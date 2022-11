L’Occidente fa di nuovo il prepotente con l’Iran

di MK BHADRAKUMAR

Il modo in cui Teheran ha gestito il suo accordo sui droni con la Russia è stato alquanto goffo. Il fatto che la prima “fuga di notizie” su questo argomento provenisse nientemeno che dal consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Biden, Jake Sullivan, avrebbe dovuto allertare Teheran che qualcosa di sinistro era in corso.

Invece, per qualsiasi ragione, Teheran è entrata in una modalità di rifiuto piatto. E ora, in una svolta, ci viene dato di capire che la smentita dell’Iran era di fatto corretta, anche se non del tutto vera nel contenuto. Il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian ha riconosciuto che “la parte del drone è vera e abbiamo fornito alla Russia un piccolo numero di droni mesi prima della guerra in Ucraina”.

Il ministro ha aggiunto l’avvertenza che “questo clamore fatto da alcuni paesi occidentali, che l’Iran ha fornito missili e droni alla Russia per aiutare la guerra in Ucraina – nella parte missilistica è completamente sbagliata”.

Per quanto buona possa essere la tecnologia dei droni iraniana, non è stata una svolta per la Russia nella guerra in Ucraina. La capacità missilistica della Russia è sorprendente anche per gli esperti occidentali che mesi fa avevano previsto che il suo inventario stava “esaurendo”. In effetti, gli attacchi missilistici potrebbero continuare fino a quando l’Ucraina non crollerà e l’Occidente non avrà più interlocutori significativi tra le macerie di Kiev.

La Russia e l’Iran sembrano essere state inutilmente impantanate in una controversia. Quello che sembra essere successo è che, proprio come l’Iran ha fatto il reverse engineering sulla tecnologia dei droni degli Stati Uniti, anche i russi hanno fatto un buon lavoro nel rifare i droni kamikaze iraniani che erano nel suo inventario prima dell’operazione militare speciale in Ucraina. Kiev ora dice, dopo aver esaminato i detriti dei droni russi abbattuti, che avevano anche parti ucraine!

È logico che l’industria della difesa russa abbia scelto qualcosa dalla tecnologia iraniana, qualcos’altro da quella ucraina, e abbia escogitato un sorprendente “modello russo”. Questo probabilmente spiega i sofismi della posizione coerente di Mosca secondo cui non utilizzava droni iraniani.

Amirabdollahian ha rivelato che l’Iran si è offerto di spiegare la situazione alle autorità ucraine ed è stato persino organizzato un incontro in Polonia per chiarire il malinteso e ripristinare i legami diplomatici dell’Iran con Kiev, ma gli americani l’hanno fatto affondare. Evidentemente, gli Stati Uniti non sono interessati a una normalizzazione delle relazioni Ucraina-Iran. Anche Israele avrebbe interesse a tenere l’Iran a debita distanza da Kiev. Gli Stati Uniti e Israele temono che una forte presenza diplomatica iraniana a Kiev potrebbe andare a vantaggio della Russia.

Iran, commemorazione del generale Soleimani, assassinato dagli USA

Comunque sia, la candida ammissione di Amirabdollahian avrà delle conseguenze. Probabilmente l’Iran si è lasciato trasportare dall’esilarante sensazione che una superpotenza si fosse chinata per procurarsi la sua tecnologia militare e, inoltre, ha apprezzato l’elevata pubblicità ricevuta dai suoi droni, per non parlare dell’imbarazzo causato ai patroni occidentali dell’Ucraina che hanno assistito impotenti quando i droni russi hanno creato il panico su una tale scala.

Tuttavia, tardivamente, l’Iran si è reso conto delle potenziali ricadute politiche e diplomatiche. In realtà, tutto questo “clamore”, come ha detto Amirabdollahian, deriva dal rifiuto di Teheran di firmare la bozza di accordo nucleare dell’UE a Vienna, che ha fatto infuriare Bruxelles e Washington, deludendo le loro speranze che il petrolio iraniano venga in soccorso dell’Europa sostituendo le importazioni di petrolio russe che saranno terminate il 5 dicembre.

Ancora una volta, l’aumento della produzione di petrolio dell’Iran era ciò su cui gli Stati Uniti contavano per ridurre le tensioni all’interno dell’OPEC e dividere il cartello.

Secondo un rapporto Spiegel, la Germania e altri otto stati dell’UE hanno messo insieme un nuovo pacchetto di sanzioni contro l’Iran a Bruxelles, che contiene 31 proposte rivolte a funzionari ed entità in Iran legati agli affari di sicurezza e alle aziende, per le loro presunte ” violenze e repressioni” in Iran. L’alibi è il solito della violazione dei diritti umani.

Evidentemente, l’Occidente è tornato alla sua tattica di bullismo. Il presidente Biden si è impegnato a “liberare l’Iran” dal suo attuale sistema politico, anche se gli americani sanno per esperienza passata che le proteste pubbliche non sono nulla di insolito per l’Iran, ma il cambio di regime rimane un sogno irrealizzabile.

Perché l’Occidente sta resuscitando la “questione Iran” a questo punto? Ci sono due ragioni di fondo, forse tre. Uno è che la vittoria di Benjamin Netanyahu alle elezioni israeliane domenica scorsa garantisce virtualmente che la rivalità esistenziale di Israele con l’Iran sia ancora una volta al centro della scena politica dell’Asia occidentale. Senza che ciò accada, Netanyahu subirà pressioni per affrontare la questione centrale dell’Asia occidentale, vale a dire il problema palestinese.

Guardie della Rivoluzione Iraniana

Allo stato attuale, la “questione Iran” tornerà al centro della scena politica dell’Asia occidentale. C’è una congruenza di interessi tra Tel Aviv e Washington su questo punto in un momento in cui ci saranno inevitabilmente degli attriti nelle relazioni USA-Israele, poiché l’alleanza razzista anti-araba religiosa del sionismo , l’ultima coalizione di Netanyahu, contiene elementi che gli Stati Uniti una volta consideravano terroristi. Scatenare la frenesia per l’Iran è utile sia per Israele che per gli Stati Uniti.

Ma d’altra parte, Netanyahu è abbastanza realistico da sapere che sarebbe un suicidio per Israele attaccare militarmente l’Iran senza il supporto americano e, in secondo luogo, che l’amministrazione Biden non ha ancora del tutto rinunciato alla speranza di un accordo nucleare con l’Iran.

Pertanto, nell’eventualità che i midterm cambino radicalmente il profilo del Congresso a danno dell’amministrazione Biden, confidiamo che Netanyahu inserisca la questione nucleare iraniana come modello chiave della politica interna statunitense e delle relazioni USA-Israele.

Un secondo fattore è la traiettoria della guerra in Ucraina. Anche se la guerra per procura è alle porte e gli Stati Uniti e la NATO stanno fissando la sconfitta e la distruzione dell’Ucraina, l’amministrazione Biden non può semplicemente andarsene umiliata, dal momento che questa è l’Europa e non l’Hindu Kush, e il destino dell’Occidente e il sistema delle alleanze è a un bivio.

Sicuramente, le truppe statunitensi sono apparse sul suolo ucraino e possono essere considerate solo come una “partita avanzata”. L’Ucraina si rivelerà un’altra Siria, con le regioni a ovest del fiume Dnepr – “la groppa” priva di risorse naturali – che saranno sotto l’occupazione degli Stati Uniti in modo che i suoi alleati della NATO nella periferia non si buttino nella mischia dell’etnia dormiente con le tensioni ereditate dalla storia per ritagliarsi dei pezzi dalla carcassa dell’Ucraina? Oppure, una “coalizione dei volenterosi” guidata dagli Stati Uniti si preparerà a combattere effettivamente le forze russe nell’Ucraina orientale e meridionale?

Ad ogni modo, il punto è che i legami strategici in via di sviluppo tra Iran e Russia rimarranno un punto focale per l’Occidente, nonostante il “chiarimento” di Amirabdollahian. È del tutto naturale che, nelle condizioni previste dalle sanzioni, le relazioni esterne della Russia siano nel mirino degli Stati Uniti. L’Iran ha un record eccezionale di spazzatura della strategia della “massima pressione”.

In altre parole, avere l’Iran come alleato sarà una risorsa strategica per la Russia in un contesto multipolare. L’Iran e l’Unione economica eurasiatica hanno deciso di negoziare un accordo di libero scambio mentre Teheran sta anche elaborando accordi di scambio che coinvolgono il petrolio russo. In poche parole, gli europei possono mantenere il loro SWIFT per qualunque cosa valga e questo non farà alcuna differenza per la Russia o l’Iran – e il resto del mondo sta guardando questo accadere in tempo reale, specialmente nel quartiere dell’Iran dove viene scambiato il petrolio in dollari.

Ormai è anche chiaro agli Stati Uniti e ai loro alleati che JCPOA o non JCPOA, l’inclinazione generale verso Russia e Cina è la versione di Teheran dell’Iron Dome israeliana, nella diplomazia. La conclusione è che l’Iran sta diventando un modello per la regione del Golfo Persico, come è evidente dall’allungarsi della fila per l’adesione all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, anche se la pista parallela degli Accordi di Abraham è scomparsa nel bacino endoreico dell’Arabia Penisola.

Fonte: Indian Punchline

Traduzione: Luciano Lago