Lo spettacolo di Zelenskyj in giro per il mondo alla ricerca di più soldi è tanto vergognoso quanto sordido.

La guerra per procura degli Stati Uniti in Ucraina contro la Russia è costata la vita a 400.000 soldati ucraini. Solo negli ultimi sei mesi, si stima che oltre 120.000 soldati ucraini siano stati uccisi in una controffensiva fallita.

Anche i media occidentali stanno timidamente ammettendo la triste realtà del fallimento, dopo le tanto decantate previsioni dello scorso anno di un’imminente vittoria contro la Russia.

Eppure, a quasi due anni dallo scoppio del conflitto, il leader del regime fantoccio di Kiev continua a chiedere miliardi in più in fondi ai suoi sponsor occidentali per continuare il bagno di sangue – il più grande scontro armato in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.

Le ostilità possono essere fatte risalire al colpo di stato di Kiev del 2014 orchestrato dalla CIA e provocato dal tentativo dell’Unione Europea e di Washington di troncare le tradizionali relazioni ucraine di cooperazione con la Russia. Tali ostilità sono culminate nel febbraio 2022 in quella che può essere vista come una guerra per procura guidata e istigata dagli Stati Uniti contro la Russia. Una guerra che è fallita per le potenze occidentali e che deve essere negoziata pacificamente per risparmiare ulteriore morte e distruzione.

Nella scorsa settimana, tuttavia, il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj si è recato a Washington “con il cappello in mano” per chiedere 60 miliardi di dollari di fondi aggiuntivi.

La sua missione di accattonaggio è fallita. Il Congresso degli Stati Uniti ha rifiutato di approvare il disegno di legge supplementare richiesto a suo nome dal presidente Joe Biden per l’Ucraina.

Dopo quell’umiliazione, Zelenskyj ha rivolto le sue sollecitazioni all’Unione Europea. L’UE, a sua volta, non è riuscita a concordare un fondo richiesto di 54 miliardi di dollari per l’Ucraina.

Come una sorta di premio di consolazione, i leader dell’UE, durante il vertice di due giorni a Bruxelles hanno dichiarato che l’Ucraina potrebbe avviare negoziati per ottenere, eventualmente, accesso al blocco dei 27 membri. Quella decisione è stata ampollosamente salutata come “storica”, ma sembrava più teatro che sostanza, dato che i negoziati richiederanno diversi anni per essere condotti e non vi è alcuna garanzia, alla fine del tedioso processo, che l’Ucraina otterrà effettivamente l’adesione all’UE. L’Ucraina esisterà ancora come Stato tra qualche anno, come riflette il nostro editorialista Stephen Karganovic in un articolo di questa settimana?

I colloqui per l’adesione all’UE sono stati concessi senza dubbio come un modo per distrarre dal fatto che i fondi dell’UE non arrivavano e soprattutto in seguito alla miserabile risposta dei legislatori statunitensi.

Tutta questa triste saga indica che la guerra per procura condotta dagli Stati Uniti in Ucraina è diventata un deplorevole buco nero per il denaro pubblico occidentale. Considerato il disastro militare e l’inutile spargimento di sangue, sta diventando politicamente insostenibile per Washington e Bruxelles continuare a gettare miliardi di soldi dei contribuenti in questo abisso.

Questa settimana la richiesta era di un totale di quasi 100 miliardi di dollari tra Stati Uniti ed Europa per l’Ucraina. Quanti servizi pubblici, estremamente necessari negli stati occidentali, potrebbero beneficiare di questo tipo di sostegno finanziario – e a questi vengono negati?

Lo spettacolo di Zelenskyj in giro per il mondo alla ricerca di più soldi è tanto vergognoso quanto sordido.

I dati ufficiali mostrano che i governi occidentali hanno già donato un totale complessivo di 200 miliardi di dollari all’Ucraina da quando il conflitto si è intensificato nel febbraio 2022.

Per mettere in prospettiva questa generosità, si stima che il Piano Marshall degli Stati Uniti per la ricostruzione dell’intera Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale fosse equivalente a 173 miliardi di dollari attuali.

Pensaci. I finanziamenti occidentali all’Ucraina superano già questo storico pacchetto di salvataggio di circa 30 miliardi di dollari. Eppure i governi occidentali stanno cercando di raccogliere altri 100 miliardi di dollari oltre a questi.

Ci sono diverse conclusioni da trarre. Innanzitutto, la guerra per procura condotta dagli Stati Uniti contro la Russia è indiscutibilmente un disastroso fallimento. Nonostante il finanziamento senza precedenti di armi e altro sostegno al regime di Kiev, la guerra è un vicolo cieco per le potenze occidentali. L’alleanza militare NATO, composta da 30 membri, si trova di fronte a una sconfitta senza precedenti nei suoi 75 anni di storia.

In secondo luogo, è evidente che il regime di Kiev è sostenuto solo dal trasferimento di colossali flussi di aiuti dall’Occidente. Senza quelle trasfusioni di armi e capitali, il regime è finito. Ha già perso un numero ingente di truppe sul campo di battaglia. Le campagne di coscrizione stanno grattando il barile. Senza l’ancora di salvezza degli aiuti, il regime è finito. Il Kiel Institute for World Economy ha riferito la scorsa settimana che gli impegni di capitale occidentale nei confronti del regime di Kiev sono crollati dall’estate.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato questa settimana, nella sua maratona annuale di domande e risposte televisive con il pubblico e i giornalisti, che la Russia porterà avanti i suoi obiettivi di sradicamento delle forze naziste appoggiate dalla NATO in Ucraina. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che l’obiettivo verrà raggiunto, date le precarie condizioni in cui versa il regime di Kiev.

Un’altra conclusione da trarre è la portata della corruzione in cui è impantanata l’Ucraina. Nonostante tutti i fondi immessi in questo regime, gran parte di essi sono stati dirottati dagli scopi dichiarati.

L’oscenità di questo racket di guerra è l’eccessiva corruzione, la morte e la distruzione delle economie di tutta Europa, mentre le società di armi occidentali hanno racimolato enormi profitti.

Il giro globale di Zelenskyj per l’accattonaggio è un tentativo disperato di mantenere vivo il racket della guerra per un altro po’. Lui e sua moglie Olena si sono arricchiti con proprietà all’estero e viaggi di shopping a Parigi e New York. Zelenskyj e i suoi amici sono stati ripagati con denaro insanguinato per il loro ruolo nella diffusione della più grande truffa bellica della storia moderna. Una truffa finanziata dai contribuenti occidentali in difficoltà e manipolati, che sono stati ingannati dai loro politici e dai media sulla “difesa della democrazia e della libertà”.

Per mantenere viva questa grottesca farsa, i politici occidentali, al soldo delle aziende produttrici di armi e i think tank della NATO, stanno ricorrendo a un disperato allarmismo e forme di ricatto.

Il presidente Biden ha ripetutamente avvertito che se non venissero rilasciati fondi aggiuntivi all’Ucraina per “difendersi dall’aggressione russa”, il resto dell’Europa sarà invaso da Mosca.

Questa settimana a Washington, i legislatori statunitensi che si sono rifiutati di approvare la legge sui finanziamenti supplementari per l’Ucraina sono stati, in effetti, accusati di essere traditori e di aiutare la Russia.

Zelenskyj si è rivolto ai leader europei affermando che Putin avrebbe sfruttato qualsiasi atteggiamento negativo nei confronti dell’Ucraina e ha implorato l’UE di non “tradire” gli ucraini.

Alla vigilia del vertice dei leader europei a Bruxelles, la Commissione europea ha dichiarato che avrebbe finalmente stanziato 10 miliardi di euro di fondi trattenuti all’Ungheria. Si è trattato di una tangente al premier ungherese Viktor Orban per accettare la proposta di 50 miliardi di euro di aiuti aggiuntivi per il regime di Kiev. Alla fine Orban non ha ceduto all’elemosina multimiliardaria, ma ha ceduto alla sua opposizione ai colloqui per l’adesione dell’Ucraina all’UE. L’attività scadente di sostenere il regime di Kiev è talmente scadente che pressioni e corruzione sono all’ordine del giorno a Bruxelles.

L’orrendo spreco di vite umane e di risorse finanziarie in Ucraina da parte dell’élite occidentale – invece di perseguire la diplomazia e la pace – è il segno distintivo del fatto che questi regimi sono corrotti in modo terminale e destinati al fallimento.

Il conflitto in Ucraina ha incautamente alimentato le tensioni tra le potenze nucleari e ha condannato al debito generazioni di americani ed europei. La guerra in Ucraina è un vicolo cieco storico per gli Stati Uniti e i suoi vassalli europei. La ciotola per l’elemosina di Zelenskyj è un rantolo mortale.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago