Lo Yemen colpisce per la prima volta una nave britannica e resiste alle minacce di sostenere Gaza

Le forze armate yemenite giurano che le operazioni a sostegno di Gaza non si fermeranno e che tutte le misure sono state adottate per difendere lo Yemen da qualsiasi aggressione.

La marina delle forze armate yemenite (YAF) ha colpito venerdì una petroliera britannica, MARLIN LUANDA, nel Golfo di Aden, provocando lo scoppio di un incendio a bordo della nave, ha detto in un messaggio televisivo il portavoce delle YAF, generale di brigata Yahya Saraee.

In precedenza, in risposta all’aggressione degli Stati Uniti e del Regno Unito allo Yemen , Sanaa aveva annunciato che “gli interessi di entrambi i paesi sono diventati obiettivi legittimi ” per le forze armate.

L’attacco alla MARLIN LUANDA ha segnato la prima volta che una nave britannica è stata attaccata dalle forze yemenite.

Missili dello Yemen

Saree, confermando che l’attacco è stato condotto utilizzando missili navali non divulgati, definendoli semplicemente “appropriati”, ha ribadito che le operazioni delle YAF continueranno nel Mar Rosso e nel Mar Arabico contro navi israeliane e dirette in “Israele” fino a che la guerra israeliana a Gaza venga fermata e vengano consegnati medicinali e cibo sufficienti alle persone assediate nella Striscia.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad