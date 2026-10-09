Lo Yemen bombarda obiettivi sauditi a Riyadh, Najran e Khamis Mushait

Lo Yemen ha annunciato nuovi attacchi missilistici contro l’aeroporto King Khalid di Riyadh e l’aeroporto di Najran e la base aerea di Khamis Mushait in Arabia Saudita.

Il portavoce delle Forze Armate yemenite, il generale di brigata Yahya Sari, ha annunciato giovedì che l’aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh è stato attaccato con due missili da crociera, mentre l’aeroporto di Najran e la base aerea di Khamis Mushait sono stati colpiti da missili balistici. Ha affermato che i missili hanno colpito direttamente i loro obiettivi.

Sari ha dichiarato che gli attacchi hanno causato la sospensione dei voli in entrambi gli aeroporti e hanno provocato danni alla base aerea di Jamis Mushait.

Los hutíes han atacado el aeropuerto en Arabia Saudita.



Un avión de pasajeros vacío en la pista fue alcanzado e incendiado pic.twitter.com/zw7oky60qj — Alertageo (@alertarojanot) October 8, 2026

Ore prima di annunciare gli attacchi, Sari aveva avvertito esperti, ingegneri e operai degli impianti petroliferi sauditi di tenersi lontani da quei siti. Aveva inoltre ribadito il suo appello alle compagnie aeree affinché evitassero di sorvolare lo spazio aereo saudita, alla luce delle operazioni militari annunciate dalle forze yemenite.

Da parte sua, la coalizione a guida saudita ha dichiarato di aver intercettato tre missili balistici diretti a Riyadh e Khamis Mushait.

Nel frattempo, Reuters ha riferito lo stesso giorno che un aereo della Saudia Airlines è stato gravemente danneggiato dopo aver preso fuoco mentre era parcheggiato all’aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh. Secondo fonti citate dall’agenzia, il velivolo potrebbe essere stato danneggiato da schegge provenienti da un’intercettazione o dall’impatto di un altro proiettile.

Di conseguenza, Air India e Lufthansa hanno sospeso i loro voli verso questo aeroporto fino a nuovo avviso .

Lo Yemen attacca l’aeroporto di Riyadh e lancia un avvertimento alle compagnie aeree

Il conflitto tra Yemen e Arabia Saudita risale al marzo 2015, quando Riad e i suoi alleati imposero un blocco e lanciarono un’offensiva militare con il sostegno degli Stati Uniti e di altre potenze occidentali.

Le tensioni si sono intensificate a partire da luglio, in seguito al bombardamento saudita dell’aeroporto di Sana’a. In risposta, le forze yemenite hanno attaccato obiettivi militari e strategici sauditi con missili e droni e hanno annunciato un blocco navale contro l’Arabia Saudita come rappresaglia per l’assedio dello Yemen, che dura da quasi 12 anni. Questa escalation è la più grave dal cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite nel 2022.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago