Lo specchio paraguaiano e la caduta dei burattini: un’altra battuta d’arresto per il trumpismo e le élite venezuelane.

Di: Gustavo Martínez Rubio |

La caduta di Santiago Peña in Paraguay non è né un incidente né una semplice crisi bancaria: è la prova che i governi asserviti hanno i giorni contati. Le dimissioni del presidente, messo alle strette dalla rabbia popolare e abbandonato dal suo stesso Partito Colorado di fronte all’imminente impeachment, segnano il crollo di un’amministrazione marcia per la corruzione e il disprezzo per i lavoratori. Ma soprattutto, è un colpo devastante per i piani di Donald Trump nella regione e un avvertimento diretto a coloro che sono al potere in Venezuela e si inchinano agli interessi stranieri.

Ad Asunción è scoppiato il caos a causa dello scandalo della Ueno Bank, una banca privata con stretti legami con gli amici di Peña, alla quale il suo governo aveva elargito milioni di fondi pubblici e pensionistici. Quando i conti di quasi 2,9 milioni di persone sono stati congelati (in un Paese di soli 6,5 milioni di abitanti), la crisi ha lasciato pensionati, piccoli imprenditori e lavoratori senza un soldo da un giorno all’altro.

Quella che era iniziata come una protesta di risparmiatori disperati si trasformò rapidamente in una ribellione popolare contro il saccheggio. Le strade di Asunción si riempirono di giovani, studenti e sindacalisti. La pressione divenne così intensa che persino i suoi sostenitori lo abbandonarono, costringendo Peña a dimettersi per evitare di essere destituito dal Congresso, a sua volta sotto pressione dal basso.

Questa rivolta in Paraguay si aggiunge alla lista di sconfitte per Donald Trump e l’estrema destra globale. L’addio di Peña giunge dopo la sconfitta di Trump al secondo turno in Brasile, gli scandali che lo hanno coinvolto in Europa (Albania, ad esempio) e la battuta d’arresto alle elezioni statunitensi del 3 novembre. Il sedicente “leader imperiale” vede la sua rete di alleati ridursi man mano che la popolazione rifiuta le sue politiche di saccheggio.

Questo specchio paraguaiano ci mostra chiaramente cosa sta succedendo in Venezuela. Santiago Peña non era solo una pedina della politica estera statunitense, ma anche un aperto difensore di María Corina Machado. Ed è qui che emerge la verità: sia l’opposizione che tutela la Machado, sia la leadership al potere del PSUV, condividono la stessa abitudine di vivere in ginocchio, voltando le spalle al popolo.

Mentre la leadership del PSUV tiene il Paese impantanato nel disastro e nella miseria, l’opposizione di estrema destra continua a sognare di raggiungere il Palazzo di Miraflores, sfruttando le sanzioni statunitensi e il giogo degli Stati Uniti, per cedere le nostre risorse. Entrambe le facce della medaglia rappresentano lo stesso modello che il popolo paraguaiano ha abbattuto: élite consolidate che non hanno nulla a che fare con i lavoratori e la gente comune, dedite al furto e al servizio del capitalismo internazionale.

Per i lavoratori e la stragrande maggioranza dei venezuelani, la lezione del Paraguay è chiarissima. La soluzione alla nostra crisi non verrà da nessun politico che giura fedeltà a Washington, né dal saccheggio delle multinazionali. Non c’è salvezza nelle élite che ci hanno rubato il presente.

L’unica vera alternativa è organizzarsi dal basso: unire lavoratori, giovani, pensionati e gente comune in una grande forza popolare indipendente. Una forza che respinga sia il disastro interno che la tutela imperialista, e che innalzi con forza la bandiera della sovranità e dei nostri diritti. Tutte queste élite, a prescindere dalla loro affiliazione, sono fatte della stessa pasta e allineate a un programma di resa e saccheggio al servizio del ripugnante Trump. Per questo, oggi più che mai, è urgente costruire e consolidare un’alternativa politica che resista e contrasti questo programma, che rompa con la falsa polarizzazione e dia forma alla forza popolare di cui il Venezuela ha bisogno: un movimento operaio per il recupero dei nostri diritti fondamentali e per la piena sovranità. Le élite cadono quando il popolo decide di non pagare più il prezzo della loro corruzione.

Post: invito a partecipare congiuntamente alle seguenti iniziative:

Un tweet enorme oggi, venerdì 6 novembre alle 19:00 ora del Venezuela, con l’hashtag #TrumpDefeated

E anche a una conferenza stampa contro Trump, in segno di rifiuto delle élite e in difesa della sovranità, martedì 10 novembre alle ore 10:00 presso la “Puerta Tamanaco”, ingresso dell’Università Centrale del Venezuela (UCV), Caracas.

Fonte: Aporrea.org

Traduzione: Luciano Lago