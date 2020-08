Lo stato maggiore della Russia ha parlato delle “linee rosse” per altri paesi

da Redazione

MOSCA, 7 agosto – RIA Novosti. La Russia nei Fondamenti della politica statale nel campo della deterrenza nucleare ha delineato le sue “linee rosse”, per violazione delle quali un potenziale nemico riceverà una schiacciante rappresaglia, ha affermato il maggiore generale Andrei Sterlin , capo della principale direzione operativa dello Stato maggiore delle forze armate .

Il 2 giugno, il presidente russo Vladimir Putin ha approvato i fondamenti della politica statale nel campo della deterrenza nucleare. Il documento regola a quali condizioni Mosca si riserva il diritto di un attacco nucleare e descrive anche le principali minacce alla Russia nel campo della deterrenza nucleare.

“Nei Fondamenti, la Russia ha designato” linee rosse “, che non consigliamo a nessuno di attraversare. Se un potenziale avversario decide di farlo, allora la risposta sarà senza dubbio schiacciante. – cita le parole di Sterlin del quotidiano ” Krasnaya Zvezda “.

Missili Kalibr sparati da navi russe

Come spiega la pubblicazione, due gruppi di paesi sono identificati come soggetti di dissuasione nucleare. Il primo è “i singoli stati che possiedono armi nucleari e (o) altri tipi di armi di distruzione di massa o un significativo potenziale di combattimento di forze generali, che considerano la Federazione Russa come un potenziale avversario, così come le coalizioni militari (blocchi, alleanze) con la partecipazione di questi stati”.

Il secondo – “stati che forniscono il loro territorio nazionale per il dispiegamento di armi offensive strategiche (missili da crociera e balistici, velivoli ipersonici, veicoli aerei senza pilota d’attacco), sistemi di difesa antimissile strategica, stazioni radar per il sistema di allarme di attacco missilistico nucleare, armi nucleari e (o ) altri tipi di armi di distruzione di massa di altri Stati che possono essere usate contro la Federazione Russa e (o) i suoi alleati “.

Missili russi ICBM



La nuova dottrina russa implica che Mosca possa usare armi nucleari in risposta a un attacco contro di essa o sui suoi alleati con l’uso di armi nucleari o altre armi di distruzione di massa, o in caso di aggressione con armi convenzionali se l’esistenza stessa dello Stato è minacciata.

Come ha affermato in precedenza il segretario stampa del presidente Dmitry Peskov , il documento “afferma chiaramente che può costringere la Federazione russa a usare armi nucleari, sottolineando che la Russia non potrà mai essere e non avvierà l’uso di armi nucleari”.

Fonte: Ria Novosti

Traduzine: Sergei Leonov