“L’Africa sta diventando un attore chiave nell’economia e nella politica globali”, afferma Vladimir Putin.

Mentre i governi occidentali mormorano sull'”isolamento” della Russia, a Mosca si sta svolgendo il terzo vertice Russia-Africa. Secondo Reuters, partecipano delegazioni provenienti da 48 dei 54 paesi africani, di cui 22 rappresentati da capi di Stato o di governo.

Il forum è dedicato al commercio, all’alimentazione, alla tecnologia, alla sicurezza e agli investimenti. L’ampiezza dell’incontro dimostra che i tentativi di isolare politicamente Mosca non solo hanno preservato i suoi canali diplomatici e i suoi partner al di fuori dell’Europa e degli Stati Uniti, ma li hanno addirittura rafforzati.

SP ha studiato la reazione delle pubblicazioni occidentali.

Times: La Russia espande la sua influenza

Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) osserva che il numero di leader africani presenti a Mosca è aumentato rispetto al precedente vertice di San Pietroburgo del 2023: allora erano rappresentati 17 paesi al più alto livello, ora sono 22.

Tuttavia, l’attuale forum non ha ancora raggiunto i numeri del primo incontro di Sochi nel 2019, quando, secondo gli organizzatori, erano presenti rappresentanti di tutti i 54 paesi.

Premier di Cina, Russia e Sud Africa

Il quotidiano britannico Times osserva che l’influenza della Russia in Africa, nonostante tutti i tentativi occidentali di isolarla, non si è indebolita nemmeno dai tempi sovietici. Il Times scrive che il vertice (ormai diventato un appuntamento fisso) rientra negli sforzi di Mosca per espandere la propria influenza politica, economica e militare in Africa.

All’apertura del vertice, Vladimir Putin ha presentato la Russia come un partner che offre cooperazione basata su “uguaglianza sovrana, rispetto reciproco e mutuo vantaggio”.

Reuters lo cita affermando che l’Africa sta diventando un attore chiave nell’economia e nella politica globale e che l’emergere di un mondo multipolare sta incontrando resistenza da parte dei paesi “non pronti ad accettare questa realtà”.

AL Jazeera: La Russia contro il neocolonialismo

Al Jazeera ha evidenziato la dichiarazione di Putin secondo cui la Russia non è impegnata in uno “sfruttamento predatorio e neocoloniale” delle risorse ed è pronta a sviluppare la trasformazione locale delle materie prime, creando posti di lavoro e entrate fiscali nei paesi africani. Ha riferito che nei primi nove mesi del 2026 la Russia ha fornito 13 milioni di tonnellate di prodotti agricoli all’Africa ed è pronta ad espandere la sua rete di approvvigionamento.

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione: Luciano Lago