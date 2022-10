Lo strano silenzio d’Europa: il curioso caso del cane che non abbaiava

di Alastair Crooke

Sir A. Conan Doyle: “Holmes: Curioso che il cane non abbia abbaiato quando previsto. »

I media occidentali continuano a speculare sul fatto che siamo o meno sull’orlo della terza guerra mondiale. In effetti, ci siamo già. La lunga guerra non è mai finita. Dopo la crisi finanziaria del 2008, gli Stati Uniti avevano bisogno di rafforzare la base di risorse collaterali della propria economia. Per la corrente straussiana (falchi neoconservatori se preferite), la debolezza della Russia alla fine della Guerra Fredda era un’“opportunità” per aprire un nuovo fronte di guerra. I falchi americani volevano prendere due piccioni con una fava: saccheggiare le preziose risorse della Russia per rafforzare la propria economia e frammentare la Russia in un caleidoscopio di parti.

Per gli Straussiani, la Guerra Fredda non è mai finita. Il mondo rimane binario: “noi e loro, buoni e cattivi”.

Ma il saccheggio neoliberista alla fine non ebbe successo, con grande dispiacere duraturo degli Straussiani. Almeno dal 2014 (secondo un alto funzionario russo), il Grande Gioco si è spostato sul tentativo degli Stati Uniti di controllare i flussi energetici e i corridoi – e di fissarne il prezzo. E, dall’altra parte, sulle contromisure della Russia per creare reti di transito fluide e dinamiche attraverso oleodotti e vie navigabili interne dell’Asia – e per fissare il prezzo dell’energia. (Ora tramite OPEC+)

Lo svolgimento di referendum in Ucraina da parte di Putin, la mobilitazione delle forze militari russe e il ricordare al mondo che è aperto ai colloqui, chiaramente “alza la posta in gioco”. Se gli ucraini guidati dalla NATO si spingeranno in queste aree dopo la prossima settimana, ciò costituirà un attacco diretto al suolo russo. Questa minaccia di rappresaglie è supportata dalla mobilitazione di massicci dispiegamenti militari.

Quindi i gasdotti Nord Stream sono stati fatti esplodere. In poche parole, questa è una rissa ad alto rischio incentrata sull’energia – e sui relativi punti di forza e di debolezza dell’economia occidentale e dell’economia russa. Biden rilascia 1 milione di barili al giorno dalle riserve strategiche e l’OPEC+ sembra destinato a tagliare 1,5 milioni di barili al giorno.

Da un lato, gli Stati Uniti sono una grande economia ricca di risorse, ma questo non è il caso dell’Europa, che è molto più dipendente dalle importazioni di cibo ed energia. E con lo scoppio definitivo della bolla del quantitative easing, non è detto che l’intervento delle banche centrali che hanno creato questa bolla da oltre 30 trilioni di dollari possa fornire una soluzione. L’inflazione cambia il calcolo. Un ritorno al quantitative easing diventa molto problematico in un contesto inflazionistico.

Un astuto commentatore finanziario ha osservato: “Lo scoppio delle bolle non è dovuto solo al calo dei prezzi gonfiati, ma anche al riconoscimento che tutto un modo di pensare era sbagliato”. In altre parole, gli Straussiani hanno riflettuto sulla loro recente esaltazione dell’interruzione dell’oleodotto? Blinken ha appena definito il sabotaggio del Nord Stream e il conseguente deficit energetico dell’Europa una “tremenda opportunità” per gli Stati Uniti. Curiosamente, il sabotaggio ha coinciso con i rapporti che suggerivano che erano in corso colloqui segreti tra Germania e Russia per risolvere tutti i problemi del Nord Stream e riavviare la fornitura.

Ma cosa accadrebbe se la conseguente crisi abbattesse le strutture politiche in Europa? E se gli Stati Uniti si rivelassero non immuni dal tipo di crisi finanziaria che il Regno Unito sta affrontando? Il team di Biden e l’UE chiaramente non hanno pensato all’urgenza di sanzionare la Russia. Né hanno pensato alle conseguenze della perdita della Russia da parte del loro alleato europeo.

È probabile che questi elementi della guerra finanziaria siano più focalizzati rispetto alle vittorie sul campo di battaglia o alle battute d’arresto in Ucraina (dove la stagione delle piogge è già iniziata), e ci vorrà fino all’inizio di novembre prima che il terreno si congeli fortemente. Il conflitto si sta avviando verso una pausa, proprio mentre l’attenzione dell’Occidente per la guerra in Ucraina sembra in qualche modo svanire .

Tuttavia, ciò che è “curioso”per molti è il silenzio inquietante che emana dall’Europa dopo che i suoi gasdotti energetici vitali sono esplosi sul fondo del Mar Baltico in questo periodo di crisi finanziaria.

È il “cane” che non ha abbaiato durante la notte, quando ce lo aspettavamo. La stampa europea non ha detto una parola o un sussurro a riguardo, e la Germania non ha detto niente… È come se non fosse mai successo. Eppure, le élite europee sanno chi è il colpevole.

Per comprendere questo paradosso, dobbiamo esaminare l’interazione delle tre principali dinamiche in atto in Europa. Ognuno di loro si vede come una “mano vincente”, il “tutto e fine” del futuro. Ma in realtà queste due correnti sono solo “strumenti utili” agli occhi di chi “tira le leve”, cioè chi controlla le operazioni psicologiche da dietro il sipario.

Inoltre, vi è una forte disparità di motivazioni. Per gli Straussiani, dietro le quinte, sono in guerra, una guerra esistenziale per mantenere il loro primato. Le altre due correnti sono progetti utopici che hanno dimostrato di essere facilmente manipolabili.

proteste contro il liberismo

Gli “straussiani” sono i discepoli di Leo Strauss, il principale teorico neocon. Molti sono ex trotskisti che si sono spostati da sinistra a destra (chiamateli “falchi” neocon se preferite). Il loro messaggio è una dottrina molto semplice sul mantenimento del potere: “Non lasciarlo mai scivolare via”; impedire a qualsiasi rivale di emergere; non importa come.

Il leader straussiano Paul Wolfowitz ha sancito questa semplice dottrina di “distruggere qualsiasi rivale emergente prima che ti distrugga” nel documento ufficiale di pianificazione della difesa degli Stati Uniti del 1992 – aggiungendo che l’Europa e il Giappone, in particolare, dovevano essere “scoraggiati” dal mettere in discussione il primato globale di gli Stati Uniti. Questa dottrina scheletrica, sebbene rielaborata dalle amministrazioni Clinton, Bush e Obama, è rimasta sostanzialmente invariata.

E, poiché il messaggio – “blocca tutti i rivali” – è così diretto e convincente, gli Straussiani passano facilmente da un partito politico americano all’altro. Hanno anche i loro “utili” ausiliari profondamente radicati nella classe d’élite americana e nelle istituzioni del potere statale. La più antica e affidabile di queste forze ausiliarie, tuttavia, è l'”Anglo-American Intelligence and Security Alliance”.

Gli straussiani preferiscono tramare “dietro le quinte” e in alcuni think tank americani. Si evolvono con i tempi, “accampandosi sulle loro posizioni”, ma senza mai assimilare alle tendenze culturali dominanti. Le loro alleanze rimangono sempre temporanee, opportunistiche. Usano questi impulsi contemporanei principalmente per creare nuove giustificazioni per l’eccezionalismo americano.

Il primo di questi importanti impulsi nell’attuale riformulazione è la politica dell’identità liberale, attivista e orientata alla giustizia sociale. Perché il wokismo? Perché il risveglio dovrebbe interessare la CIA e l’MI6? Perché è rivoluzionario. La politica dell’identità si è evoluta durante la Rivoluzione francese al fine di capovolgere lo status quo, rovesciare il suo pantheon di eroi modello, sloggiare l’élite esistente e portare una “nuova classe” al potere. Questo suscita certamente l’interesse degli Straussiani.

A Biden piace esaltare l’eccezionalità della “nostra democrazia”. Naturalmente, Biden si riferisce qui, non alla democrazia generica a grandi linee, ma alla ri-giustificazione dell’America liberale per l’egemonia globale (definita come “la nostra democrazia”). Abbiamo un obbligo, un dovere, una responsabilità di difendere, preservare e proteggere la “nostra democrazia”… È minacciata”, ha affermato.

La seconda dinamica chiave – la transizione verde – è una dinamica che convive sotto l’egida dell’amministrazione Biden, con la filosofia molto radicale e distinta della Silicon Valley – una visione eugenetica e transumana che si allinea per certi aspetti a quella del “Davos” folla, nonché sui diretti attivisti dell’emergenza climatica.

Per intenderci, queste due dinamiche distinte ma complementari della “nostra democrazia” hanno varcato l’Atlantico per sprofondare nella classe dirigente di Bruxelles. E, per dirla semplicemente, la versione europea dell’attivismo liberale sveglio mantiene intatta la dottrina straussiana dell’eccezionalismo americano e occidentale, così come la sua insistenza sul fatto che i “nemici” siano descritti nei termini manichei più estremi.

L’obiettivo del manicheismo (da Carl Schmitt) è escludere qualsiasi mediazione con i rivali dipingendoli come “malvagi” abbastanza da rendere inutile e moralmente imperfetto il discorso con loro.

La transizione delle politiche liberali attraverso l’Atlantico non dovrebbe sorprendere. Il mercato interno “fidato” dell’UE è stato progettato proprio per sostituire il dibattito politico con il managerialismo tecnologico. Ma la stessa sterilità del discorso economico-tecnico ha dato origine a quello che viene chiamato il “deficit democratico”. Quest’ultima sta diventando sempre più l’inevitabile carenza dell’Unione.

Le élite europee avevano quindi un disperato bisogno di un sistema di valori per colmare questa lacuna. Così sono saltati sul “treno” del risveglio liberale. Ispirate da questo e dal “messianismo” del Club di Roma per la deindustrializzazione, le élite europee hanno ottenuto la loro nuova setta splendente di purezza assoluta, futuro verde e “valori europei” inossidabili per colmare il divario della democrazia.

Queste ultime due correnti, infatti, – la politica dell’identità e l’agenda verde – erano e sono tuttora al timone dell’Ue, con gli straussiani dietro le quinte, a tirare la leva dell’asse intelligence-sicurezza.

I nuovi fanatici erano profondamente radicati nell’élite europea negli anni ’90, in particolare sulla scia dell’importazione da parte di Tony Blair della visione del mondo di Clinton, ed erano pronti a rovesciare il pantheon del vecchio ordine, al fine di stabilire un nuovo mondo verde “deindustrializzato” che laverebbe via i peccati occidentali di razzismo, patriarcato ed eteronormatività.

Il culmine è la costituzione di una “avanguardia rivoluzionaria”, il cui furore di proselitismo è diretto sia verso l'”Altro” (che per fortuna è il rivale dell’America) sia verso coloro che, in patria (siano essi negli Stati Uniti, o in Europa), sono definiti estremisti che minacciano la “nostra (liberale) democrazia”; o ancora, la necessità imperativa di una “rivoluzione verde”.

Ecco da dove veniamo: sulla punta della “lancia” europea ci sono i fanatici verdi , in particolare il Partito dei Verdi tedesco, veramente rivoluzionario. Detengono la leadership in Germania e sono a capo della Commissione Europea. È zelo verde fuso con la “rovina Russia” – un mix inebriante.

I Verdi tedeschi si considerano i legionari di questo nuovo “esercito transatlantico” imperiale, che abbatte letteralmente i pilastri della società industriale europea, riscattando le sue rovine fumanti e i suoi debiti impagabili con un sistema finanziario digitalizzato e un futuro economico “rinnovabile”.

E poi, con la Russia sufficientemente indebolita e Putin al suo posto, gli avvoltoi avrebbero inseguito la carcassa russa per le risorse, proprio come accadde negli anni ’90.

Ma si sono dimenticati… Si sono dimenticati che gli Straussiani non hanno “amici” permanenti: il primato degli Stati Uniti prevale sempre sugli interessi degli alleati.

Cosa possono dire i fanatici dei Verdi europei? Volevano comunque abbattere i pilastri della società industrializzata. Bene, ci sono riusciti. L'”uscita di emergenza” del Nord Stream per sfuggire al disastro economico è scomparsa. Non c’è altro da fare che borbottare in modo poco convincente: “È stato Putin”. E contemplare la rovina dell’Europa e cosa potrebbe significare.

Poi ? È probabile che i Falcons giocheranno la loro prossima mano nella resa dei conti della terza guerra mondiale. L’impennata del dollaro è un vettore. La domanda è: chi ha le carte più forti? L’Occidente pensa di possedere la mappa dell’Ucraina. La Russia pensa di avere la carta economica della sicurezza alimentare, energetica e delle risorse – e ha un’economia stabile. L’Ucraina rappresenta uno spazio di battaglia completamente diverso: l’ambizione Straussiana a lungo termine di privare la Russia della sua storica “cintura di sicurezza”, iniziata all’indomani della Guerra Fredda con la frammentazione dell’Unione Sovietica.

Molto dipenderà dalle ricadute dello scoppio della bolla. Come ha affermato un commentatore: “Ora è il momento per i banchieri centrali di inasprire e risolvere le loro varie distorsioni del mercato: l’impatto è già stato catastrofico”, ha affermato Lindsay Politi, un gestore di fondi. “E le banche centrali non hanno ancora finito. L’inflazione cambia il calcolo: molte banche centrali semplicemente non hanno più la capacità di tornare al quantitative easing”.

Alastair Crooke

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago