Lo Yemen bombarda siti militari sauditi con missili balistici e droni

Le Forze Armate Yali guidate da Ansarallah affermano che decine di ufficiali e soldati sauditi sono stati uccisi e feriti nelle ultime operazioni.

Le Forze Armate yemenite (YAF) hanno lanciato nuovi attacchi di rappresaglia contro l’Arabia Saudita e i suoi alleati, colpendo obiettivi all’interno del regno, nonché rifornimenti e attrezzature militari forniti da Riyadh ai suoi alleati in Yemen.

“Le nostre forze armate hanno preso di mira con missili balistici i rifornimenti militari sauditi giunti al campo di Badr, vicino all’aeroporto internazionale di Aden. L’attacco ha provocato la morte e il ferimento di diversi ufficiali sauditi”, ha dichiarato l’ aeronautica dello Yemen. .

Mercoledì mattina, l’ esercito yemenita ha dichiarato: “Le nostre forze armate hanno appena colpito l’aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh con un missile balistico. L’attacco è stato preciso, per grazia di Dio, e ha provocato l’interruzione del traffico aereo presso l’aeroporto”.

Si è trattato della seconda operazione contro l’aeroporto King Khalid, avvenuta il 7 ottobre. Le Forze Armate Yaliki (YAF) hanno inoltre annunciato attacchi contro concentrazioni di truppe saudite in campi militari oltre confine.

Sources in Aden confirmed to Al Mayadeen's correspondent that early Wednesday's strike targeted Saudi shipments that had arrived at Aden International Airport. The correspondent said there is information that the airport and the Saudi forces stationed there were targeted with… pic.twitter.com/r2vhHS7hUO — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) October 7, 2026

“Le nostre forze armate hanno condotto un’operazione militare mirata contro i campi di Al-Dagharir a Jizan, Akafah ad Asir e Al-Mawsim a Jizan, che ospitano concentrazioni di forze nemiche saudite. L’operazione è stata condotta utilizzando un gran numero di missili balistici e droni.”

Le Forze Armate Yadesi (YAF) hanno affermato che decine di ufficiali e soldati sauditi sono rimasti uccisi o feriti in seguito a questi attacchi.

Inoltre, l’esercito yemenita ha preso di mira l’aeroporto internazionale di Abha, in Arabia Saudita, e la base di Khamis Mushait, sempre in Arabia Saudita, utilizzando missili e droni.

È stato riferito che il traffico aereo all’aeroporto di Abha è stato interrotto a causa delle operazioni.

Le Forze Armate yemenite (YAF) hanno inoltre affermato di aver abbattuto un drone da ricognizione armato CH-4 saudita sopra la provincia yemenita di Al-Jawf.

Secondo quanto riferito, il traffico aereo presso l’aeroporto di Gedda, in Arabia Saudita, è stato interrotto a causa delle operazioni militari yemenite.

Si dice che anche una raffineria a Gedda sia stata presa di mira dalle forze dell’esercito yemenita guidate da Ansarallah.

🔴🇮🇷🇸🇦BREAKING: Air traffic is currently halted at Jeddah King Abdulaziz International Airport, Saudi Arabia.



It’s very likely that Houthi forces are once again launching ballistic missiles on Saudi territory. pic.twitter.com/c2vqPYiJUx — BeamTracker | Military OSINT (@BeamTracker_) October 6, 2026

La coalizione a guida saudita ha risposto alle operazioni yemenite con attacchi più indiscriminati.

Martedì, i media yemeniti hanno citato una fonte militare secondo la quale le forze di Sana’a avrebbero conquistato l’area del monte Matran, a sud della strategica città di Taiz, nel sud-ovest dello Yemen.

La città rimane sotto il controllo del governo sostenuto dall’Arabia Saudita, ma è da tempo assediata dalle forze guidate da Ansarallah provenienti da nord, est e ovest. Le truppe di Ansarallah avanzano verso la città da quando hanno conquistato Bab al-Mandab e gran parte della costa occidentale il mese scorso.

Questa settimana, l’Arabia Saudita ha lanciato una vasta operazione aerea contro il Paese, ribattezzandola “L’alba dello Yemen”.

L’operazione è stata presentata come un tentativo di supportare sul campo le milizie filogovernative di Riyadh nei loro sforzi per riconquistare le aree occupate dalle YAF a settembre.

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago