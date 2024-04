Lo Yemen lancia 5 operazioni contro il “triangolo del demonio” in 72 ore

L’esercito yemenita infligge duri colpi agli Stati Uniti, al Regno Unito e al regime israeliano con nuove operazioni lanciate contro le loro navi nelle acque regionali.

Il portavoce delle forze armate yemenite, il tenente generale Yahya Sari, ha riferito domenica che l’esercito yemenita ha effettuato cinque operazioni militari nelle ultime 72 ore a sostegno della Palestina e in risposta all’aggressione della coalizione statunitense e britannica.

A questo proposito, ha annunciato che la marina yemenita ha effettuato un’operazione contro la nave britannica HOPE ISLAND nel Mar Rosso. Inoltre, ha attaccato due navi israeliane dirette ai porti della Palestina occupata. La prima, denominata MSC GRACE F, è stata attaccata nell’Oceano Indiano e un’altra, denominata MSC GINA, nel Mar Arabico.

L’operazione è stata effettuata con diversi missili alati e balistici, che hanno colpito con successo i loro obiettivi.

Sari ha dichiarato che l’aviazione militare yemenita ha effettuato anche due operazioni militari, durante le quali ha attaccato diverse fregate militari statunitensi nel Mar Rosso.

” Continueremo a impedire la navigazione israeliana nel Mar Rosso, nel Mar Arabico e nell’Oceano Indiano fino alla fine della sua aggressione e alla revoca del blocco di Gaza “, ha chiarito il portavoce delle Forze Armate. dallo Yemen.

Lo Yemen non fermerà i suoi attacchi nel Mar Rosso se Israele non lo farà a Gaza.

Dall’inizio dei brutali attacchi di Tel Aviv contro la Striscia, che hanno provocato la morte di oltre 33.170 palestinesi, le forze armate yemenite hanno effettuato dozzine di operazioni di ritorsione contro obiettivi israeliani e contro navi mercantili in rotta verso i porti della Striscia. territori occupati, al fine di tagliare le vie di rifornimento del regime.

Nota: Un piccolo paese del Medio Oriente, il più povero della regione, con la sua determinazione ha messo in crisi le grandi potenze, con l’impedire il traffico mercantile sulle vie di comunicazione marittima nel Mar Rosso. Israele sta subendo le conseguenze della sua aggressione e del massacro attuato contro la popolazione palestinese. La propaganda di USA e Israele non riesce a nascondere lo smacco che subiscono le forze navali congiunte anglo americane.

Fonte: Hispantv

Traduzione e nota: Luciano Lago