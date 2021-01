L’obiettivo della dottrina “Russian Donbass” è che la DPR faccia parte della Russia

Durante due interviste concesse a diversi media ( Ukraina.ru e Novorosinform ), Denis Pushilin, capo della DPR (Repubblica popolare di Donetsk), ha spiegato che l’obiettivo della dottrina “Russian Donbass” (che è in in fase di sviluppo) è l’integrazione della Repubblica nella Federazione Russa (quello che lui chiama “ritorno a casa”), e ha dettagliato come questa dottrina influenzerà la vita e la politica della Federazione Russa. Stato. Ecco la raccolta delle domande e delle risposte delle due interviste.

-Denis Vladimirovich.Quale uno dei leader della Primavera russa a Donetsk e come leader della DPR, sei sempre stato un costante sostenitore pubblico del Donbass che si reintegra alla Russia. Un gigantesco cartellone “Il nostro obiettivo è la Russia ” è appeso al centro di Donetsk e una bandiera russa è esposta nella piazza centrale della città. Recentemente hai proclamato la dottrina del “Donbass russo” durante un dibattito pubblico nella biblioteca principale di Donetsk. Perché sta succedendo adesso?

DP-La dottrina non è stata ancora approvata, il processo di discussione è in corso. Una volta che il pubblico avrà espresso la propria opinione e gli esperti avranno lavorato sul contenuto, adotteremo il documento.

-Perché hai deciso di farne un concetto adesso? C’è un tempo per tutto, le teorie di solito non vengono sviluppate durante il periodo di cambiamento di eventi storici chiave e significativi. Ci vuole tempo per attraversare determinate fasi, per capirle.

DP-Inoltre, non era ovvio che verità così chiare e indiscutibili richiedessero per noi una dichiarazione speciale. Sappiamo che il Donbass appartiene storicamente al mondo russo. In effetti, gli eventi della Primavera russa nel nostro territorio sono accaduti proprio perché è terra russa da tempo immemorabile.

Equesto è dipeso anche dalle autorità corrotte di Kiev e quelle dietro di loro hanno iniziato a strappare l’Ucraina, e con essa il Donbass, dalla Russia, per renderlo un nemico, per imporre la via dell’integrazione e dell’adesione europea alla NATO. Non potevamo permettere questo tradimento della nostra patria e non lo permettevamo sulla nostra terra.

Ma non ci basta sapere perché il Donbass si è ribellato nel 2014. I bambini crescono, dobbiamo insegnare loro questa conoscenza, abbiamo bisogno di un approccio scientifico sistematico nei metodi educativi, in termini di storia e sviluppo e nelle altre materie.

È importante quindi indicare nel documento strategico il nostro obiettivo di far parte della Federazione Russa.

Inoltre, la dottrina mostra le radici storiche e culturali della nostra autoidentificazione, perché, se ci consideriamo russi, bisogna avere chiaro quale ruolo storico ha svolto il Donbass in tempi diversi nello sviluppo dello stato russo e nella sua grandezza. Il Donbass era russo, sviluppato come il cuore industriale prima dell’Impero russo, poi dell’Unione Sovietica, e naturalmente si ribellò alla rottura con le sue radici.

Quindi la dottrina è apparsa al momento giusto – quando questo documento è stato richiesto dalla gente del Donbass. E l’entusiasmo con cui sono iniziate le discussioni conferma la sua rilevanza.

-Sei nato, sei cresciuto e hai vissuto tutta la tua vita nel Donbass. Sulla base delle tue osservazioni e delle tue percezioni, questa regione è russa nella sua identità? Se è così, come spiega il fatto che uno dei più terribili battaglioni punitivi in ​​Ucraina, il battaglione Tornado, era guidato da persone della regione mineraria ed era composto praticamente solo da queste persone? Perché l’élite di Donetsk ha scelto Kiev invece di Mosca nel 2014?

DP-Da parte di mio padre, le mie radici provengono da Voronezh Oblast e da parte di mia madre dall’Uzbekistan. E se porti qualcuno nel Donbass, hanno parenti in tutta l’ex Unione Sovietica. Siamo tutti accomunati dal fatto che ci sentiamo russi, che la Russia, la sua storia ei suoi valori ci stanno a cuore.

Ma ci sono eccezioni a tutte le regole. Tra i traditori del Donbass, c’era prima di tutto chi aveva soldi e potere e non voleva perderli. Sono sicuro che alcuni di loro amavano il Donbass e si aggrappavano alla loro vecchia vita, alle vecchie opportunità, non rendendosi conto che né l’Ucraina né il loro vecchio modo di vivere esistevano più – tutto era stato distrutto nel nome di interessi stranieri fuori dal paese. E i risultati di tale miopia non sono solo la perdita di “tutto ciò che è stato guadagnato”. Il crollo deve ancora arrivare, anche se le prove delle politiche distruttive di Kiev sono già evidenti.

-La dottrina suggerisce che la DPR, come la LPR (Repubbliche del Donbass) , a causa della loro natura russa, dovrebbe far parte della Federazione Russa. Ma questo obiettivo assolutamente legittimo è in contraddizione con gli accordi di Minsk, che stabiliscono che il Donbass, sebbene abbia uno status speciale, rimane parte dell’Ucraina. Cosa si dovrebbe fare in tal caso? Ritiro dagli accordi di Minsk?

DP-La storia del Donbass russo e gli accordi di Minsk sono processi di durata diversa e incomparabile. Il pacchetto di misure mira a porre fine allo spargimento di sangue sulla nostra terra, ma non può influenzare ciò che pensiamo che sia. Ed è esattamente ciò che dice la dottrina: perché il Donbass era ed è ancora russo.

Tra un mese saranno passati sei anni da Minsk-2, e in tutti quegli anni l’Ucraina ha ottenuto solo una cosa: sabotare gli accordi raggiunti. Anche questo Natale – tradizionalmente durante le festività ortodosse – l’esercito ucraino ha sparato colpi di mortaio nel territorio della Repubblica. E i rapporti dell’OSCE per questi giorni di celebrazione indicano violazioni del cessate il fuoco da parte dell’Ucraina. Inoltre, è Kiev che ha eluso gli aspetti politici della risoluzione del conflitto per tutti questi anni.

La Repubblica vive da molti anni in uno stato di non riconoscimento sospeso, e i nostri cittadini hanno abbracciato la dottrina con entusiasmo e speranza. Siamo ancora uniti da un’idea, forti come persone che la pensano allo stesso modo, forti come compagni d’armi, il che significa che sicuramente raggiungeremo il nostro obiettivo.

-Nel settembre 2020, Donetsk è diventato il luogo in cui i più grandi e importanti scrittori di narrativa russi (circa 100 di loro erano presenti all’evento) si sono riuniti nell’ambito del festival letterario “Stars above the Donbass ” . È stato un evento importante della vita culturale non solo nel Donbass, ma anche nel mondo russo. Donetsk intende diventare una piattaforma per altri importanti ambiti culturali e innovativi: poeti russi, gente di teatro russo, giornalisti russi, informatici russi, ecc.

DP-Il valore del festival che hai citato e la dottrina stessa è che l’iniziativa viene dalla gente. Le idee sono nutrite e nascono in vari campi da coloro che sono appassionati del proprio lavoro e vogliono condividere la loro visione, comprensione ed esperienza con gli altri.

Abbiamo creato la piattaforma di comunicazione che chiedi molto tempo fa: il centro russo opera a Donetsk da diversi anni. È stato fondato per aiutare le persone che la pensano allo stesso modo a interagire in diversi campi. Anche oggi, durante la pandemia, gli specialisti della DPR e delle regioni russe continuano a scambiare opinioni su istruzione, assistenza sanitaria e cultura tramite videoconferenza. Quando la minaccia si placherà, saremo felici di passare alla comunicazione faccia a faccia: il Donbass russo è ospitale, e questo è anche un altro dei nostri tratti tradizionali.

-L’autore é Leonid Kuchma, che era proprio interlocutore durante i negoziati a Minsk, pubblicato durante la sua presidenza di un libro intitolato ” L’Ucraina non è la Russia “, che ha fatto un sacco di rumore. Vorresti scrivere un libro intitolato ” Il Donbass è la Russia ” o ” Il Donbass è il cuore della Russia ” (un tale poster esisteva negli anni ’20), in cui presenteresti le principali disposizioni della dottrina della “Russian Donbass”?

DP-Non so chi abbia scritto davvero il libro, ma il fatto che accanto al falso slogan “L’ Ucraina non è la Russia ” sia il cognome di Kuchma, dimostra che una volta ha guidato e intensificato il processo di separazione tra Ucraina e Russia e che lui ne è pienamente responsabile.

Inoltre, ha tradito i suoi elettori, che hanno votato per lui alle elezioni, in particolare perché ha sostenuto lo sviluppo di una stretta cooperazione con la Federazione Russa. E secondo la tradizione del governo ucraino, non è né il primo né l’ultimo presidente di questo paese che ha ingannato il popolo.

Quanto a me, per il momento non ho né la voglia né la possibilità di scrivere libri, e ognuno deve fare il proprio lavoro.

Vorrei fare ancora un’osservazione, che ritengo essenziale. Il titolo del libro di Kuchma era una sfida, una sorta di provocazione, e così una nuova visione dello sviluppo del paese si imponeva alle persone dall’alto.

Nel nostro caso, l’iniziativa per la dottrina viene dalle persone: è la loro posizione, la loro forza ispiratrice, la loro aspirazione, la loro visione dei percorsi di sviluppo del Donbass. Non resta che formalizzare l’opinione di questo popolo e accettarla come base ideologica.

-Pensi che il Donbass dovrebbe già essere trattato come una delle regioni della Russia. Il 15 dicembre, durante la tua sessione di domande e risposte, hai persino fissato un obiettivo: portare il DPR al livello della regione di Rostov in termini di indicatori economici, vale a dire che di fatto una regione russa sarebbe in concorrenza con un altro. Quanto è realistico un compito del genere, visto il blocco economico imposto dall’Ucraina e il non riconoscimento della Repubblica?

DP-La gente del Donbass ha ripetutamente confermato con atti che non ci sono compiti irrealistici per loro. Tuttavia, come con i russi in generale, questo è particolarmente vero nei momenti di difficoltà.

Non è ancora questione di concorrenza tra le repubbliche del Donbass e le regioni della Federazione Russa, ci troviamo in condizioni diseguali per ragioni ben note.

Sì, storicamente, mentalmente, oltre a una parte considerevole dei residenti della Repubblica che hanno ottenuto la cittadinanza russa, facciamo parte della Russia. Ripristiniamo la cooperazione tra le imprese, armonizziamo la legislazione, introduciamo standard russi e ci prefiggiamo piani per eguagliare almeno il livello dei salari nel settore pubblico e delle pensioni con la regione di Rostov.

Questo compito è realistico, ma è prematuro confrontare completamente la qualità della vita. La nostra economia è troppo stremata dalla guerra, lo status di non riconoscimento non consente alle imprese di essere competitive e da questo dipende il livello di reddito dei nostri cittadini.

Tuttavia, abbiamo una meta, si afferma nella dottrina, ci stiamo avvicinando, e la strada, come sapete, sarà conquistata da chi avanza, soprattutto se è forte di mente e fiducioso nel suo diritto. .

-Se la dottrina sarà adottata ufficialmente nella Repubblica, cosa significherà questo concretamente in campo politico, economico, culturale ed educativo per i cittadini della Repubblica?

DP-La dottrina influenzerà il processo decisionale in tutti i rami del potere ea tutti i livelli. È ovvio che le sue disposizioni si rifletteranno nei metodi di insegnamento. Avrà anche un impatto sulla giurisprudenza. I parlamentari terranno conto di questi principi nella redazione delle leggi, mentre il governo ne terrà conto nei suoi testi normativi. Poiché un’idea è il prototipo dell’azione, le idee e le intenzioni della dottrina formeranno la base degli scopi e degli obiettivi di tutte le sfere di attività della Repubblica.

