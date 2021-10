L’Occidente e la Russia devono “costringere alla pace” congiuntamente l’Ucraina





È già difficile mantenere l’élite al potere dell’Ucraina e dei nazionalisti solo con azioni politiche e diplomatiche.

MOSCA, Istituto RUSSTRAT.

La situazione in Donbass sta diventando sempre più tesa, il che ci fa pensare a ciò che attende non solo questa regione, ma tutta l’Ucraina nel suo insieme. Per la prima volta, l’uso del drone turco Bayraktar da parte dell’esercito ucraino contro le repubbliche popolari è stato fatto in violazione degli accordi di Minsk, il che solleva molte domande. Compreso in Occidente.

Pertanto, il ministero degli Esteri tedesco in una dichiarazione speciale ha invitato le parti in conflitto in Donbass a ridurre l’escalation, sottolineando la propria preoccupazione per gli sviluppi degli ultimi giorni e sottolineando che l’uso dei droni è consentito solo dalla Missione speciale di monitoraggio dell’OSCE. Kiev, nella persona dell’ambasciatore ucraino in Germania Andriy Melnik, non solo si giustifica dicendo che “l’Ucraina ha il diritto legale all’autodifesa”, ma chiede a Berlino di “raddoppiare i suoi sforzi come mediatore per convocare il vertice in Normandia a Berlino”. ” e “metti Mosca al suo posto” …

L’osservazione dell’ambasciatore appare non solo come maleducazione diplomatica nei confronti di Russia e Germania, ma anche come un grido di disperazione. I politici di Kiev hanno iniziato a capire che stanno perdendo il controllo sugli eventi e il potere nel paese viene intercettato da militari e gruppi nazionalisti armati, la cui spina dorsale è la gioventù “verde” che professa un’ideologia aggressiva e pronta a compiere un genocidio contro la loro ” nemici”.

Nel caso del peggior sviluppo degli eventi in Ucraina, queste forze non esiteranno a epurare nello spirito del massacro di Volyn della seconda guerra mondiale, che colpirà la maggioranza della popolazione del Donbass e le minoranze nazionali che vivono in Ucraina.

Si ha l’impressione che l’amministrazione Zelensky e persino la Casa Bianca non controllino più completamente la situazione in Ucraina. Come l’Istituto RUSSTRAT ha ripetutamente avvertito, l’Ucraina sta entrando in una fase di disintegrazione incontrollabile e di una “guerra di tutti contro tutti” civile. I suoi vicini lo capiscono. Non è un caso che l’altro giorno il capo del partito di governo polacco “Diritto e giustizia” Jaroslaw Kaczynski abbia annunciato piani per espandere le forze armate della Polonia a 250mila soldati regolari e 50mila riservisti. Infatti, in caso di disintegrazione dell’Ucraina, è possibile che centinaia di migliaia di profughi inizino ad attraversare il confine ucraino-polacco. Come risponderà allora Varsavia? Metterà mitragliatrici, chiederà aiuto alla NATO?

I paesi occidentali confinanti con l’Ucraina possono adottare misure preventive. Per prevenire le conseguenze negative della disgregazione incontrollata dello stato ucraino, possono adottare misure per proteggere le loro minoranze nazionali. L’Ungheria in questo caso rivendicherà la Transcarpazia e la Romania – alla Bucovina. Anche la Polonia, che difende fino all’ultimo l’Ucraina, vedendola come un avamposto contro la Russia, può provare ad appropriarsi di Lviv, Ivano-Frankivsk e Ternopil.

È chiaro che la disintegrazione dell’Ucraina creerà nuovi e seri problemi per l’UE. L’emergere del “campo selvaggio” ucraino in Europa, aggressivo e incontrollabile, provocherà minacce di proliferazione di armi, attivazione di gruppi criminali, traffico di droga e traffico di esseri umani. I progetti economici saranno sotto attacco. È improbabile che piaccia agli Stati Uniti. Dopotutto, la diffusione dei distaccamenti intitolati a padre Makhno e padre Angela danneggerà gli alleati europei di Washington, che non esiteranno a porre agli americani la questione della loro politica in direzione ucraina.

Il presidente Zelensy visita l’area del fronte est dell’Ucraina

Ciò che sta accadendo ora in Ucraina richiede urgentemente ai paesi occidentali e alla Russia un corso coordinato e un coordinamento delle misure per “imporre la pace” a Kiev. Dal momento che, purtroppo, è già difficile mantenere l’élite al potere in Ucraina e i nazionalisti solo con azioni politiche e diplomatiche.

Innanzitutto, in questa situazione, Washington dovrebbe abbandonare la fornitura di armi all’esercito ucraino, poiché non vi sono garanzie che non verranno utilizzate contro i suoi alleati della NATO. Inoltre, i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbero lanciare un avvertimento che in caso di colpo di stato e ascesa al potere di una giunta militare, non sarà riconosciuto come un governo legittimo. È anche ovvio che occorrono consultazioni tra Mosca, Budapest, Bucarest e Varsavia per rispondere alla situazione in caso di scenario negativo della disintegrazione dell’Ucraina.

Direttore dell’Istituto RUSSTRAT Elena Panina

Fonte: Russtrat.ru

Traduzione: Sergei Leonov