L’Occidente contro il resto del mondo?

di John Pang

Lo scienziato sociale francese René Girard (1923-2015) descrisse una volta la tendenza delle due parti coinvolte in una rivalità a diventare sempre più simili nel tempo. Inizialmente, possono avere valori e ideologie diversi, ma poiché ciascuno si sforza di superare l’altro, o poiché ogni attacco provoca una risposta in natura da parte dell’altra parte – poiché ogni atto si rispecchia nell’altro – le due parti si bloccano in una spirale crescente in cui diventano sempre più simili. Tanti ” giochi “di strategia assumono questa forma.

Una guerra tra potenze nucleari, ad esempio, potrebbe intensificarsi attraverso ritorsioni e violenze anticipate per ridurre entrambe le parti all’identità ultima della reciproca distruzione. Girard chiamò questo processo rivalità mimetica, o la competizione e il conflitto che nasce dall’imitazione del desiderio di un altro.

I neoconservatori che hanno preso il controllo della politica estera occidentale stanno proiettando il proprio comportamento e la propria storia sulla Cina, supponendo che anche la Cina debba aver praticato il genocidio e il colonialismo per ottenere ciò che ha fatto negli ultimi 40 anni. Questa proiezione della storia è il risultato dell’inquadramento della Cina come rivale mimetico.

Non è facile sfuggire a questa trappola. Quando qualcuno ti prende a pugni, vuoi vendicarti immediatamente. Ti lancia in un avanti e indietro di violenza mimetica.

Tuttavia, invece di rispondere a tono, la politica cinese, formulata dal ministro degli Esteri Qin Gang, elude i termini stessi della rivalità occidentale. Per usare una pittoresca espressione americana, “rifiuta di combattere con un maiale” – il maiale si diverte e vi sporcate entrambi. Ci vuole molta abilità per non cadere nella spirale mimetica, ma nonostante le implacabili provocazioni dell’Occidente, la Cina continua a farlo e conserva così la sua libertà di concentrarsi sullo sviluppo pacifico e rimanere aperta al mondo. Così facendo, crea le condizioni per un nuovo ordine multilaterale basato sulla cooperazione pacifica.

Oggi la politica estera della Cina è deliberatamente non rivale e non esclusiva. Respinge in linea di principio la formazione di blocchi e accampamenti diretti contro terzi. Questa determinazione va ben oltre la tattica o anche la strategia. È un impegno filosofico radicato nella cultura politica del Paese, motivato da un’antica concezione delle relazioni interstatali, radicata nel bene comune dell’umanità. Invece della divisione, cerca la pace, l’unità e la prosperità comune.

Queste non sono solo belle parole. I cinesi distinguono tra la possibilità della pace e la resa a un “ordine basato su regole” che è solo un altro nome per l’egemonia occidentale sostenuta dalla guerra perpetua.

La Cina sta forgiando una serie di relazioni interconnesse e sovrapposte in tutto il mondo, basate su scambi commerciali, infrastrutturali e educativi, sulla cooperazione piuttosto che sull’intimidazione militare e sullo sfruttamento finanziario. Le élite occidentali respingono dichiarazioni di principio come quella di Qin come una foglia di fico ideologica insieme ai discorsi occidentali sulla democrazia e sui diritti umani. Non immaginano le relazioni internazionali se non come una gara di forza coercitiva. Sulla base della loro storia, non possono immaginare che una grande potenza possa sorgere senza guerra e saccheggio.

Accordo Cina Arabia Saudita

Le élite occidentali erano quindi impreparate al grande successo diplomatico cinese di marzo, ovvero il riavvicinamento tra Arabia Saudita e Iran, che avrà ripercussioni in Medio Oriente e oltre, in particolare nei paesi del sud.

Non possono accettare che sia semplicemente la diplomazia cinese a fare quanto scritto nel programma, applicando principi che i diplomatici cinesi non mancano mai di ricordare.

Evitando il gioco a somma zero e aggirando la rivalità di paura e invidia che guida la politica occidentale, la politica estera cinese sta catalizzando un profondo cambiamento nella politica internazionale. Costruisce le norme e l’infrastruttura globale, in senso figurato, di cemento e acciaio, di un nuovo ordine multilaterale basato sulla cooperazione pacifica e sulla prosperità condivisa.

Il futuro davanti è immediatamente riconoscibile e avvincente per altri paesi del sud. Tuttavia, sembra terrorizzare l’Occidente.

In quale altro modo spiegare la sfacciata stupidità del tentativo di esportare la NATO in Asia coordinando l’interazione tra la NATO ei suoi alleati indo-pacifici, anche se la sua espansione ha portato alla fuga incontrollata della guerra in Europa. Come spiegare altrimenti l’imposizione di AUKUS, un patto di sicurezza trilaterale tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, sul Mar Cinese Meridionale, senza tener conto dell’ordine pacifico che l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) ha accuratamente costruito nel la regione da 50 anni applicando esattamente i principi di non ingerenza, non rivalità e apertura che la politica estera cinese sta globalizzando.

La politica estera occidentale oggi segnala agli asiatici, ma anche agli africani e ai latinoamericani, il crollo morale e intellettuale della leadership occidentale. Di fronte alla nuova alba della cooperazione globale, l’Occidente sta conducendo una lotta di retroguardia che offre solo divisione, stagnazione e guerra. E sembrerebbe che l’Occidente stia diventando sempre più diverso dagli altri.

fonte: Beijing Review via Le Saker Francophone

Traduzione. Gerad Trousson