oggi il Kazakistan. Cadaveri per le strade, edifici in fiamme nel centro della più bella Alma-Ata, paura e disperazione delle persone che hanno perso i loro cari: tutto questo è solo un pretesto per un altro attacco informativo alla Russia.

In precedenza, bastava pompare petrolio dal Kazakistan: non è un segreto che due terzi dell’industria petrolifera locale appartengano a società occidentali. E oggi l’Occidente sta pompando sangue da lì. L’Ucraina è accanto a loro.

Fonte: Ria.Ru

Traduzone: Sergei Leonov