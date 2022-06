L’Occidente al punto di svolta della guerra in Ucraina. La grande domanda oggi è: quando si vendicherà la Russia?

di MK Bhadrakumar .

Henry Kissinger aveva predetto circa tre settimane fa che la guerra in Ucraina era pericolosamente vicina a diventare una guerra contro la Russia. Era un’osservazione premonitrice. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, in un’intervista del fine settimana, ha dichiarato al quotidiano tedesco Bild am Sonntag che l’alleanza stima che la guerra in Ucraina potrebbe durare anni.

“Dobbiamo prepararci al fatto che potrebbero volerci anni. Non dobbiamo allentare il nostro sostegno all’Ucraina. Anche se i costi sono elevati, non solo per il supporto militare, ma anche per l’aumento dei prezzi dell’energia e del cibo”, ha affermato Stoltenberg. Ha aggiunto che la fornitura di armi avanzate alle truppe ucraine aumenterebbe le possibilità di liberare la regione del Donbass dal controllo russo.

L’osservazione indica un coinvolgimento più profondo della NATO nella guerra basato sulla convinzione non solo che la Russia possa essere sconfitta in Ucraina (“spazzare la Russia”), ma che il costo non dovrebbe avere importanza. I leader della NATO tradizionalmente si ispirano a Washington e Stoltenberg stava parlando solo quindici giorni prima del vertice dell’Alleanza a Madrid.

Curiosamente, il primo ministro britannico Boris Johnson, in un editoriale sul Sunday Times di Londra dopo una visita a sorpresa a Kiev venerdì, ha del tutto integrato le osservazioni di Stoltenberg, sottolineando la necessità di evitare la “stanchezza dell’Ucraina”. Johnson ha osservato che con le forze russe che guadagnavano terreno “pollice dopo centimetro”, era fondamentale che gli amici dell’Ucraina dimostrassero il loro sostegno a lungo termine, il che significava garantire che “l’Ucraina riceve armi, equipaggiamento, munizioni e addestramento più velocemente dell’invasore”.

Johnson ha descritto “quattro passi vitali per guadagnare tempo per la causa dell’Ucraina”.

In primo luogo, ha affermato, “dobbiamo garantire che l’Ucraina riceva armi, equipaggiamento, munizioni e addestramento più velocemente dell’invasore, e sviluppare la sua capacità di utilizzare i nostri aiuti”.

Secondo , “dobbiamo contribuire a preservare la vitalità dello Stato ucraino”.

Terzo , “abbiamo bisogno di uno sforzo a lungo termine per sviluppare rotte terrestri alternative” per l’Ucraina in modo che la sua economia “continui a funzionare”.

Quarto, e soprattutto, il blocco russo di Odessa e di altri porti ucraini deve essere revocato e “continueremo a fornire le armi necessarie per proteggerli”.

Johnson ha ammesso che tutto ciò richiede “uno sforzo determinato… che dura mesi e anni”. Ma l’imperativo di rafforzare la capacità del presidente Zelensky di fare la guerra è anche vitale per “proteggere la nostra sicurezza così come quella dell’Ucraina”. Stoltenberg e Johnson hanno parlato dopo che l’esecutivo dell’UE ha raccomandato che l’Ucraina sia ufficialmente riconosciuta come candidata all’adesione al blocco (che dovrebbe essere approvato in un vertice in programma dal 23 al 24 giugno).

Nel frattempo, le forze russe ottengono regolarmente successi tattici nella regione del Donbass e stabilizzando la prima linea in altre aree. I combattimenti più intensi sono in corso nella regione di Severodonetsk-Lysichansk e intorno a Slaviansk, ma la situazione è tesa anche nella regione di Kharkiv e nelle regioni di Mykolaiv e Kherson a sud.

Le forze russe stanno bombardando le infrastrutture militari e gli equipaggiamenti delle forze ucraine.

Secondo il MOD russo, nel solo periodo di cinque giorni tra il 13 giugno e il 17 giugno, secondo la versione russa, sembra che 1800 soldati ucraini siano stati uccisi e 291 pezzi di equipaggiamento militare e 69 oggetti di infrastrutture militari siano stati distrutti.

Una sconfitta nel Donbass sarà catastrofica per Zelensky, poiché la distruzione delle sue migliori unità militari schierate lì lascia praticamente le regioni meridionali come frutti bassi per le forze russe.

Johnson con Zelensky

Anche per la NATO la sua posizione internazionale sarà seriamente erosa.

Venerdì, due veterani statunitensi detenuti in prima linea a Donetsk sono stati esposti alla televisione russa per chiedere aiuto alle loro famiglie. Altre immagini di questo tipo sono attese nei prossimi giorni.

Johnson ha scritto in modo allarmante che la Dottrina Putin arroga alla Russia l’eterno diritto di “riprendere” qualsiasi territorio mai abitato da slavi e che ciò “consentirebbe la conquista di vaste aree d’Europa, compresi gli alleati della Nato”. È un’iperbole. Per riconquistare i loro territori orientali e meridionali, gli ucraini dovranno davvero combattere una lunga guerra, ma dipenderanno anche in modo critico dagli enormi aiuti militari, finanziari ed economici dell’Europa. D’altra parte, l’unità europea è fragile e la “stanchezza” sta iniziando.

Né esiste una visione coerente dell’obiettivo finale della NATO.

L’Ucraina è un buco nero indegno di un Piano Marshall.

Non sorprende che vi sia una grande circospezione da parte della Germania nello sprecare le proprie risorse per l’Ucraina.

Infine, l’aggravarsi della crisi economica in Occidente – alta inflazione e costo della vita e la crescente probabilità di una recessione – è alle porte come lupi che ululano in un paese delle meraviglie invernale. Il pubblico europeo non diventa più sentimentale alla vista dei profughi ucraini. L’alibi che Putin è responsabile di tutto questo non volerà alto ancora per molto.

Fondamentalmente, le economie occidentali stanno affrontando una crisi sistemica.

Il compiacimento per l’economia statunitense è estremo.

In base allo stato della valuta di riserva, è insensibile all’aumento del debito.

Questo compiacimento non si basa su solide basi. Il sistema dei petrodollari obbliga il mondo intero ad acquistare dollari per finanziare i propri bisogni. L’ondata di beni di consumo cinesi a basso costo e di energia a basso costo dalla Russia e dagli Stati del Golfo non tiene più a bada l’inflazione. Non è chiaro se gli aumenti dei tassi di interesse cureranno l’inflazione strutturale. E, soprattutto, non è detto che si possano gestire le conseguenze dell’utilizzo di un “martello” da guerra commerciale sulla complessa rete che costituisce l’economia globale.

Finché le pressioni monetarie potevano funzionare in Europa e in America, nessuno si sentiva a disagio di fronte agli squilibri strutturali del sistema. Ma quell’era è finita.

In una nebbia di spacconate ideologiche, l’amministrazione Biden e il suo partner minore a Bruxelles non hanno mostrato alcuna analisi ragionevole prima di sanzionare la Russia, la sua energia e le sue risorse. L’Europa sta molto peggio dell’America. L’inflazione in Europa è a doppia cifra. Una crisi del debito sovrano europeo potrebbe essere già iniziata.

L’accelerazione della crisi inflazionistica minaccia la posizione dei politici occidentali, poiché incontreranno un’autentica rabbia popolare una volta che l’inflazione avrà colpito la classe media e gli alti prezzi dell’energia mineranno i profitti aziendali.

Come possiamo fermare la debacle politica in corso a combustione lenta per l’Europa e gli Stati Uniti?

Il modo logico è costringere Zelensky a venire al tavolo dei negoziati e discutere un accordo. La narrazione del continuo logoramento contro le forze russe per i mesi a venire, per infliggere ferite alla Russia, non aiuta i politici europei. Mariupol, Kherson e Zaporizhzhia sono cadute. Presto potrebbe farlo anche il Donbass. Qual è la prossima linea rossa? Odessa?

Putin a San Pietroburgo

Paradossalmente, la lunga guerra in Ucraina non poteva che essere a vantaggio della Russia. Il discorso del presidente Putin allo SPIEF di San Pietroburgo venerdì mostra come Mosca abbia studiato a fondo il sistema finanziario ed economico occidentale e ne abbia individuato le contraddizioni strutturali. Putin sa usare il peso e la forza dei suoi avversari a proprio vantaggio piuttosto che opporsi direttamente colpo dopo colpo. L’eccessiva estensione dell’Occidente potrebbe in definitiva essere la sua rovina.

È qui che si trova oggi il vero punto di svolta, se le contraddizioni strutturali delle economie occidentali devono trasformarsi in disordine.

Putin vede il futuro dell’Occidente cupo poiché è allo stesso tempo colpito dal contraccolpo della propria imposizione di sanzioni e dal conseguente aumento dei prezzi delle materie prime, ma manca inoltre della flessibilità per deviare i colpi a causa delle sue rigidità istituzionali.

La grande domanda oggi è quando la Russia si vendicherà contro i paesi coinvolti nel traffico di armi in Ucraina se accelereranno su questa strada.

Gli attacchi aerei russi di giovedì scorso contro gruppi terroristici militanti ospitati nella guarnigione americana di Al-Tanf, al confine tra Siria e Iraq, potrebbero aver portato un messaggio.

fonte: Indian Punchline

di Bruno Bertez

Traduzione: Luciano Lago