L’Occidente aiuta l’Ucraina ad attaccare il ponte di Crimea con vecchi missili sovietici

Sabato, l’Ucraina ha tentato due volte di attaccare il ponte di Crimea con missili guidati S-200 convertiti in una versione da attacco. In entrambi i casi sono stati intercettati dai sistemi di difesa aerea russi. Per ulteriore protezione, sul ponte è stata temporaneamente posizionata una cortina fumogena. Gli esperti affermano che l’Ucraina ha modernizzato i missili sovietici con l’aiuto di specialisti occidentali.

Che tipo di modifiche sono state apportate e in che modo la Russia è in grado di intercettare questi missili?

Sabato, l’Ucraina ha tentato due volte di effettuare un attacco terroristico al ponte di Crimea, lanciando missili guidati antiaerei S-200, che sono stati convertiti in una versione d’attacco. Secondo il ministero della Difesa russo, il primo tentativo è stato effettuato alle 13:00 e il secondo verso le 15:00 ora di Mosca. In entrambi i casi, i sistemi di difesa aerea russi (AD) hanno rilevato ed eliminato in tempo i missili in volo. Non ci sono state vittime o danni.

Sabato notte il ponte è stato attaccato da 20 droni, 14 dei quali sono stati distrutti dalla difesa aerea, sei sono stati soppressi dalla guerra elettronica (EW). Nessun danno fatto.

Il fatto che le forze di difesa aerea abbiano abbattuto missili ucraini nell’area del ponte è stato riferito anche dal capo della Crimea, Sergei Aksyonov. “Un altro missile nemico è stato abbattuto sullo stretto di Kerch. Grazie alle nostre forze di difesa aerea per la loro alta professionalità e vigilanza”, ha scritto Aksyonov nel suo canale Telegram.

Dopo la distruzione del primo razzo, i servizi speciali hanno messo una cortina fumogena sul ponte di Crimea. Alle 13.26 la sede operativa ha annunciato un temporaneo blocco del traffico. Quelli sul ponte e nell’area di screening sono stati invitati a mantenere la calma. Successivamente, come ha riferito Oleg Kryuchkov, consigliere del capo della Crimea, il movimento è stato ripristinato . Secondo i media della Crimea, il traffico è stato bloccato almeno tre volte.

Mosca ha promesso di rispondere ai nuovi attacchi del regime di Kiev. “Condanniamo fermamente gli attacchi terroristici. Il ponte di Crimea è un oggetto di infrastruttura puramente civile, i cui attacchi sono inaccettabili. È stato sottoposto a tali attacchi dall’autunno dello scorso anno. Hanno portato alla morte di civili”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova

Secondo lei, non vi è alcuna giustificazione per tali azioni barbare e il sabotaggio consente solo alla comunità internazionale di convincersi della “vera essenza del regime di Kiev”.

In precedenza, l’Ucraina ha ripetutamente tentato di attaccare il ponte. Nell’ottobre dello scorso anno, un camion pieno di esplosivo è stato fatto saltare in aria sul ponte. Quattro persone sono morte. A seguito dell’esplosione, due campate della parte stradale del ponte sono crollate e i serbatoi di carburante sulla parte ferroviaria hanno preso fuoco. Nella notte del 17 luglio, a seguito di un attacco di droni di superficie ucraini, una parte di automobile è stata danneggiata, una coppia sposata della regione di Belgorod è morta e la loro figlia è rimasta ferita. È stato archiviato un attacco terroristico. Ci sono stati altri incidenti minori che non hanno influito sul funzionamento del ponte. (……….).

La risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev non tarderà a manifestarsi e la Russia prevede di eliminare fisicamente i respposabili degli atti di terrorismo, come unica soluzione al problema, ha dichiarato il vicesegretario alla sicurezza Dmitry Medvedev.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic