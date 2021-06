Lo Yemen ha vinto la guerra; Arabia Saudita, gli Stati Uniti non sono in grado di dettare i termini ai vincitori, lo afferma il Foreign Policy

Un’importante rivista americana afferma che il popolare movimento Ansaruallh dello Yemen ha vinto la guerra sponsorizzata dagli Stati Uniti condotta dall’Arabia Saudita, sottolineando che i perdenti non sono ora in grado di dettare i termini ai vincitori.

In un articolo, Foreign Policy ha analizzato la situazione in Yemen, dove l’esercito e i Comitati Popolari hanno sconfitto gli invasori sauditi e lasciato Riyadh e i suoi alleati impantanati.

Ha scritto che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman aveva lanciato l’offensiva sul presupposto che “avrebbe portato a una vittoria facile”.

“Non è stato così e invece, è diventata una debacle delle pubbliche relazioni, poiché l’Arabia Saudita non solo ha brutalizzato e massacrato pubblicamente una popolazione disperata e impoverita, ma si è anche dimostrata incapace di sconfiggere un gruppo “disordinato” di ribelli, nonostante miliardi di dollari di attrezzature militari statunitensi. La recente volontà dei sauditi di negoziare un cessate il fuoco riflette la loro posizione indebolita”, ha aggiunto.

Secondo la Foreign Policy, la tregua proposta dai sauditi ei termini offerti dall’inviato speciale Usa per lo Yemen, Tim Lenderking, impongono “termini duri” ad Ansarullah.

“Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita affermano che stanno perseguendo la pace ma questo non è onesto, perché i piani che hanno offerto agli Houthi potrebbero incoraggiarli a continuare a combattere piuttosto che accettare una tregua”, ha affermato.

“Per porre fine a una guerra, i vincitori di solito dettano i termini ai perdenti. Imporre richieste massimaliste ai vincitori è inutile: continueranno semplicemente a combattere”.

Lo Yemen respinge “l’iniziativa di pace” saudita

L’Arabia Saudita ha proposto una nuova “iniziativa di pace” per porre fine alla guerra di sei anni in Yemen. L’offerta include un cessate il fuoco a livello nazionale e la riapertura condizionata di Sana

L’Arabia Saudita ha lanciato la devastante aggressione militare sul suo vicino meridionale nel marzo 2015 in collaborazione con alcuni dei suoi stati alleati e con il supporto di armi e logistica degli Stati Uniti e di molti altri paesi occidentali.

L’obiettivo era riportare al potere l’ex regime sostenuto dai sauditi e schiacciare il popolare movimento Ansarullah, che ha gestito gli affari di stato in assenza di un governo efficace nello Yemen.

L’offensiva non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi, ma ha spinto lo Yemen sull’orlo della carestia, ha ucciso decine di migliaia di persone innocenti e ha distrutto le infrastrutture impoverite dello stato.

Gli Houthi dello Yemen, combattenti valorosi

La Foreign Pollicy ha affermato che la risoluzione 2216 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) approvata nell’aprile 2015 viene utilizzata come quadro per tutti i negoziati internazionali sullo Yemen.

“Tuttavia, poiché la risoluzione 2216 riflette richieste irrealistiche e obsolete, non fa che prolungare il conflitto e impedisce un negoziato efficace”, ha aggiunto, sottolineando che il documento impedisce il progresso consentendo ai sauditi di giustificare le loro azioni mentre dissuade Ansraullah dal negoziare.

L’articolo ha esortato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a spingere per una nuova risoluzione dell’UNSC sullo Yemen “guidata da tre principi: ripristinare la sovranità, prevenire l’ingerenza e incoraggiare l’inclusione”.

“La risoluzione dovrebbe richiedere il ritiro di tutte le forze armate straniere dallo Yemen, compresa la presenza militare illegittima dell’Arabia Saudita nel governatorato di Mahrah, nonché quella degli Emirati Arabi Uniti sulle isole di Mayun e di Socotra, patrimonio mondiale dell’UNESCO”, si legge nel comunicato. detto .

“Continuare a utilizzare la risoluzione 2216 come base per i negoziati internazionali riflette una tacita volontà di prolungare il conflitto, nella vana speranza che gli Houthi possano eventualmente concedere ai negoziati. Nel frattempo, il World Food Program stima che 400.000 bambini yemeniti sotto i 5 anni rischiano di morire di fame nel 2021, circa un bambino ogni 80 secondi”.

Fonte: presstv.ir

www.presstv.co.uk

Traduzione: Luciano Lago