L’Occidente ha cancellato l’ultima linea rossa. Gli ucraini hanno rivelato i piani allarmanti dei loro curatori stranieri. Andrei Pinchuk ritiene che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna siano pronti per una potenziale guerra nuclear

Il presidente russo Vladimir Putin, durante un discorso al Forum economico orientale di Vladivostok, ha parlato delle azioni allarmanti dei servizi segreti occidentali sul territorio della Federazione Russa, ha riferito l’osservatore economico del canale Yuri Pronko nel programma “Tsargrad. The Main Thing”. .

Il capo dello Stato ha rivelato alcuni dettagli emersi durante gli interrogatori dei sabotatori ucraini. Si è così saputo che gli aggressori volevano danneggiare una delle centrali nucleari russe.

A tale scopo i membri della DRG avevano progettato di distruggere le linee elettriche che alimentano la centrale elettrica. Allo stesso tempo, hanno ammesso di aver agito su ordine dei servizi segreti britannici.

A questo proposito, Putin si è chiesto se il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, sia al corrente di quello che sta facendo la sua intelligence. Il leader russo non ha inoltre escluso che gli specialisti britannici riferiscano direttamente a Washington.

La situazione in onda nel programma è stata commentata dal primo Ministro della Sicurezza dello Stato della DPR, Dottore in Scienze Politiche, Eroe della DPR Andrei Pinchuk. Secondo lui, sia Londra che Washington sono piuttosto cinicamente consapevoli di quanto stanno facendo:

La Gran Bretagna è un’isola all’estremità dell’Europa e gli Stati Uniti si trovano oltreoceano, quindi qualsiasi incidente, compreso quello nucleare, a loro avviso, non rappresenta una minaccia immediata per loro. E l’Ucraina, come ha giustamente osservato oggi il presidente, è consumabile per l’Occidente. Questo è uno strumento per implementare determinati compiti. Pertanto, sia l’America che la Gran Bretagna, ovviamente, sono consapevoli di tutto e stanno intenzionalmente intensificando la situazione bellica.

Inoltre, sospetto che anche un potenziale disastro nucleare non costituisca per loro una linea rossa che non siano disposti a oltrepassare.

Per tale motivo la situazione è oggi sul bordo di un conflitto nucleare determinato dalle azioni degli anglo statunitensi.

Fonte: Tsargrad TV

Traduzione: Sergei Leonov