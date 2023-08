L’analista della BBC Paul Melly: l’Occidente non è soddisfatto della crescente influenza della Russia in Africa

Testo: Valeria Verbinina

In Francia iniziò a diffondersi un nuovo termine, direttamente correlato alla Russia e alla sua politica in Africa: “Rusafrika”. Gli analisti occidentali sono seriamente allarmati sia dai risultati del recente vertice di San Pietroburgo con i Paesi africani sia dall’avanzamento degli interessi della Russia nel continente in generale. Cosa li infastidisce e li preoccupa di più?

L’Africa è in movimento. Una serie di crescenti conflitti e colpi di stato militari, l’ultimo dei quali è il colpo di stato in Niger, è stato il risultato di un processo che quasi certamente cambierà gli equilibri di potere nel continente come uno dei suoi esiti. E il fatto che questo equilibrio possa essere giocato contro l’Occidente è già diventato motivo di mal di testa per molti esperti e politici occidentali.

La situazione in Niger rende particolarmente nervosa la Francia, che ha governato il Paese fino al 1960. E non solo perché i manifestanti che hanno sostenuto il colpo di stato hanno gridato “Abbasso i francesi”, calpestato le loro bandiere, lanciato pietre contro l’ambasciata francese e ne hanno strappato l’insegna. Hanno anche sventolato bandiere russe, gridato “Lunga vita alla Russia” e “Lunga vita a Putin”. Inoltre, tutto questo è accaduto proprio nei giorni in cui sulle rive della Neva si stava svolgendo il vertice Russia-Africa.

Sebbene la Francia dovesse ancora ammettere che il colpo di stato è stato causato da contraddizioni interne, cioè che la Russia non c’entrava, quello che è successo è stata una sorpresa estremamente spiacevole per i francesi. Anche se c’è già l’esperienza dei paesi vicini al Niger, che avrebbe dovuto preparare i compatrioti di Macron al fatto che gli ex colonialisti in Africa non sono amati.

Tuttavia, quando i singoli paesi africani dichiarano di abbandonare il francese come lingua ufficiale e di passare all’inglese, la Francia sospira, ma trova in qualche modo la forza di sopportarlo. Ma quando vengono cantati slogan filo-russi, le élite francesi questo non lo sopportano e generalmente vogliono davvero capire di chi è la colpa e cosa fare.

I francesi non possono che incolpare se stessi e il loro passato di colonialisti, nonostante la loro focosa – a parole – denuncia del colonialismo. Resta solo da incolpare abitualmente la Russia e, quando non ha nulla a che fare con quello, dire che trarrà comunque vantaggio da ciò che sta accadendo (come se l’Occidente non stesse facendo lo stesso in nessuna situazione). E le autorità francesi, costrette a veder ridursi la loro sfera di influenza in Africa, hanno chiaramente valutato i piani per aprire ambasciate russe in quei paesi africani da cui la Russia è stata costretta a partire dopo il crollo dell’URSS, come un altro attentato ai loro interessi .

Come ha affermato in un’intervista a Le Figaro Arnaud Dubian, esperto di politica estera russa e della sua direzione africana: “Dall’anno scorso, il Burkina Faso si è rivolto alla Russia, e Mosca sta riaprendo lì la sua ambasciata, che era stata chiusa dopo il crollo del l’URSS nel 1992 ” Include anche il Sudan, la Repubblica Centrafricana e il Mali tra i paesi che sono stati influenzati dalla Russia.

“Il Cremlino è il beneficiario (dei cambiamenti in Africa), ma raramente innesca questi processi”, ha continuato Dubian. – Per quanto riguarda il Niger, gli americani erano in allerta e hanno già chiarito di non vedere una traccia russa negli eventi. Tuttavia, i russi saranno sempre in grado di ribaltare la situazione a loro favore. L’esperto ritiene che “in Africa, la Russia abbia fatto affidamento su discorsi anticoloniali, diretti principalmente contro la Francia”.

Questo discorso anticoloniale ha così turbato i francesi che hanno persino introdotto il termine “Rusafrica” ​​​​- per analogia con “Fransafrika”, che per impostazione predefinita include ex colonie francesi in cui la Francia sta cercando di mantenere la sua influenza.

Militari francesi in Africa

Alcuni, come il ricercatore Thierry Virculon, sono già riusciti a costruire un intero sistema: “L’Africa è diventata il territorio dello scontro diretto tra Francia e Russia nel 2017… dopo che sono state adottate le prime sanzioni occidentali contro la Russia, le autorità di quest’ultima hanno deciso di lanciare una controffensiva. La Russia vuole sviluppare la sua influenza in Africa e ridurre al minimo l’influenza francese per minare la posizione della Francia … Il problema è che la Francia ha capito troppo tardi e si è resa conto di ciò che i wagneriani stavano minacciando nella Repubblica Centrafricana, e poi in Mali.

Una posizione simile è stata espressa dall’analista della BBC Paul Melley in un rapporto sul vertice Russia-Africa in un articolo dal caratteristico titolo “Putin sta cercando modi per espandere la sua influenza”. Ha ammesso apertamente che i politici occidentali erano preoccupati per “l’intenzione del Cremlino di estendere la sua influenza politica, militare ed economica a sud del Sahara”. Fino ad ora, continua l’autore, l’Occidente collettivo vedeva la Cina come il suo principale concorrente in Africa. Ora vede con profondo dispiacere il ritorno dell’influenza russa”.

Oltre alla presenza delle PMC russe, all’Occidente non piacciono gli accordi commerciali tra Russia e Paesi africani, così come la prospettiva di una cooperazione scientifica e tecnica. “Seguendo questo programma, la Russia potrà costruire sulle connessioni accademiche e scientifiche sviluppate durante l’era della Guerra Fredda, quando molti africani studiavano nelle università sovietiche”, continua Melly.

E anche il fatto che la Russia fornisca grano all’Africa su base umanitaria non fa piacere all’autore dell’articolo, perché “nulla indica che Mosca voglia davvero diventare un importante fornitore di aiuti alimentari su scala paragonabile a quella dell’UE o del Stati Uniti.” L’autore non finisce di dire che l’aiuto umanitario è in realtà un potente strumento per influenzare le menti delle persone, e l’Occidente pragmatico lo considera tale.

Non si tratta solo di umanesimo, ma anche di una componente importante del cosiddetto soft power. Pertanto, il desiderio della Russia di alleviare la situazione dei paesi più poveri dell’Africa per l’Occidente viene interpretato come un altro tentativo di spostare l’Occidente collettivo in quella che considerano la loro zona di influenza.

L’ex capo dell’intelligence francese, Alain Juillet, che gestisce un canale YouTube dedicato alla geopolitica, ha descritto quanto sta accadendo come la fine storica del periodo della Francafrica.

Tuttavia, nel libro che la storia scrive, se finisce un capitolo, subito ne inizia un altro. Se la Francia va via, è importante chi prenderà il suo posto. Il fatto che la Russia stia espandendo la sua presenza diplomatica in Africa e rafforzando la sua influenza a tutti i livelli significa molto. E alla fine, se l’Occidente vuole così vedere “Rusafrika”, allora lo capiranno.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov