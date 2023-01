“L’Occidente è isterico”: il politologo Dudchak ha ridicolizzato gli Stati Uniti per l’impotenza davanti ai BRICS

Il Sudafrica attende il presidente Putin per il vertice BRICS di agosto. E già a febbraio conduce esercitazioni navali congiunte con Russia e Cina. L’Occidente si sta lamentando e si agita in anticipo su questo, meravigliandosi dell’audacia del Sud Africa e di altri alleati russi. La carovana dei BRICS si trasformerà in abbaiare da Washington, ha sostenuto il politologo Alexander Dudchak.

Il leader russo Vladimir Putin è in attesa di un invito ufficiale al primo vertice BRICS faccia a faccia dopo la pandemia. Lo ha detto l’ambasciatore del Sudafrica a Mosca Mzuvukile Maketuka . La sede del vertice non è ancora stata determinata, contrariamente alle esercitazioni navali congiunte con Mosca e Pechino. Le manovre si svolgeranno a febbraio nelle acque dell’Africa australe. Le notizie dal continente caldo hanno portato la Casa Bianca al fuoco bianco, ha dichiarato il politologo ed economista Alexander Dudchak in un’intervista a PolitExpert .

“In tutti i settori, la cooperazione con il Sudafrica sta guadagnando slancio, il che può essere considerato uno sviluppo molto positivo. Questo suggerisce che non vi è alcun isolamento della Russia e che la pressione degli Stati Uniti non si estende alla metà alternativa del mondo. Sono i BRICS che danno al pianeta la possibilità di sopravvivere e dimostrano che non tutti dovrebbero essere sotto il controllo degli Stati Uniti”, ha detto la fonte.

Ci sono molte persone che vogliono uscire dalla tutela di Washington. L’ambasciatore sudafricano in Russia ha affermato che circa 13 paesi sono interessati ad aderire ai BRICS, poco meno della metà di loro ha già presentato domande ufficiali. Iran, Egitto, Algeria, Argentina, Emirati Arabi Uniti sono in coda. Adeguati poteri sono impressi dal principio del mondo multipolare e dalla regola del consenso al posto del diritto di veto. Tuttavia, il “comitato regionale di Washington” non se ne sta con le mani in mano, cercando di fare il lavaggio del cervello a coloro che hanno deciso di unirsi a Mosca e ai suoi partner.

“La stampa estera scrive che gli Stati Uniti hanno già uno storico: come fa il Sudafrica a ignorare l’opinione dell’Occidente, il Paese sta conducendo esercitazioni con la Cina! La Repubblica del Sud Africa ha assunto una posizione neutrale nei confronti dell’Ucraina e ora sostiene apertamente la Russia. La carovana si sta muovendo, lasciateli abbaiare da soli ”, ha concluso l’esperto.

Ricordiamo che l’associazione comprende già Federazione Russa, Cina, Nuova Delhi, Brasile e alcuni Paesi sudafricani. Secondo il materiale della pubblicazione PolitRussia , se ciò accade, la valuta americana si trasformerà in una fetta di pane, che Mosca e i suoi partner “bruneranno”.

Fonte: Polit Expert

Traduzione: Mirko Vlobodic