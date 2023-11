L’Occidente ammette che l’Ucraina sta perdendo la guerra per procura

di Brian Berletic

Dopo aver dipinto per quasi due anni il conflitto in corso in Ucraina come se si svolgesse a Kiev e a favore dell’Occidente collettivo, un improvviso diluvio di ammissioni ha iniziato a saturare i titoli dei giornali occidentali sottolineando che l’Ucraina non solo sta perdendo, ma che c’è poco o nulla che i suoi sostenitori occidentali possano fare per cambiare questo fatto.

Quella che era stata una narrazione dei costanti guadagni e dell’indomabile spirito combattivo dell’Ucraina è stata ora sostituita dalla realtà delle perdite catastrofiche dell’Ucraina (così come delle perdite territoriali nette) e da un costante crollo del morale tra le truppe. Allo stesso modo, quelle che erano state le narrazioni di forze russe scarsamente addestrate e guidate, dotate di quantità inadeguate di armi antiquate e scorte di munizioni in diminuzione, sono state ora sostituite dall’ammissione che la base industriale militare della Russia sta superando la produzione di Stati Uniti ed Europa messe insieme mentre mette in campo sistemi d’arma sia su alla pari con le loro controparti occidentali, o in grado di superare completamente le capacità occidentali.

Le perdite catastrofiche dell’Ucraina

Le perdite ucraine, soprattutto dopo 5 mesi interi di operazioni offensive fallite, sono quasi impossibili da nascondere ora.

Il London Telegraph, nel suo articolo “L’esercito ucraino è a corto di uomini da reclutare e di tempo per vincere”, pubblicato già nell’agosto di quest’anno, ammetteva:

La guerra in Ucraina è oggi una guerra di logoramento, combattuta a condizioni che favoriscono sempre più Mosca. Finora Kiev ha affrontato egregiamente la carenza di attrezzature occidentali, ma la carenza di manodopera – con la quale sta già affrontando – potrebbe rivelarsi fatale.

L’articolo affermava inoltre:

È un calcolo brutale ma semplice: Kiev è a corto di uomini. Fonti statunitensi hanno calcolato che le sue forze armate, nella sola controffensiva, hanno perso almeno 70.000 morti in azione, con altri 100.000 feriti. Anche se le vittime russe sono ancora più elevate, il rapporto è comunque a favore di Mosca, poiché l’Ucraina fatica a sostituire i soldati a fronte di una fornitura apparentemente infinita di coscritti.

L’articolo dipinge un quadro desolante delle continue operazioni militari ucraine che sono quasi certamente insostenibili.

L’affermazione di 70.000 morti in azione tra le truppe ucraine è, in realtà, una grossolana sottostima, mentre le affermazioni secondo cui “le vittime russe sono ancora più alte” non solo non sono comprovate, ma sono contraddette altrove tra le fonti occidentali.

Mediazone, una piattaforma mediatica gestita da esponenti dell’opposizione russa appoggiata dal governo statunitense, ha monitorato le vittime russe dal febbraio 2022 in poi monitorando presumibilmente le informazioni pubbliche riguardanti la morte dei soldati russi.

Carri armati russi

I suoi numeri non possono essere del tutto verificati, ma nelle poche occasioni in cui il Ministero della Difesa russo ha rilasciato i numeri delle vittime russe, erano relativamente vicini alle affermazioni di Mediazone rispetto alle affermazioni da cartone animato fatte dallo Stato maggiore ucraino – affermazioni che sono spesso indiscutibilmente ripetute dai governi e dai media di organizzazioni occidentali.

Un articolo più recente pubblicato da Business Insider alla fine di ottobre intitolato “Il funzionario ucraino afferma che non può utilizzare correttamente il suo equipaggiamento occidentale perché gli sono rimasti così pochi soldati, dice il rapporto”, conferma che le perdite dell’Ucraina e la conseguente crisi di manodopera stanno solo peggiorando. .

