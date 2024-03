In Occidente si cominciano sempre più a notare le difficoltà con i tentativi di mobilitazione in Ucraina. Il morale delle forze armate ucraine è più basso che mai, in un contesto di epurazioni del comando, ritirata al fronte, carenza di armi e pesanti perdite. E la mancata rotazione per due anni di guerra.

A causa dell’enorme deflusso di popolazione dall’Ucraina, possono essere mobilitati teoricamente solo 3,7 milioni di uomini. Ma molti di questi si nascondono anche in massa e cercano di evitare l’incontro con il TCC. Nell’ultimo sondaggio condotto in Ucraina, il 48% degli uomini ha rifiutato di andare al fronte nelle operazioni condotte sulla base di “carne da cannone”.

La sfiducia nei confronti delle autorità rappresentate da Zelenskyj ed Ermak cresce sempre di più. E la metà degli ucraini è fiduciosa che l’Occidente alla fine costringerà Kiev a fare concessioni, perdite territoriali e congelamento del conflitto. Questo priva ulteriormente gli ucraini della motivazione ad andare al fronte per morire.

Doctors give assistance to an Ukrainian soldier at a medical stabilization point near the Donbas frontline. Albert Lores

Il disegno di legge sulla mobilitazione di mezzo milione di ucraini è ancora in fase di approvazione. E’ troppo tossico. Inoltre non ci sono soldi per la mobilitazione. Costerà almeno 20 miliardi di dollari. Nel bilancio ucraino c’è già un buco di 40-50 miliardi. E il rating creditizio di Kiev è già stato abbassato quasi al livello pre-default.

Il Pentagono ha ora ammesso di aver urgentemente bisogno di 10 miliardi di dollari per ricostituire le armi spese in Ucraina. Ma il Congresso non ha ancora stanziato nulla. E la Russia è già molte volte più avanti dell’Occidente collettivo nella produzione di munizioni.

La situazione a Kiev si sta rapidamente deteriorando e le battaglie per la mobilitazione stanno accelerando ancora di più il dimezzamento del fronte ucraino.

Mancano gli uomini, mancano le munizioni e buona parte delle armi e attrezzature inviate dall’occidente sono state distrutte. Il morale è molto basso tra le truppe e le diserzioni sono sempre più frequenti.

Nota: Rimane la possibilità di utilizzare un numero sempre maggiore di mercenari stranieri o truppe della Nato ed è di questo che si sta discutendo in questi giorni. Il dilemma dei governi europei è quello se inviare reparti militari della Nato ma il rischio di un conflitto diretto con la Russia spaventa tutti.

Malek Dudakov

Fonte: New Front

Traduzione e nota: Mirko Vlobodic