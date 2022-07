L’Occidente impedisce a Kiev di pensare alla pace. Gli Stati Uniti ei loro alleati scommettono ancora su un conflitto continuo

Gli Stati Uniti e i loro alleati sono ancora interessati al continuo conflitto in Ucraina, ha detto domenica il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Le nazioni occidentali impediscono efficacemente al governo di Kiev di pensare anche a potenziali colloqui di pace, ha aggiunto il funzionario.

Alla domanda sui potenziali motivi che hanno portato il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron a non chiamare più il presidente russo Vladimir Putin, Peskov ha definito questo un altro segno suggerendo che i leader occidentali non sono interessati a raggiungere la pace attraverso il dialogo e i negoziati.

“Al momento, le nazioni occidentali stanno attivamente scommettendo sulla continuazione della guerra”, ha detto Peskov al programma televisivo “Mosca. Cremlino. Mettere in.’ sul canale russo Rossiya 1. La posizione delle nazioni occidentali – guidate da Washington – porta a una situazione in cui “non consentono agli ucraini di pensare, parlare o discutere di pace” , ha aggiunto il portavoce del presidente russo.

Il Cremlino ritiene che il “buon senso” alla fine prevarrà e le parti torneranno al tavolo delle trattative. “Ora, la richiesta di pacificare la situazione è bassa”, ha commentato Peskov, aggiungendo che “siamo sicuri… che arriverà il momento dei colloqui”.

Kiev dovrà ancora “capire ancora una volta” tutte le richieste avanzate da Mosca prima che i colloqui possano continuare, ha sottolineato il portavoce del Cremlino. Il governo ucraino è ben consapevole della posizione della Russia, ha affermato, aggiungendo che Kiev ha solo bisogno di “sedersi al tavolo [dei negoziati]” e “firmare un documento che è già stato ampiamente concordato”.

Mosca e Kiev hanno avviato colloqui di pace solo quattro giorni dopo l’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina a fine febbraio. Le parti hanno tenuto diversi round di persona in Bielorussia e poi hanno continuato i colloqui tramite un collegamento video. A fine marzo, le delegazioni di Russia e Ucraina si sono incontrate ancora una volta a Istanbul.

Da allora, tuttavia, i colloqui si sono completamente bloccati, poiché la parte ucraina ha insistito sul fatto che sarebbe tornata sul tavolo solo quando si sarebbe trovata in una “posizione negoziale più forte”. Ad aprile, Putin ha accusato Kiev di aver portato il processo a un punto morto. Peskov ha detto in quel momento che la Russia aveva fornito all’Ucraina una bozza di accordo e stava aspettando una risposta.

A giugno, il principale negoziatore ucraino David Arakhamia ha suggerito che Kiev crede di poter raggiungere questa “posizione favorevole” entro la fine di agosto dopo aver condotto “operazioni controffensive in alcune aree”.

Zelensky inisiste per proseguire la guerra

La Russia ha inviato truppe in Ucraina il 24 febbraio, citando la mancata attuazione da parte di Kiev degli accordi di Minsk, progettati per conferire alle regioni di Donetsk e Lugansk uno status speciale all’interno dello stato ucraino. I protocolli, mediati da Germania e Francia, sono stati firmati per la prima volta nel 2014. L’ex presidente ucraino Petro Poroshenko ha da allora ammesso che l’obiettivo principale di Kiev era utilizzare il cessate il fuoco per guadagnare tempo e “creare potenti forze armate”.

Nel febbraio 2022, il Cremlino ha riconosciuto le repubbliche del Donbass come stati indipendenti e ha chiesto che l’Ucraina si dichiarasse ufficialmente un paese neutrale che non si unirà mai a nessun blocco militare occidentale. Kiev insiste che l’offensiva russa è stata completamente immotivata.

Fonte: Russia Today

Traduzione: Luciano Lago