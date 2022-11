L’Occidente e il mondo maggioritario: repressione contro apertura. Politiche neoliberiste socialmente distruttive applicate dagli anni ’80

di Stephen Sefton

Nel 2004, Fidel Castro e Pres. Hugo Chavez hanno fondato quella che oggi è l’Alleanza Bolivariana dei popoli della nostra America, ALBA che ora include Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela e le nazioni insulari caraibiche di St. Vincent e Grenadine, Dominica, St Kitss e Nevis, Grenada, Antigua e Barbuda e Santa Lucia. Un anno prima, nel 2003, era stata formalmente costituita la Shanghai Cooperation Organization, che ora comprende Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, India, Pakistan e Iran. Entrambe le organizzazioni condividono praticamente gli stessi principi di solidarietà, uguaglianza tra i loro membri e rispetto reciproco per le diverse ideologie. Questo suggerisce che, nello stesso momento, in diversi poli del mondo maggioritario, è sorta una decisione comune per costruire un mondo libero dallo strangolamento economico e dall’aggressione neocoloniale degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

Sin dal suo inizio, i leader dei paesi dell’ALBA hanno denunciato il brutale sfruttamento e dominio dell’imperialismo nordamericano ed europeo e la sua diplomazia gangsteristica del “Fai ciò che vogliamo o altrimenti…”. Nel maggio di quest’anno, il presidente Daniel Ortega ha dichiarato al 21° Summit ALBA-TCP:

“Non hanno smesso di praticare la Dottrina Monroe, non hanno rinunciato alla Dottrina Monroe. In nome della democrazia, impongono una politica tirannica, imperialista, terroristica, internazionale… l’imperialismo non è cambiato, l’essenza dell’imperialismo è lì, un’essenza totalmente criminale».

In quella stessa riunione, il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha espresso,

“Basta con i secoli di saccheggio, di invasioni, di minacce, di egemonismo imperiale, questo è il nostro secolo! Il 21° secolo… e il nostro cammino è quello dell’America Latina e dei Caraibi, dell’ALBA, della Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi, questo è il nostro cammino, il cammino degli eguali, il cammino del rispetto, il cammino dell’inclusione, il cammino di convocazione unitaria, questo è il nostro cammino».

Nello stesso vertice, anche il presidente cubano Miguel Díaz Canel ha espresso l’impegno dei paesi dell’ALBA per l’unità nella diversità

“Di fronte ai tentativi di esclusione e selettività, è urgente rafforzare gli autentici meccanismi latinoamericani e caraibici per integrarsi e agire di concerto. Insieme saremo in grado di difendere efficacemente la nostra sovranità e autodeterminazione senza interferenze o pressioni esterne… Chiediamo di unire, non di dividere; contribuire, non sottrarre; dialogare, non confrontarsi; rispettare, non imporre”.

Dopo decenni di provocazioni sempre più aggressive da parte di Stati Uniti e Unione Europea, nel febbraio di quest’anno la Federazione Russa ha finalmente agito per difendersi. E nel suo storico discorso del 30 settembre, il presidente Vladimir Putin ha elaborato la visione di un mondo multipolare, basata sugli stessi principi dell’ALBA e dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, autentica cooperazione, rispetto tra pari, unità nella diversità, impegno per il dialogo e legge. La somiglianza tra la visione dei leader del paese dell’ALBA e la visione espressa dal presidente Putin nel suo discorso è molto sorprendente.

Riunione del gruppo dei paesi ALBA

ALBA e Nicaragua – Difendere la solidarietà in un mondo diviso. Affrontare la Dottrina Monroe

Ha parlato della fede dei popoli maggioritari in un mondo multipolare per “rafforzare la loro sovranità e, quindi, acquisire la vera libertà, la prospettiva storica, il diritto a uno sviluppo indipendente, creativo, autentico, a un processo armonioso”. Il Presidente Putin ha chiarito che si tratta anche di credere nella capacità umana di superare le differenze, collaborare per il bene comune e creare un mondo di solidarietà. Ha affermato esplicitamente: “I nostri valori sono l’amore per il prossimo, la misericordia e la compassione”.

Il contrasto di queste visioni comuni dei paesi ALBA, della Russia, della Cina e dei loro alleati, con la pratica dell’Occidente non potrebbe essere più forte. Come afferma il presidente Putin,

“I paesi occidentali dicono da secoli che portano libertà e democrazia ad altre nazioni. Tutto è esattamente l’opposto: la democrazia diventa repressione e sfruttamento; libertà, schiavitù e violenza. L’intero ordine mondiale unipolare è intrinsecamente antidemocratico e privo di libertà. È mendace e ipocrita fino al midollo”.

