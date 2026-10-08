Lo Yemen bombarda siti militari sauditi con missili balistici e droni

Le Forze Armate Yali guidate da Ansarallah affermano che decine di ufficiali e soldati sauditi sono stati uccisi e feriti nelle ultime operazioni.
Le Forze Armate yemenite (YAF) hanno lanciato nuovi attacchi di rappresaglia contro l’Arabia Saudita e i suoi alleati, colpendo obiettivi all’interno del regno, nonché rifornimenti e attrezzature militari forniti da Riyadh ai suoi alleati in Yemen.
“Le nostre forze armate hanno preso di mira con missili balistici i rifornimenti militari sauditi giunti al campo di Badr, vicino all’aeroporto internazionale di Aden. L’attacco ha provocato la morte e il ferimento di diversi ufficiali sauditi”, ha dichiarato l’ aeronautica dello Yemen. .
Mercoledì mattina, l’ esercito yemenita ha dichiarato: “Le nostre forze armate hanno appena colpito l’aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh con un missile balistico. L’attacco è stato preciso, per grazia di Dio, e ha provocato l’interruzione del traffico aereo presso l’aeroporto”.
Si è trattato della seconda operazione contro l’aeroporto King Khalid, avvenuta il 7 ottobre. Le Forze Armate Yaliki (YAF) hanno inoltre annunciato attacchi contro concentrazioni di truppe saudite in campi militari oltre confine.
“Le nostre forze armate hanno condotto un’operazione militare mirata contro i campi di Al-Dagharir a Jizan, Akafah ad Asir e Al-Mawsim a Jizan, che ospitano concentrazioni di forze nemiche saudite. L’operazione è stata condotta utilizzando un gran numero di missili balistici e droni.”
Le Forze Armate Yadesi (YAF) hanno affermato che decine di ufficiali e soldati sauditi sono rimasti uccisi o feriti in seguito a questi attacchi.
Inoltre, l’esercito yemenita ha preso di mira l’aeroporto internazionale di Abha, in Arabia Saudita, e la base di Khamis Mushait, sempre in Arabia Saudita, utilizzando missili e droni.
È stato riferito che il traffico aereo all’aeroporto di Abha è stato interrotto a causa delle operazioni.
Le Forze Armate yemenite (YAF) hanno inoltre affermato di aver abbattuto un drone da ricognizione armato CH-4 saudita sopra la provincia yemenita di Al-Jawf.
Secondo quanto riferito, il traffico aereo presso l’aeroporto di Gedda, in Arabia Saudita, è stato interrotto a causa delle operazioni militari yemenite.
Si dice che anche una raffineria a Gedda sia stata presa di mira dalle forze dell’esercito yemenita guidate da Ansarallah.
La coalizione a guida saudita ha risposto alle operazioni yemenite con attacchi più indiscriminati.
Martedì, i media yemeniti hanno citato una fonte militare secondo la quale le forze di Sana’a avrebbero conquistato l’area del monte Matran, a sud della strategica città di Taiz, nel sud-ovest dello Yemen.
La città rimane sotto il controllo del governo sostenuto dall’Arabia Saudita, ma è da tempo assediata dalle forze guidate da Ansarallah provenienti da nord, est e ovest. Le truppe di Ansarallah avanzano verso la città da quando hanno conquistato Bab al-Mandab e gran parte della costa occidentale il mese scorso.
Questa settimana, l’Arabia Saudita ha lanciato una vasta operazione aerea contro il Paese, ribattezzandola “L’alba dello Yemen”.
L’operazione è stata presentata come un tentativo di supportare sul campo le milizie filogovernative di Riyadh nei loro sforzi per riconquistare le aree occupate dalle YAF a settembre.
Fonte: The Cradle
Traduzione: Luciano Lago
4 commenti su “Lo Yemen bombarda siti militari sauditi con missili balistici e droni”
nessuno toccherà mai la Mecca ma se la situazione persiste anche oltre il Mese Sacro di Ramadhan farvi la Grande Visita di Rito sarà proibitivo. E l’arabia saudita perderà veramente MOLTI soldi
e intanto la Turchia invia truppe di supporto in Arabia, e il Pakistan ha iniziato un’operazione militare in Yemen (a favore dei wahhabiti sauditi). Praticamente tutti a difendere gli ebrei. Disposti a morire per gli ebrei. Fare la guerra a tutti tranne che agli ebrei
e il giudeo internazionale se la stra-ride
io non ce l’ho con l’Islam (Sunnita), che è la mia Religione, ma con tanti pseudo musulmani SI’
sia maledetto il diavolo e chi l’ascolta
capito che i Talebani Afghani fanno bene a contrastare l’ingerenza pakistana nei loro confronti? Maledetti tutti gli idolatri del dollaro, amici dell’entità!
il Pakistan è a maggioranza sunnita, ma ha anche una gran parte di sciismo al suo interno, politicamente irrilevante
il Pakistan ha da sempre ottimi rapporti con l’arabia saudita (ero alla Mecca nel Mese di Ramadhan 1998, ed ero vicinissimo all’arrivo in pompa magna di Anuar Sharif in Moschea la notte del 27)
a me non interessa nulla degli sciiti, ma se combattono i giudei che Dio li Benedica
ah se vai solo a parlare di wahhabismo ai talebani ti staccano la testa. Però sono vicini alla fratellanza salafita, neanche loro mi piacciono
tutto ciò succede perchè non ci sono più Saddam e Gheddhafi, e con Bashar Al Asad all’estero. Gli ebrei non sono scemi, hanno pianificato bene tutto, gradatamente. Però nemmeno loro sono perfetti, prima o poi qualcosa sbaglieranno.