Lo Xi dell’Arabia e l’ascesa di Petroyuan

di Pepe Escobar

Xi Jinping ha fatto un’offerta difficile da ignorare per la penisola arabica: la Cina sarà l’acquirente garantito del vostro petrolio e gas, ma noi pagheremo in yuan.

Sarebbe così allettante chiamare il presidente cinese Xi Jinping in arrivo a Riyadh una settimana fa, accolto con fanfara reale, lo Xi d’Arabia che proclama l’alba dell’era petroyuan.

Ma è più complicato di così. Mentre si applica il cambiamento sismico implicito nel movimento petroyuan, la diplomazia cinese è troppo sofisticata per impegnarsi in uno scontro diretto, specialmente con un impero ferito e feroce. Quindi c’è molto di più in corso qui di quanto si possa vedere (in Eurasia).

L’annuncio di Xi d’Arabia è stato un prodigio di finezza: è stato presentato come l’internazionalizzazione dello yuan. Ora, ha detto Xi, la Cina utilizzerà lo yuan per il commercio di petrolio, attraverso la Borsa nazionale del petrolio e del gas di Shanghai, e ha invitato le monarchie del Golfo Persico a salire a bordo. Quasi l’80% degli scambi nel mercato globale del petrolio continua ad avere un prezzo in dollari USA.

Apparentemente, Xi d’Arabia e la sua numerosa delegazione cinese di funzionari governativi e imprenditori si sono incontrati con i leader del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) per promuovere un aumento del commercio. Pechino ha promesso di “importare greggio in modo consistente e in grandi quantità dal Gcc “. E lo stesso vale per il gas naturale.

Negli ultimi cinque anni, la Cina è stata il più grande importatore mondiale di greggio, metà dalla penisola arabica e più di un quarto dall’Arabia Saudita. Non c’è da stupirsi, quindi, che il preludio al sontuoso benvenuto di Xi dall’Arabia a Riyadh sia stato uno speciale editoriale che ampliava la portata degli scambi e lodava le crescenti partnership strategiche/commerciali in tutto il CCG, integrate da ” Comunicazioni 5G, nuove energie, spazio ed economia digitale ”.

Il ministro degli Esteri Wang Yi ha insistito sulla “scelta strategica” di Cina e Arabia Saudita. Sono stati debitamente firmati accordi commerciali per un valore di oltre 30 miliardi di dollari, molti dei quali sono collegati agli ambiziosi progetti della Belt and Road Initiative (BRI) della Cina.

E questo ci porta alle due connessioni chiave stabilite da Xi d’Arabia: la BRI e la Shanghai Cooperation Organization (SCO).

Le Vie della Seta Arabe

La BRI riceverà un forte impulso da Pechino nel 2023, con il ritorno del Belt and Road Forum. I primi due forum semestrali si sono svolti nel 2017 e nel 2019. Nel 2021 non è successo nulla a causa della rigida politica zero-covid della Cina, ora a tutti gli effetti abbandonata.

Il 2023 è un anno significativo perché la BRI è stata lanciata dieci anni fa da Xi, prima in Asia centrale (Astana), poi nel sud-est asiatico (Jakarta).

La BRI non è solo l’incarnazione di un movimento commerciale e di connettività trans-eurasiatico complesso e sfaccettato, ma anche il concetto generale della politica estera cinese, almeno fino alla metà del 21° secolo. Si prevede quindi che il forum del 2023 proponga una serie di progetti nuovi e rinnovati adatti a un mondo post-Covid e indebitato, e in particolare alla sfera geopolitica e geoeconomica carica di atlantismo contro l’eurasiatismo.

Lo Xi dell’Arabia e l’ascesa di Petroyuan

È anche significativo che Xi dall’Arabia a dicembre abbia seguito Xi da Samarcanda a settembre – il suo primo viaggio all’estero post-Covid, per il vertice SCO a cui l’Iran ha aderito formalmente come membro. Nel 2021, Cina e Iran hanno concluso un accordo di partenariato strategico di 25 anni, che potrebbe portare a investimenti per 400 miliardi di dollari. Questo è l’altro nodo della strategia cinese in Asia occidentale, che ha due componenti.

I nove membri permanenti della SCO rappresentano oggi il 40% della popolazione mondiale. Una delle loro decisioni principali a Samarcanda è stata quella di aumentare il commercio bilaterale e il commercio complessivo nelle proprie valute.

E questo ci riporta a ciò che sta accadendo a Bishkek, Kirghizistan, in perfetta sincronia con Riyadh: l’incontro del Consiglio economico supremo eurasiatico, l’organo di attuazione delle politiche dell’Unione economica eurasiatica (EAEU).

Il presidente russo Vladimir Putin, in visita in Kirghizistan, non avrebbe potuto essere più schietto : ” Il lavoro è accelerato nel contesto della transizione alle valute nazionali negli accordi reciproci… Il processo di creazione di un’infrastruttura di pagamento comune e integrazione dei sistemi nazionali di rendicontazione finanziaria è iniziato ”.

Il prossimo Consiglio economico supremo dell’Eurasia si svolgerà in Russia nel maggio 2023, prima del Belt and Road Forum. Considerando tutti questi eventi, abbiamo le caratteristiche della prossima roadmap geoeconomica: l’evoluzione verso il petroyuan sta avvenendo parallelamente all’evoluzione verso una “infrastruttura di pagamento comune” e, soprattutto, una nuova valuta alternativa che bypassa il dollaro USA.

Questo è esattamente ciò che ha ideato il capo della politica macroeconomica della EAEU, Sergey Glazyev , insieme a specialisti cinesi.

Una guerra finanziaria totale

L’evoluzione verso il petroyuan sarà disseminata di immensi pericoli.

In qualsiasi serio scenario di gioco geoeconomico, è ovvio che un petrodollaro indebolito significhi la fine del pranzo gratuito imperiale che è in atto da più di cinquant’anni.

In sintesi, nel 1971, l’allora presidente degli Stati Uniti Richard “Tricky Dick” Nixon tolse gli Stati Uniti dal gold standard; tre anni dopo, dopo lo shock petrolifero del 1973, Washington fece al famoso ministro del petrolio saudita, il famoso sceicco Yamani, la proverbiale offerta che non si può rifiutare: noi compriamo il tuo petrolio in dollari americani e, in cambio, tu compri i nostri buoni del Tesoro, molte armi e ricicli ciò che rimane nelle nostre banche.

Washington è stata ora improvvisamente in grado di distribuire i soldi dagli elicotteri – sostenuti da nulla – all’infinito, e il dollaro USA è l’ultima arma egemonica, completa di una serie di sanzioni contro 30 nazioni che osano disobbedire “all’ordine internazionale basato sulle regole” imposto unilateralmente.

Far dondolare d’impulso questa nave imperiale è un anatema. Pechino e il GCC adotteranno quindi il petroyuan lentamente ma inesorabilmente, e certamente senza clamore. Il nocciolo della questione, ancora una volta, è la loro reciproca esposizione al casinò finanziario occidentale.

Nel caso della Cina, si tratta di cosa fare con, ad esempio, quei trilioni di dollari di buoni del Tesoro USA. Nel caso dell’Arabia Saudita, è difficile pensare ad una “autonomia strategica” – come quella di cui gode l’Iran – quando il petrodollaro è un elemento essenziale del sistema finanziario occidentale. Il menu delle possibili reazioni imperiali spazia da un colpo di stato o un regolare cambio di regime allo shock e al terrore su Riyadh, seguito dal cambio di regime.

Eppure l’obiettivo dei cinesi – e dei russi – va ben oltre la difficile situazione dei sauditi (e degli emiratini). Pechino e Mosca hanno chiaramente identificato come tutto – il mercato petrolifero, i mercati globali delle materie prime – sia legato al ruolo del dollaro USA come valuta di riserva.

Ed è esattamente ciò che i colloqui EAEU, SCO, ora BRICS + e la duplice strategia di Pechino nell’Asia occidentale mirano a far crollare.

Pechino e Mosca, nell’ambito dei BRICS, e ulteriormente all’interno della SCO e della EAEU, hanno coordinato strettamente la loro strategia sin dalle prime sanzioni contro la Russia dopo il Maidan del 2014 e dalla guerra commerciale de facto contro la Cina innescata nel 2018.

Oggi, dopo che l’operazione militare speciale lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022 e la NATO si è trasformata, a tutti gli effetti, in una guerra contro la Russia, ci siamo spostati oltre il territorio della guerra ibrida e siamo profondamente impegnati in una guerra finanziaria totale.

SWIFT alla deriva

L’intero Sud del mondo ha assorbito la “lezione” dell’Occidente collettivo (istituzionale) congelando – rubando – le riserve valutarie di un membro del G20, una superpotenza nucleare per giunta. Se è successo alla Russia, può succedere a chiunque. Non ci sono più “regole”.

Dal 2014, la Russia ha migliorato il suo sistema di pagamento SPFS, parallelamente al CIPS cinese, aggirando il sistema di messaggistica bancaria SWIFT guidato dall’Occidente e sempre più utilizzato dalle banche centrali in Asia centrale, Iran e India. In tutta l’Eurasia, sempre più persone abbandonano Visa e Mastercard e utilizzano le carte UnionPay e/o Mir, per non parlare di Alipay e WeChat Pay, entrambe estremamente popolari nel sud-est asiatico.

Naturalmente, il petrodollaro – e il dollaro USA, che rappresenta ancora meno del 60% delle riserve valutarie mondiali – non cadranno nell’oblio da un giorno all’altro. Xi d’Arabia è solo l’ultimo capitolo di un cambiamento sismico ora guidato da un gruppo selezionato nel Sud del mondo, e non più dall’ex “iperpotenza”.

Lo scambio delle proprie valute e di una nuova valuta globale alternativa è in cima all’agenda di questo lungo elenco di nazioni – dal Sud America al Nord Africa e all’Asia occidentale – desiderose di aderire ai BRICS+ o alla SCO, o anche a entrambi in alcuni casi.

La posta in gioco non potrebbe essere più alta. E si tratta di sottomissione o esercizio della piena sovranità. Quindi lasciamo le ultime parole cruciali al più grande diplomatico dei nostri tempi difficili, il russo Sergey Lavrov, alla conferenza internazionale interpartitica La scelta eurasiatica come base per rafforzare la sovranità :

“ La ragione principale delle crescenti tensioni odierne è l’ostinazione dell’Occidente collettivo a mantenere con ogni mezzo un predominio storicamente in diminuzione sulla scena internazionale… È impossibile impedire il rafforzamento di centri indipendenti di crescita economica, potere finanziario e influenza politica. Stanno emergendo nel nostro continente condiviso di Eurasia, America Latina, Medio Oriente e Africa ”.

Tutti a bordo… del treno sovrano.

Pepe Escobar

fonte: thecradle.co

Traduzione di Luciano Lago