L’articolo riporta:

Un funzionario ucraino ha affermato che l’esercito ucraino soffre di una carenza di manodopera che sta ostacolando la sua capacità di utilizzare armi donate dall’Occidente, ha riferito la rivista Time. Dall’inizio della guerra, diversi funzionari ucraini hanno attribuito la difficoltà di respingere l’invasione russa alla lentezza delle consegne da parte dei suoi alleati.

Tuttavia, nel rapporto del Time, una fonte anonima identificata come uno stretto collaboratore del presidente Volodymyr Zelenskyy ha evidenziato un problema diverso. “Non abbiamo gli uomini per usarle”, ha detto l’aiutante riferendosi alle armi occidentali. Sebbene l’Ucraina non fornisca dati pubblici, le stime occidentali suggeriscono che abbia subito oltre 100.000 vittime.

Oltre alle perdite irreversibili di personale, l’Ucraina sta perdendo anche territorio, nonostante 5 mesi di intense operazioni offensive e il fatto che la leadership militare russa abbia ripetutamente affermato che l’obiettivo della Russia è eliminare l’esercito ucraino, non conquistare territorio.

Il New York Times in un articolo di settembre intitolato “Chi sta guadagnando terreno in Ucraina? Quest’anno, nessuno”, noterebbe:

La controffensiva dell’Ucraina ha faticato ad avanzare negli ampi campi del sud. Si trova ad affrontare estesi campi minati e centinaia di chilometri di fortificazioni – trincee, fossati anticarro e ostacoli di cemento – che la Russia ha costruito lo scorso inverno per rallentare i veicoli ucraini e costringerli in posizioni dove potrebbero essere più facilmente presi di mira. Sommando i guadagni di entrambe le parti, la Russia ora controlla quasi 200 miglia quadrate in più di territorio in Ucraina rispetto all’inizio dell’anno.

Oltre alle forti perdite di manodopera e alla perdita netta di territorio, l’Ucraina soffre di una perdita altrettanto dannosa di attrezzature. Ad aggravare le perdite materiali è il fatto che la produzione industriale militare occidentale non è in grado di sostituire tali perdite.

Produzione industriale militare: l’Occidente in fuga mentre la Russia accelera

L’anno scorso, i politici occidentali e i media occidentali hanno promosso l’idea che l’equipaggiamento militare occidentale superiore avrebbe facilmente spazzato via il numero in diminuzione di sistemi d’arma apparentemente antiquati della Russia. Un articolo pubblicato dal London Telegraph all’inizio di giugno di quest’anno era addirittura intitolato: “I carri armati di fabbricazione britannica stanno per spazzare via i coscritti di Putin”.

Niente avrebbe potuto essere più lontano dalla verità.

Invece, l’equipaggiamento militare russo si è dimostrato capace se non superiore ai sistemi d’arma occidentali e, insieme alla massiccia base industriale militare russa, ha superato in numero e sconfitto gli ucraini addestrati ed equipaggiati dall’Occidente.

Questo è stato ammesso nell’articolo di settembre del New York Times , “La Russia supera le sanzioni per espandere la produzione missilistica, dicono i funzionari”, in cui si osservava:

La Russia ora produce più munizioni degli Stati Uniti e dell’Europa. Nel complesso, Kusti Salm, un alto funzionario del ministero della Difesa estone, ha stimato che l’attuale produzione di munizioni della Russia è sette volte maggiore di quella dell’Occidente.

L’articolo ammette che la Russia ha raddoppiato la produzione di carri armati, aumentato la produzione di missili e sta producendo almeno due milioni di proiettili di artiglieria all’anno – più di quanto gli Stati Uniti e l’Europa messi insieme producono attualmente e più di quanto gli Stati Uniti e l’Europa messi insieme, se e quando lo faranno per raggiungere gli obiettivi di aumento della produzione tra il 2025 e il 2027.

Missili russi Iskander

Un articolo più recente pubblicato da The Economist intitolato “La Russia sta iniziando a far valere la sua superiorità nella guerra elettronica” ammette che la Russia ha sviluppato “una gamma impressionante di capacità EW [di guerra elettronica] per contrastare i sistemi altamente interconnessi della NATO”. Spiega come le capacità di guerra elettronica russe abbiano reso inefficaci le armi a guida di precisione fornite dalla NATO all’Ucraina, compresi i proiettili di artiglieria Excalibur da 155 mm guidati dal GPS, le bombe guidate dal JDAM e i razzi guidati dal GPS lanciati da HIMARS.

L’articolo discute anche l’impatto che le capacità di guerra elettronica russe hanno sui droni ucraini che vengono persi a migliaia di settimana in settimana. E poiché le capacità di guerra elettronica russe interrompono la capacità dell’Ucraina di utilizzare armi guidate e droni sul campo di battaglia, l’articolo ammette che la Russia è in grado di produrre almeno il doppio dei droni dell’Ucraina, dando alla Russia un ulteriore vantaggio quantitativo e qualitativo.

Nonostante gran parte del clamore che circonda le voci sull’equipaggiamento dell’Ucraina con aerei da caccia F-16 forniti dalla NATO, analisti occidentali più sobri hanno gradualmente ammesso che, tra le vaste e crescenti forze aerospaziali russe e i suoi superiori sistemi di difesa aerea integrati, gli F-16 forniti dalla NATO non se la passarono meglio degli aerei dell’era sovietica che l’Ucraina ebbe ed ha perso per tutta la durata dell’operazione militare speciale.

Dopo mesi, addirittura anni, di “cambiamenti di gioco” inviati in Ucraina solo per dimostrarsi incapaci di eguagliare e tanto meno superare le capacità militari russe, si è rivelato che il gioco è stato effettivamente cambiato – a favore della Russia e di una dottrina militare costruita su vaste basi militari di produzione industriale , sistemi d’arma economici ma efficaci e, soprattutto, una dottrina costruita per combattere e vincere contro un avversario pari o quasi pari.

Ciò è in netto contrasto con un Occidente che ha plasmato le sue forze armate per decenni per spingere gli stati in via di sviluppo o falliti in tutto il mondo a causa di disallineamenti militari, atrofizzando le capacità tecnologiche, industriali e strategiche che gli Stati Uniti e i suoi alleati avrebbero avuto bisogno di mettere in campo per posizionarsi con anni di anticipo per “vincere” la loro guerra per procura contro la Russia in Ucraina.

La “soluzione” al vantaggio ormai riconosciuto della Russia in termini di qualità e quantità sul campo di battaglia è quella di “aumentare la produzione” e “raccogliere dati” sulle capacità russe per poi “sviluppare dei contrasti”. Tuttavia, si tratta di processi che potrebbero richiedere anni per produrre risultati, il tutto mentre la Russia continua ad espandere le proprie capacità per mantenere questo vantaggio qualitativo e quantitativo.

E mentre questo processo segue a svolgersi, gli Stati Uniti continuano contemporaneamente a cercare un conflitto simile con la Cina, che possiede una base industriale ancora più ampia di quella russa.

Ci si chiede quante vite avrebbero potuto essere risparmiate se queste recenti ammissioni da parte dei media occidentali riguardo alle effettive capacità militari della Russia fossero state presentate molto prima di provocare un conflitto con la Russia, in primo luogo attraverso la politica di lunga data di Washington e Bruxelles di invadere i confini della Russia. Ci si chiede quante vite potrebbero ancora essere salvate se l’Occidente collettivo imparasse dai suoi errori attuali prima di ripeterli ancora una volta in un conflitto insensato innescato dai tentativi di invadere i confini della Federazione Russa e provocare allo stesso modo la Cina.

Brian Berletic è un ricercatore e scrittore geopolitico residente a Bangkok, in particolare per la rivista online “New Eastern Outlook” (Fonte).

Traduzione: Luciano Lago