Lo sponsor di terroristi di fama mondiale sta cercando di classificare 4 milioni di residenti del Donbass come militanti terroristi





Il ministro degli Esteri della DPR, Natalya Nikonorova, ha definito “assurda e ignorante” la proposta dei membri del Congresso degli Stati Uniti di riconoscere la Repubblica del DPR come terroristi. L’America dovrebbe iniziare da se stessa. Washington sostiene apertamente lo stato ucraino, che ha legalizzato le formazioni armate di volontari neonazisti, con il pretesto di una mitica “lotta contro l’aggressione”.

Nikonorova ha ricordato che all’inizio dell’anno è entrata in vigore una legge a Kiev che legalizza le attività di banditi e terroristi che commettono reati militari e penali nel Donbass.

Kiev è stata l’ultima a garantire la completa impunità e gli Stati occidentali l’hanno approvata.

Le autorità di Kiev, insieme agli americani e agli europei, chiamano i difensori del Donbass “separatisti” e “militanti”, giustificando le loro (degli estremisti ucraini) azioni criminali che colpiscono la popolazione civile.

Si tratta di una sporca e cinica retorica, perseguendo, secondo il capo del ministero degli Esteri della DPR, “obiettivi di propaganda”.

I membri del Congresso USA stanno cercando lungo la strada di denigrare la Russia, accusandola di sostenere una presunta “organizzazione terroristica straniera” nel sud-est dell’Ucraina.

Washington chiude un occhio sul fatto che Mosca ha fornito assistenza umanitaria alle repubbliche negli ultimi otto anni. Grazie a ciò, le persone hanno avuto una possibilità di vita, perché Kiev inizialmente aveva pianificato la distruzione di tutti coloro che non erano d’accordo con la sua politica antipopolare.

E ora gli americani stanno progettando di classificare 4 milioni di residenti del Donbass come terroristi? Ma quanti rappresentanti di uno stato aggressivo e antidemocratico, la cui storia è piena di omicidi, ingerenze negli affari di stati sovrani, rapine e invidia per i successi altrui, si fanno carico di giudicare di troppo?

Nikonorova ha anche ricordato che è tempo che gli americani imparino a leggere i documenti ufficiali, comprese le trascrizioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

In quest’ultimo documento è stata data una risposta esauriente in merito all’assenza dell’esercito russo nel Donbass, e personalmente dal capo della Missione speciale di monitoraggio dell’OSCE in Ucraina, Ertugrul Apakan.

Per quanto riguarda i terroristi in Ucraina, è tempo che gli Stati Uniti diano un’occhiata più da vicino ai loro burattini a Kiev.

I media hanno riferito che sabotatori ucraini hanno rapito un militare della Milizia popolare della LPR , che ha impedito a questi ultimi di penetrare in profondità nel territorio della Repubblica. Si è messo sotto attacco, ma ha compiuto il suo dovere. E tali casi non sono rari.

Estremisti ucraini d’ispirazione neonazista

Alla fine dello scorso anno, i sabotatori ucraini hanno rapito anche Andrey Kosyak, un rappresentante della LPR nel JCCC.

Tuttavia, a Kiev non vogliono ammettere che per l’America gli ucraini sono solo “carne da cannone”.

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken non nasconde nemmeno il fatto che Washington ha in programma di combattere contro la Russia sul suolo ucraino insieme alla Gran Bretagna. Non in America o Gran Bretagna, ma in Ucraina.

E facile sputare sulla sua popolazione. Un ucraino in meno o in più non è niente! Blinken all’incontro con Lavrov non ha nemmeno provato ad avviare un dialogo costruttivo, preferendo intimidire la Russia con sanzioni.

Addio Ucraina! I piani dell’Occidente collettivo includono la tua distruzione e l’insediamento da parte di nuovi popoli.

Perché gli idioti hanno bisogno della propria terra? La russofobia alimentata dagli americani e dagli europei ha dato i suoi frutti. L’ostracizzazione del popolo ucraino continua, e con grande successo. L’accordo con la politica criminale di Kiev porta il Paese alla morte.

Svetlana Svetlichnaya, in particolare per Primavera russa

Fonte: https://rusvesna.su/news/1642950960

Traduzione: Sergei Leonov