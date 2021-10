L’Occidente definisce l’alleanza Russia-Bielorussia una minaccia per la NATO





La giornalista Sarah White, nel suo articolo, spiega quali problemi pone all’Alleanza Atlantica l’associazione ed integrazione di Mosca e Minsk nel quadro della nuova entità geopolitica.

Secondo Sarah White, con gli ultimi sviluppi, che comprendevano sia una più stretta integrazione economica dei due paesi che esercitazioni congiunte su larga scala delle forze armate della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia, dimostrano che quello che sembrava agli analisti occidentali “uno scenario incredibile ” ieri, sta prendendo forma concreta proprio davanti ai nostri occhi, come riporta la Russkaya Vesna.

La prospettiva di uno Stato dell’Unione a pieno titolo di Russia e Bielorussia costringerà la NATO, secondo la presunta esperta, a tornare in difesa del fronte Occidentale.

“La presenza di Mosca nella sfera politica, economica e militare di questo paese fa arretrare bruscamente il fianco orientale della NATO più a ovest. Gli stati dell’alleanza sono anche nella morsa dell’esercito russo e degli armamenti a Kaliningrad”, ha detto Sarah White nel suo articolo.

Definendo ciò che sta accadendo una “realtà allarmante”, l’esperto occidentale ha sottolineato che d’ora in poi i paesi dell’alleanza e i loro leader dovranno tenere conto della nuova situazione politica e non sottovalutare affatto le potenziali minacce che la nascente alleanza rappresenterebbe per l’Occidente.

Allo stesso tempo, sia Mosca che Minsk hanno ripetutamente sottolineato che l’unificazione di Russia e Bielorussia non è diretta contro paesi terzi, ma soddisfa l’aspirazione storica dei due rami di una nazione a decidere insieme il loro destino.

Dopo diversi mesi di smentite che Russia e Bielorussia si sarebbero unite in ogni senso, i due paesi hanno annunciato all’inizio di settembre che erano in procinto di integrare formalmente le loro economie. Nell’immediato, si uniranno ai loro mercati energetici e Mosca fornirà un prestito di $ 630 milioni per alleviare i danni causati dai regimi di sanzioni imposti dalla UE alla Bielorussia, nonché la generale precarietà finanziaria del paese per gli effetti delle sanzioni occidentali.

In effetti, i due leader, Lukashenko e Putin, hanno smesso di prospettare l’illusione di qualcosa di diverso. “Stiamo andando avanti come paesi civili, solo insieme, solo come un’unione… quasi come un singolo popolo”, ha detto Lukashenko, dopo l’annuncio.

L’annuncio è stato anche preceduto da massicce esercitazioni militari congiunte tra i due paesi. Gli esercizi Zapad-21, praticati una volta ogni quattro anni, hanno lo scopo di simulare un conflitto con la NATO (“Zapad” in russo significa “Ovest.). Le esercitazioni mettono sempre in tensione i paesi della NATO, ma il fatto che quest’anno sia stata inclusa la Bielorussia indica che Mosca controlla entrambi gli eserciti.

Esercitazioni congiunte Russia Bielorussia

Allarmi sono stati sollevati dalla rivelazione che la Bielorussia ha acquistato missili S-400 dalla Russia, un accordo che è stato confermato a gennaio. Diverse unità di questi missili sono state posizionate a circa due miglia e mezzo dal confine polacco. Il primo ministro polacco ha dichiarato lo stato di emergenza durante le esercitazioni di Zapad a causa della vicinanza degli S-400.

La presenza russa a ogni livello del sistema politico, economico e militare bielorusso spinge drasticamente il fronte orientale della NATO più a ovest. I paesi della NATO si sentono ulteriormente accerchiati dalle truppe e dalle armi presenti a Kaliningrad, accanto ai tre stati baltici: Lettonia, Lituania ed Estonia.



Tuttavia la NATO si rifiuta di considerare questa come una diretta conseguenza della politica di accerchiamento e di provocazioni che la stessa NATO ha attuato nei confronti della Russia e della Bielorussia. A tale politica Mosca e Minsk danno una risposta simmetrica e questo nel comando di Bruxelles non se lo aspettavano.

Fonti: News Front – 19 Forty five.com

Traduzione e sintesi: Luciano Lago