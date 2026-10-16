Lo Yemen punta alla vena giugulare (saudita).

di Pepe Escobar

La Casa dei Saud ha ricevuto un avvertimento inequivocabile da Ansarallah e dalle forze armate yemenite: se continuerete ad attaccarci, perderete le vostre infrastrutture petrolifere e l’intera economia.

Questa non è una minaccia. È un dato di fatto.

Fu allora che il massimo decisore politico dell’Arabia Saudita, MbS, e la sua cerchia di consiglieri intervennero, insistendo per attaccare un deposito di una compagnia petrolifera yemenita a Sana’a. Era già stato annunciato che il sito era vuoto. Ma i sauditi avevano bisogno di un’occasione per farsi fotografare, con tanto di fiamme.

Di conseguenza, le infrastrutture petrolifere saudite erano destinate alle fiamme. Missili balistici e droni delle forze armate yemenite hanno preso di mira il quartier generale di Aramco a Dammam, la raffineria di Aramco a Riyadh e la raffineria di Aramco a Rabigh.

Le entrate derivanti dalle esportazioni di petrolio rappresentano oltre il 60% del gettito fiscale dell’Arabia Saudita. Il bilancio militare, le spese stravaganti della famiglia reale e progetti prestigiosi come NEOM dipendono tutti dalle esportazioni di petrolio.

In termini reali, ARAMCO è l’azienda più preziosa del pianeta, che pompa e commercializza la maggior parte di quel sangue nero che scorre nelle arterie dei successivi Vampire Ball.

Eppure ora abbiamo questi “terroristi in sandali” – la demonizzazione brandita dalla cricca di Epstein – che attaccano il Vampiro con mille piccoli paletti d’argento, unti con aglio fresco, forse giorno dopo giorno. Il risultato inevitabile sarà sangue nero costoso e scarso per gli anni a venire, una volta che le inevitabili manipolazioni crolleranno.

L’Asse della Resistenza controlla ormai di fatto entrambe le rotte di esportazione del petrolio dell’Arabia Saudita: lo Stretto di Hormuz e lo Stretto di Bab el-Mandeb.

Nello Stretto di Hormuz, la marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) attacca e incendia ripetutamente una serie di petroliere, tra cui una superpetroliera che trasportava 2 milioni di barili di greggio saudita.

È molto semplice: chiunque disattivi i propri sistemi di navigazione e identificazione verrà trattato come un bersaglio ostile e inesorabilmente distrutto dalla Marina delle Guardie Rivoluzionarie.

Nel frattempo, le forze armate yemenite controllano le alture su entrambe le sponde dello stretto di Bab el-Mandeb. Tutti gli attacchi condotti da forze filo-saudite e mercenari contro il controllo yemenita sono falliti.

Se lo Stretto di Hormuz e lo Stretto di Bab el-Mandeb venissero chiusi completamente e simultaneamente – cosa che non è ancora avvenuta – la Casa dei Saud non sarebbe più in grado di esportare una sola goccia di petrolio. E sì, l’intera sua economia collasserebbe.

Gli aeroporti sauditi sono già paralizzati: King Khalid a Riyadh, Najran, Jazan, Yanbu, Al-Jawf; King Abdulaziz a Jeddah, Taif e Dammam. Ansarallah sta impiegando le sottigliezze di un “blocco contro un blocco”: una risposta efficace all’assedio dell’aeroporto di Sana’a, imposto dall’Arabia Saudita da un decennio.

Non c’è da stupirsi che il mondo arabo sia pieno di battute che proclamano ottobre “Mese della consapevolezza sullo Yemen” a Riyadh.

L’unico vero esercito di tutto il mondo arabo.

MbS avrebbe una sola scelta ragionevole: porre fine a questa guerra – che lui stesso ha riavviato – e revocare il blocco sullo Yemen. Ansarallah non mira a impadronirsi delle ricchezze petrolifere dell’Arabia Saudita; vuole che Riyadh smetta di uccidere gli yemeniti e di farli morire di fame.

Tuttavia, l’Arabia Saudita, gli Stati Uniti e il culto della morte in Medio Oriente riescono a concepire lo Yemen solo come un governo fantoccio facilmente manipolabile. Questo spiega la composizione dell’attuale cellula di guerra a Riyadh : consiglieri sauditi, membri del CENTCOM e esponenti del culto della morte, tra cui un generale di divisione.

A tutto ciò si aggiunge l’opaca Alleanza di Difesa della Mecca, che si configura come un’alleanza di stampo sionista tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan per attaccare i combattenti di Ansarallah. Una pura strategia del “divide et impera”, con, per giunta, funzionari sauditi che giustificano un attacco a un paese musulmano in nome della protezione degli interessi israeliani.

Perlomeno Ankara e Islamabad stanno iniziando a capire che se abbandonassero la loro attuale farsa “difensiva” e intervenissero in modo offensivo contro Ansarallah, verrebbero immediatamente considerate obiettivi legittimi.

MbS, con i suoi consiglieri del CENTCOM e israeliani, insiste nel voler entrare in guerra contro l’unico vero esercito di tutto il mondo arabo, capace di condurre una guerra di logoramento e di produrre armi di precisione: certamente non un gruppo di spacconi che ostentano giocattoli da miliardi di dollari che in realtà non sanno usare. L’esercito yemenita può annientare quello saudita in un batter d’occhio.

Tutti ricordano come, nel 2024 e nel 2025, le forze armate yemenite abbiano respinto due successivi gruppi d’attacco di portaerei statunitensi dal Mar Rosso. La Marina degli Stati Uniti ne fu profondamente traumatizzata. A ciò si aggiunse il quasi incontro, all’inizio di settembre, tra la USS George Washington e un nuovo missile antinave iraniano, che la costrinse a cercare rifugio nell’Oceano Indiano meridionale.

È impossibile “invadere” lo Yemen. La geografia lo impone, in particolare le aspre montagne del nord-ovest controllate dagli Houthi. Contrariamente alla semplificazione e alla demonizzazione propagate dai media sionisti, gli Houthi – in realtà Ansarallah – sono un’organizzazione complessa a livello religioso, politico, culturale e militare, con una sofisticata struttura amministrativa che governa la capitale Sana’a e gran parte dello Yemen.

Gli Houthi non sono tecnicamente sciiti; sono zayditi, relativamente vicini all’Islam sunnita. Il termine “Houthi” deriva dalla famiglia Houthi, originaria della città di Houth, che ha fondato Ansarallah e ha svolto un ruolo chiave nel rovesciamento del dittatore Ali Saleh, che ha governato lo Yemen per 34 anni come mero burattino dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti. Ansarallah ha deposto Ali Saleh nel 2011 e ha preso il controllo di Sana’a e di gran parte dello Yemen nel 2014.

Poi, nel 2015, l’Arabia Saudita ha lanciato una guerra contro lo Yemen, pur sostenendo un governo fantoccio “riconosciuto a livello internazionale”, insediatosi in un hotel a cinque stelle di Riyadh. Come ho potuto constatare di persona l’anno scorso, Riyadh bombarda indiscriminatamente lo Yemen da 11 anni. Il numero di vittime civili varia da 60.000 – tra cui bambini, donne e anziani – a diverse centinaia di migliaia, senza contare le centinaia di migliaia di persone morte di fame.

Tuttavia, Ansarallah non è stata sconfitta, nonostante Riyadh continui ad armare bande di mercenari nel sud dello Yemen.

Come ho ampiamente discusso l’anno scorso con i membri del Consiglio politico, l’Iran fornisce effettivamente armi e supporto di intelligence ad Ansarallah, ma le decisioni di Ansarallah vengono prese all’interno di una struttura completamente indipendente dall’Iran, guidata dal leader Abdul Malik Al-Houthi.

Il conto ora è molto più alto.

Poiché l’escalation sembra sfuggire di mano, Ansarallah ha ora alzato il prezzo da pagare per la pace: non solo la fine del blocco e il ritiro totale dell’Arabia Saudita dallo Yemen, ma anche il pagamento di un risarcimento per tutto ciò che è stato distrutto dal 2015.

E se ciò non dovesse accadere, preparatevi all’ingresso in gioco delle tre province meridionali dell’Arabia Saudita: Najran, Jizan e Asir, territori che in realtà appartengono allo Yemen e che furono sottratti dagli inglesi nel 1934.

Ansarallah ha i mezzi per riconquistare facilmente queste tre province. Se ciò accadesse, sarebbe l’inizio della fine per la dinastia dei Saud.

Come recita il popolare proverbio arabo: “Ya Rab” (“O Dio!”), ma nel senso di “O Signore, fa’ che accada”. Ampi segmenti della popolazione araba, provenienti da ogni ceto sociale, non possono far altro che pregare per un futuro del Medio Oriente costruito sulle ceneri degli sceicchi del petrolio della quinta colonna.

Pepe Escobar

Fonte: https://geopoliticsprime.substack.com/p/yemen-goes-for-the-saudi-jugular

Traduzione: Luciano Lago