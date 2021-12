Lo Yemen afferma che la Francia è complice di crimini di guerra mentre Macron rilancia vendite di armi nel Golfo Persico

Un alto funzionario yemenita ha criticato aspramente la Francia per la sua collaborazione con l’Arabia Saudita nella devastante guerra contro lo Yemen mentre il presidente francese Emmanuel Macron visita i paesi arabi del Golfo Persico e firma lucrosi accordi di armi.

Mohammed Ali al-Houthi, presidente del Comitato Supremo Rivoluzionario dello Yemen, ha espresso le critiche in un post sul suo account Twitter sabato, un giorno dopo che 18 persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite negli attacchi aerei sauditi su una zona residenziale nel sud-ovest dello Yemen Ta provincia di ‘izz.

Ha fatto le osservazioni mentre Macron ha iniziato venerdì un tour ufficiale di due giorni negli Emirati Arabi Uniti (EAU), Qatar e Arabia Saudita.

“Condanniamo la mossa del presidente francese, che attraverso il suo viaggio in Arabia Saudita ha causato l’uccisione di civili e bambini nel distretto di Muqbana di Ta’izz”, ha detto il funzionario Houthi.

“Gli ricordiamo che le sue richieste ai paesi europei di continuare a vendere armi alla coalizione saudita degli aggressori, alla quale anche lui partecipa, equivalgono a crimini di guerra in Yemen”.

Almeno 16 persone, compresi bambini, sono state uccise in attacchi guidati dai sauditi a Ta’izz, in Yemen: Report (https://www.presstv.ir/Detail/2021/12/03/671923/Yemen-Saudi-Arabia-Ta-izz-Muqbana).

Gli Emirati Arabi Uniti hanno ordinato 80 caccia Rafal e 12 elicotteri militari dalla Francia come parte dell’accordo da 19 miliardi di dollari firmato durante la visita di Macron.

L’accordo è stato annunciato in una dichiarazione della presidenza francese a seguito di un incontro tra Macron e il principe ereditario di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan a margine dell’Expo di Dubai 2020.

Il presidente francese si è recato sabato in Arabia Saudita, diventando il primo grande leader occidentale a visitare il paese dall’omicidio del giornalista saudita e editorialista del Washington Post Jamal Khashoggi nel 2018.

Macron doveva incontrare il sovrano de facto del regno, il principe ereditario Mohammed bin Salman, che è ampiamente ritenuto responsabile di aver ordinato l’omicidio e che si è mosso per schiacciare ogni dissenso.

L’omicidio di Khashoggi ha suscitato un’indignazione internazionale che continua a risuonare. Ma Macron ha affermato che è impossibile impegnarsi con la regione ignorando l’Arabia Saudita.

“Chi può pensare per un secondo che possiamo aiutare il Libano e preservare la pace e la stabilità in Medio Oriente se diciamo: ‘Non parleremo con l’Arabia Saudita, il paese più popoloso e più potente del Golfo Persico’? ” ha detto ai giornalisti a Dubai, prima tappa del suo tour.

“Non significa che approvo nulla, che ho dimenticato, che non stiamo chiedendo partner”, ha detto, aggiungendo che agiva “per il nostro Paese e nell’interesse della regione”.

Qualunque interesse strategico abbia la Francia in Arabia Saudita, nulla può giustificare la loro legittimazione di un governante che uccide giornalisti, minaccia attivisti, imprigiona le donne difensori dei diritti umani, massacra civili yemeniti e inganna la comunità internazionale. Macron sminuisce se stesso e il proprio Paese mentre si abbassa a collaborare con MBS”, ha affermato Agnes Callamard, cittadina francese che ricopre il ruolo di segretaria generale di Amnesty International.

L’Arabia Saudita ha lanciato la devastante guerra contro il suo vicino meridionale nel marzo 2015 in collaborazione con alcuni dei suoi stati alleati come gli Emirati Arabi Uniti e con il supporto di armi e logistica dagli Stati Uniti e da molti altri paesi occidentali.

Bombardamento saudita sullo Yemen

L’obiettivo era quello di riportare al potere un ex regime sostenuto da Riyadh e schiacciare il popolare movimento Ansarullah, che ha effettivamente gestito gli affari di stato in assenza di un governo efficace nello Yemen.

L’offensiva non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi, ma ha spinto lo Yemen sull’orlo del disastro, ha ucciso centinaia di migliaia di persone innocenti e ha distrutto le infrastrutture del paese impoverito.

Il ministro libanese si dimette dopo il tour di Macron

Il tour di Macron nel Golfo Persico ha segnato anche le dimissioni del ministro dell’Informazione libanese George Kordahi, le cui critiche alla guerra saudita nello Yemen hanno suscitato clamore.

In un programma televisivo girato ad agosto e andato in onda a ottobre, Kordahi, che all’epoca non era ancora stato nominato alla carica, aveva descritto la guerra allo Yemen come un’aggressione dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti.

Aveva definito “inutile” la guerra nel paese impoverito della penisola arabica e aveva detto che era “tempo che finisse”.

Kordahi aveva anche affermato che le forze armate yemenite e i loro combattenti alleati dei comitati popolari si stavano “difendendo… contro un’aggressione esterna” e che “case, villaggi, funerali e matrimoni venivano bombardati” dalla coalizione guidata dai sauditi.

Irritata dalle critiche, l’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore del Libano, ha vietato tutte le importazioni dal Libano e ha richiamato il suo inviato per consultazioni.

In solidarietà con Riyadh, Kuwait e Bahrain hanno seguito l’esempio espellendo i massimi inviati nelle proprie capitali, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno ritirato tutti i loro diplomatici da Beirut.

Venerdì, Mohammed Abdulsalam, portavoce del movimento Ansarullah, ha dichiarato: “L’atto di aggressione contro lo Yemen non continuerà per sempre. I paesi aggressori con la loro stoltezza hanno lanciato accuse contro Kordahi”.

“L’Arabia Saudita è stata ostile all’intero Libano invano”, ha aggiunto in un tweet. “L’Arabia Saudita è apparsa piccola ed è stato il ministro libanese a mostrare la sua grandezza con la sua posizione nazionale”.

Kordahi ha detto all’AFP che sperava che le sue dimissioni avrebbero aiutato a sbloccare lo stallo politico, osservando: “È una richiesta saudita, e ora con la visita di Emmanuel Macron, è giunto il momento”.

Parlando a condizione di anonimato, un alto funzionario ha affermato che le dimissioni sono diventate inevitabili all’inizio di questa settimana quando Kordahi ha incontrato il primo ministro libanese Najib Mikati.

“Macron ha detto a Mikati prima di visitare il Golfo Persico: ‘Se vuoi che parli del Libano quando sono lì, devi darmi qualcosa’”, ha detto il funzionario. “Non ha detto cosa, ma Mikati ha capito.”

