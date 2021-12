Lo stato maggiore ha assicurato la disponibilità a reprimere le provocazioni di Kiev nel Donbass

Qualsiasi provocazione da parte delle autorità di Kiev per risolvere la situazione nel Donbass con la forza sarà repressa, ha affermato il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov.

“La fornitura di elicotteri, velivoli senza pilota e aerei all’Ucraina sta spingendo le autorità ucraine a prendere misure drastiche e pericolose. Kiev non rispetta gli accordi di Minsk. <…> Di conseguenza, la già tesa situazione nell’est di questo Paese si sta esacerbando”, ha affermato Gerasimov al TASS .

Secondo lui, qualsiasi provocazione da parte delle autorità ucraine per risolvere con la forza i problemi del Donbass verrà repressa. Allo stesso tempo, ha sottolineato che le informazioni sulla presunta “invasione” imminente della Russia in Ucraina sono una menzogna e le attività militari svolte sul territorio nazionale non richiedono notifica.

“I paesi della NATO prestano un’attenzione eccessiva al movimento delle truppe attraverso il territorio della Federazione Russa. Il ridispiegamento delle unità durante l’addestramento al combattimento è una pratica di routine per le forze armate di qualsiasi stato. L’attività militare viene svolta sul territorio nazionale e non richiede notifica “, ha affermato Gerasimov.

Gerasimov ha anche affermato che la “nuova equazione di sicurezza” proposta dalla Russia, che copre tutti i tipi di armi offensive e difensive, potrebbe diventare un efficace meccanismo di controllo degli armamenti. Ha osservato che il degrado del sistema di controllo degli armamenti ha un impatto sullo stato della sicurezza globale, riferisce RIA Novosti .

“Un’analisi della situazione mostra che la vera ragione del crollo del Trattato INF e del Trattato Cieli Aperti è il desiderio degli Stati Uniti di rimuovere le restrizioni allo sviluppo delle armi. Il dispiegamento di missili a medio e corto raggio in Europa e nella regione Asia-Pacifico rappresenta una seria minaccia per la sicurezza regionale e globale. Pertanto, la nostra proposta per una moratoria reciproca sul dispiegamento di tali missili rimane in vigore “, ha sottolineato il Capo di Stato Maggiore.

Inoltre, ha chiamato il trasferimento dello scontro militare nello spazio esterno come uno dei problemi. Secondo lui, Washington non è pronta ad assumere obblighi internazionali per prevenire una corsa agli armamenti nello spazio.

“Da diversi anni la Federazione Russa chiede alle potenze spaziali di firmare un accordo sulla prevenzione del dispiegamento di armi nello spazio. La bozza di accordo è stata presentata alle Nazioni Unite, ma gli Stati Uniti e i suoi alleati lo stanno bloccando. La parte americana dichiara apertamente di non voler essere vincolata da alcun obbligo nello spazio “, ha affermato Gerasimov.

La Russia ha ripetutamente respinto le false valutazioni degli Stati Uniti sui preparativi per un’invasione dell’Ucraina. Sabato scorso, il ministero degli Esteri ha affermato che gli Stati Uniti hanno sviluppato un piano per un’operazione speciale per peggiorare la situazione intorno all’Ucraina e incolpare la Russia per questo. Il presidente russo Vladimir Putin ha notato che hanno parlato del possibile ingresso delle truppe russe in Ucraina all’inizio del 2021, ma ciò non è accaduto.



Fonte:

https://vz.ru/news/2021/12/9/1133346.html?

Traduzione: Sergei Leonov