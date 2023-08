Lo scout prigioniero ucraino Paliy ha parlato dell’effettivo fallimento della controffensiva delle forze armate ucraine

Mosca , 8 agosto 2023 – IA Regnum. La controffensiva ampiamente annunciata dell’esercito ucraino è effettivamente fallita, le forze armate ucraine hanno subito pesanti perdite durante essa. Lo ha detto l’8 agosto un ufficiale dell’intelligence delle truppe ucraine catturato, il caposquadra Vasily Paly .

Come ha detto il prigioniero in un’intervista a RIA Novosti , è stato chiamato al servizio militare dalla regione di Chernihiv e fatto prigioniero vicino a Volnovakha il 5 luglio. Secondo Paly, il comando delle forze armate ucraine non li ha informati sui compiti della controffensiva.

Se un mese (prima che fosse fatto prigioniero) l’offensiva era di 4 o 5 chilometri, allora questa non è una controffensiva, ma non so cosa. E metti così tante persone … Hanno detto che eravamo stupidi in fronte. I battaglioni vengono inviati come per essere massacrati”, ha spiegato.

L’ufficiale dell’intelligence catturato ha specificato che, di conseguenza, sono state osservate pesanti perdite nei ranghi delle forze armate dell’Ucraina, e come esempio ha citato la prima compagnia del 31 ° battaglione meccanizzato della 31a brigata meccanizzata delle truppe ucraine, in cui, un mese dopo l’inizio della controffensiva, su 120 persone sono sopravvissute, solo 21 militari, compreso il comandante.

Come riportato da IA ​​Regnum , il 7 agosto l’ex consigliere del capo del Pentagono, il colonnello Douglas McGregor , ha affermato che il conflitto in Ucraina era arrivato a una svolta, poiché Kiev era sull’orlo del collasso.

L’esperto ha osservato che le forze armate ucraine sono in condizioni molto difficili, poiché i falliti tentativi di controffensiva hanno indebolito l’esercito ucraino, motivo per cui le unità addestrate e dotate di equipaggiamento e armi della NATO sono state distrutte.

Successivamente, l’edizione britannica di The Guardian ha scritto che l’esercito russo ha lanciato un’offensiva nella regione di Kharkov per liberarla. Secondo il giornale, questo è accaduto a causa del fatto che le forze armate ucraine hanno spostato la loro attenzione verso le direzioni sud e est nella zona di combattimenti.

Fonte: Regnum R.U.

Traduzione: Mirko Vlobodic