La verità di questa condanna categorica degli Stati Uniti e dei suoi alleati è evidente nella storia coloniale dell’imperialismo dalle sue origini alla sua evoluzione nell’ultimo secolo fino al neocolonialismo. Negli Stati Uniti e in Europa, da quando l’introduzione del suffragio universale nel secolo scorso ha permesso alle élite occidentali di spacciare le loro nazioni per democrazie, in pratica essenzialmente, in cambio della garanzia dello sviluppo socio-economico delle loro popolazioni, queste élite hanno potuto contare sui popoli dei loro paesi a collaborare al saccheggio della maggioranza mondiale. Ciò ha fatto sì che i popoli dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina pagassero i costi della prosperità e dello sviluppo delle nazioni occidentali come, in un modo o nell’altro, continuano a farlo.

Tuttavia, la portata del potere geopolitico e del controllo della maggioranza delle risorse mondiali da parte delle élite occidentali è ora più limitata. In parte, questa battuta d’arresto per l’Occidente deriva dalla crescente cooperazione e dal potere commerciale e finanziario delle nazioni dello spazio eurasiatico. A sua volta, la crescente attività economica e diplomatica della Cina, della Russia e dei loro alleati ha favorito lo sviluppo delle loro relazioni con le Nazioni dell’Africa e dell’America Latina e dei Caraibi, specialmente con i Paesi e i popoli impegnati nella difesa della loro sovranità.

Putin e Xi Jinping

La risposta disperata al relativo declino del loro potere globale da parte delle oligarchie americane ed europee assume tre forme principali. In primo luogo, nei loro paesi aumentano lo sfruttamento della forza lavoro e la repressione del dissenso. In secondo luogo, agiscono con maggiore aggressione di ogni tipo contro Russia e Cina e i loro alleati regionali come Cuba, Venezuela e Nicaragua o Siria, Iran e Repubblica Democratica di Corea. E la terza forma di reazione occidentale al loro declino consiste nell’applicare maggiori intimidazioni e molestie contro i paesi vulnerabili alla pressione economica per assicurarsi che rimangano obbedienti.

In Nord America e in Europa, le politiche neoliberiste attuate dagli anni ’80 hanno normalizzato la repressione e lo sfruttamento economico.Negli Stati Uniti c’è un’offensiva politica permanente contro il sistema previdenziale e gli investimenti nei servizi pubblici in genere. In Europa i servizi pubblici vengono tagliati o privatizzati. Negli Stati Uniti e nell’Unione Europea ci sono stati enormi trasferimenti di ricchezza alle élite aziendali sia durante la crisi finanziaria del 2008-2009 sia come parte delle misure finanziarie in risposta al collasso economico causato dalle misure contro il Covid-19. Allo stesso tempo, anche il FMI riconosce che la remunerazione del lavoro in Occidente è diminuita in termini reali. Allo stesso modo, i termini e le condizioni di lavoro per le persone in tutto l’Occidente stanno diventando sempre più precarie. Solo il 10% della forza lavoro negli Stati Uniti è organizzata in sindacati. Nei paesi europei la media è del 23% e generalmente molto inferiore.

Impossibile riassumere sinteticamente tutte le sfumature di questa realtà. Ma tra i principali effetti associati all’aumento della repressione economica interna nei paesi occidentali e all’aumento dell’aggressività all’estero, vi sono la censura sui social network e la soppressione delle informazioni nei media, soprattutto sugli eventi internazionali. Queste pratiche rafforzano la vasta e intensa guerra psicologica dell’Occidente contro la maggioranza mondiale e facilitano l’aggressione economica e militare e il terrorismo degli Stati Uniti e dei suoi alleati contro qualsiasi nazione che cerchi di difendere la propria sovranità e indipendenza.

Ciò segna un crollo profondo e irreparabile dell’integrità morale e intellettuale da parte delle élite occidentali e dei loro popoli, segnalando una sconfitta spirituale completa e insidiosa. D’altra parte, un numero crescente della maggioranza dei governi e dei popoli mondiali insiste sul proprio diritto sovrano di gestire le proprie relazioni internazionali a livello internazionale in modo da aprire e promuovere nuove possibilità di sviluppo nazionale, regionale e internazionale. Forse l’espressione più importante di questa fiducia nel futuro è l’ampio sostegno al cosiddetto gruppo di paesi BRICS+, originariamente organizzato da Cina, Russia, India, Brasile e Sudafrica, da paesi di tutto il mondo, tra cui Iran, Algeria, Turchia, Argentina, Egitto, Indonesia, Kazakistan, Nigeria, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Senegal, Thailandia e persino Nicaragua.

Una grande maggioranza di nazioni del mondo è chiaramente d’accordo con le opinioni del Primo Ministro Ralph Gonsalves di St Vincent e Grenadine il quale ha osservato quest’anno, il 19 luglio nella Plaza de la Revolución a Managua, in occasione del 43° Anniversario della Rivoluzione Sandinista,

“ Vengo da un piccolo paese del nostro emisfero, ma questo piccolo paese crede e sottoscrive grandi principi: la difesa della sovranità e dell’indipendenza, la non ingerenza e il non intervento nei nostri affari; per poter guidare noi stessi e le nostre civiltà in avanti, e per poter camminare insieme a tutti i popoli del mondo, in amicizia ma non in subordinazione. In questo senso, siamo amici di tutti e aspiriamo a un mondo migliore”.

