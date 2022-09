“L’Occidente ha superato tutte le linee rosse” .. Putin annuncia una mobilitazione parziale in Russia

Il presidente russo ha parlato oggi degli sviluppi dell’operazione militare in Ucraina e ha deciso di sostenere la proposta del ministero della Difesa di annunciare una mobilitazione parziale in Russia.

l presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che dichiara la mobilitazione parziale nella Federazione Russa, secondo il servizio stampa del Cremlino.

Putin ha annunciato che era necessario “prendere una decisione per sostenere la proposta del ministero della Difesa di annunciare una mobilitazione parziale in Russia”, rivelando di aver firmato la decisione di mobilitazione parziale.

Il presidente russo ha spiegato che l’ordine di mobilitazione parziale “permetterà di modificare rapidamente i meccanismi per soddisfare le richieste del ministero della Difesa da parte del governo russo”.

In un discorso televisivo mercoledì, il presidente russo ha affermato che il suo Paese “sosterrà la decisione che prenderanno i residenti di Donbass, Zaporizhia e Kherson riguardo al loro futuro”, riferendosi al sostegno del referendum per l’adesione di queste regioni alla Federazione Russa .

In un discorso sull’operazione militare russa in Ucraina , oggi, mercoledì, Putin ha aggiunto che ci sono “piani anti-russi in Ucraina, poiché hanno rivolto il popolo ucraino contro la Russia”, spiegando che l’esercito ucraino prevedeva “di lanciare operazioni contro il Donbass e sferrare un attacco alla Crimea, e per questo noi abbiamo lanciato l’Operazione nel Donbass.

Il presidente russo ha ritenuto che “coloro che combattono nel Donbass sono eroi professionisti e volontari che difendono la Russia e il Donbass”, sottolineando che le forze russe “hanno liberato la maggior parte delle terre di Kherson e Zaporozhye , secondo il piano stabilito”.

Il presidente russo ha indicato che “Kiev ha ottenuto un ordine per minare le proposte di una soluzione pacifica”, spiegando che “Washington, la Germania e altri danno ordini a Kiev contro la Russia”.

Ha continuato: “L’Occidente ha superato ogni limite nella sua politica ostile contro la Russia e sentiamo costantemente minacce contro il nostro paese e il nostro popolo”.

Putin ha affrontato la situazione nelle aree controllate dall’esercito russo e ha affermato che “i cittadini delle aree liberate non vogliono essere sotto il dominio nazista”, aggiungendo: “Non possiamo abbandonare la gente di quel territorio. Ecco perché il parlamento nel Donbass ha preso una decisione in un referendum per l’autodeterminazione e l’adesione “alla Russia “.

Ha ritenuto che “la minaccia all’impianto di Zaporozhye è una minaccia nucleare … La Russia ha un’arma nucleare e useremo tutti i mezzi per proteggere il territorio russo”.

Il presidente russo ha sottolineato che chiunque minacci il territorio del suo Paese e l’unità del suo Paese “sarà affrontato dalla Russia”.

Shoigu: L’Ucraina ha perso metà del suo esercito

A sua volta, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che il suo Paese “è in guerra, non solo con l’Ucraina, ma anche con l’Occidente collettivo”.

“L’Ucraina usa sempre più armi occidentali per colpire i civili”, ha aggiunto Shoigu, osservando che “Kiev ha già perso metà del suo esercito” e che “le sue perdite superano i centomila”, oltre all’uccisione di “più di 2.000 mercenari .”

E ha ritenuto che “l’Occidente ha superato tutti i limiti nella sua politica di ostilità nei confronti della Russia”. Inoltre, il ministro della Difesa russo ha rivelato che “300.000 persone delle riserve sono state richiamate durante la mobilitazione parziale”.

Ieri, martedì, il presidente della Repubblica popolare di Lugansk, Leonid Pasechnik, ha firmato una legge “sullo svolgimento di un referendum sull’adesione della Repubblica popolare di Lugansk alla Federazione russa”.

Lunedì scorso, la Camera pubblica della Repubblica popolare di Lugansk ha presentato una richiesta al presidente Leonid Pasechnik e all’Assemblea popolare, di organizzare immediatamente un sondaggio popolare per riconoscere la repubblica come entità russa.

Inoltre, il capo dell’amministrazione della provincia di Kherson, Vladimir Saldo, ha annunciato la sua approvazione per lo svolgimento di un referendum popolare sull’adesione della provincia alla Russia, mentre il capo dell’amministrazione della regione di Zaporozhye Yevgeny Palitsky ha annunciato , martedì, che il referendum sull’adesione della provincia alla Russia si svolgerà dal 23 al 27 settembre prossimo.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago