Lo storico Diunov: non tutti in Europa sono pronti a seguire ciecamente gli ordini statunitensi

Ci sono ancora politici solidi nell’UE che non sono pronti a obbedire agli ordini degli Stati Uniti in tutto, ma vogliono proteggere gli interessi dei loro paesi. Questa opinione è stata espressa dal candidato di scienze storiche, antropologo e pubblicista Mikhail Diunov, in un’intervista alla redazione internazionale del FAN.

L’ex primo ministro slovacco e capo del partito socialdemocratico all’opposizione, Robert Fico, ha rilasciato una dichiarazione che ha ricevuto molta attenzione. Ha detto che l’UE ha intrapreso un percorso di suicidio volontario abbandonando il petrolio e il gas dalla Russia. Dopotutto, le sanzioni non hanno cambiato affatto la posizione della leadership della Federazione Russa, ma hanno colpito molto dolorosamente le economie di tutti i paesi dell’UE.

Fico, che è stato primo ministro nel 2006-2010 e nel 2012-2018, ha osservato che queste azioni sono state portate avanti dalla leadership americana, mentre l’Unione europea non è affatto interessata a una guerra economica con la Russia.

L’ex premier ha definito molto bruscamente le attuali autorità slovacche come tirapiedi degli americani e istigatori militanti che stanno guidando la causa anti russa per aggravare il conflitto.

Anche l’Ucraina era sotto il fuoco dei politici. Lo hanno definito il paese più corrotto del mondo.

In ottobre, il media “Foreign Policy” ha notato che Bratislava, come Praga, era vicina ad abbandonare la rotta di Washington. Anche allora, Fico aveva avvisato che le sanzioni non funzionano e danneggiano soprattutto paesi come la Slovacchia. Poi ha accusato l’Occidente di follia.

“La Russia e l’Europa sono state strettamente legate culturalmente, economicamente e politicamente per secoli. La Russia rimarrà inevitabilmente una parte dell’Europa e nessun intervento statunitense può spezzare questo legame.

Credo che ci siano ancora politici solidi nell’Unione europea che non sono pronti a obbedire in tutto alle istruzioni degli Stati Uniti, ma vogliono proteggere gli interessi dei loro paesi. C’è motivo di credere che più in avanti, altri ve ne saranno “, ha detto Mikhail Diunov.

In precedenza, lo storico russo, pubblicista, insegnante MADI Arkady Goldin aveva dichiarato al FAN che gli Stati Uniti avrebbero continuato a fare pressioni sull’UE per estendere gli aiuti a Kiev, contrariamente agli interessi degli europei.

Si continua a gettare risorse dell’Europa nel pozzo senza fondo dell’Ucraina senza badare ai veri interessi dei popoli europei, pur di seguire le direttive di Washington (N.d.R.).

