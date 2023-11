Lo scorpione pungerà la rana americana?

di Alastair CROOKE

Netanyahu sta preparando il terreno per intrappolare l’amministrazione Biden manovrando in modo che gli Stati Uniti non abbiano altra scelta se non quella di allearsi con Israele.

L’allegoria è quella in cui uno scorpione dipende dalla rana per il suo passaggio attraverso un fiume in piena, agganciandosi a un passaggio sul dorso della rana. La rana diffida dello scorpione; ma accetta con riluttanza. Durante la traversata lo scorpione punge mortalmente la rana che nuota nel fiume, sotto lo scorpione. Muoiono entrambi.

È un racconto dell’antichità inteso a illustrare la natura della tragedia. Una tragedia greca è quella in cui la crisi al centro di ogni “tragedia” non nasce da un puro caso. Il senso greco è che la tragedia è dove qualcosa accade perché deve accadere ; a causa della natura dei partecipanti; perché gli attori coinvolti lo realizzano. E non hanno altra scelta che realizzarlo, perché questa è la loro natura.

È una storia raccontata da un ex diplomatico israeliano di alto livello, esperto della politica statunitense. Il suo racconto della favola della rana spinge i leader israeliani a respingere disperatamente la responsabilità del disastro del 7 ottobre, con un governo che cerca furiosamente di trasformare la crisi (psicologicamente) da disastro colpevole – per presentare invece al pubblico israeliano un’immagine di opportunità epica.

La chimera che viene presentata è quella secondo cui, risalendo alla primitiva ideologia sionista, Israele può trasformare la catastrofe di Gaza – come ha a lungo sostenuto il ministro delle Finanze Smotrich – in una soluzione che una volta per tutte “risolve unilateralmente la contraddizione intrinseca tra aspirazioni ebraiche e palestinesi”. – ponendo fine all’illusione che qualsiasi tipo di compromesso, riconciliazione o spartizione sia possibile.

Questa è la potenziale puntura dello scorpione: il governo israeliano scommette tutto su una strategia estremamente rischiosa – una nuova Nakba – che potrebbe trascinare Israele in un grave conflitto, ma così facendo anche affondare ciò che resta del prestigio occidentale.

Naturalmente, come sottolinea l’ex diplomatico israeliano, questo stratagemma è essenzialmente costruito attorno all’ambizione personale di Netanyahu: manovra per alleviare le critiche e rimanere al potere il più a lungo possibile. Ancora più importante, spera che questo gli permetterà di diffondere la colpa, liberandosi di ogni responsabilità e responsabilità. [Meglio ancora], “può collocare Gaza in un contesto storico ed epico come un evento che potrebbe rendere il Primo Ministro un leader formativo di grandezza e gloria in tempo di guerra”.

Inverosimile? Non necessariamente.

Netanyahu può lottare politicamente per sopravvivere , ma è anche un vero “credente”. Nel suo libro Going to the Wars , lo storico Max Hastings scrive che Netanyahu gli disse negli anni ’70 che: “Nella prossima guerra, se lo faremo bene, avremo la possibilità di far uscire tutti gli arabi… Possiamo eliminare Cisgiordania, sistemare Gerusalemme”.

E cosa pensa il governo israeliano della “prossima guerra”? Pensa “Hezbollah”. Come ha osservato recentemente un ministro, “dopo Hamas, ci occuperemo di Hezbollah”.

È proprio la confluenza di una lunga guerra a Gaza (secondo le linee stabilite nel 2006) e di una leadership israeliana apparentemente intenzionata a provocare Hezbollah su per la scala mobile, che sta facendo lampeggiare le luci rosse all’interno della Casa Bianca, secondo l’ex diplomatico israeliano.

Nella guerra del 2006 con Hezbollah, l’intero sobborgo urbano popolato di Beirut – Dahiya – fu raso al suolo. Il generale Eizenkot (che comandò le forze israeliane durante quella guerra e ora è membro del “Gabinetto di guerra” di Netanyahu) disse nel 2008: “Quello che è successo nel quartiere Dahiya di Beirut nel 2006 accadrà in ogni villaggio da cui Israele viene colpito… Dal nostro punto di vista questi non sono villaggi civili, sono basi militari… Questa non è una raccomandazione. Questo è un piano. Ed è stato approvato”.

Soldati israeliani

Da qui il trattamento riservato a Gaza.

Non è probabile che il Gabinetto di Guerra israeliano cerchi di provocare un’invasione su vasta scala di Israele da parte di Hezbollah (che rappresenterebbe una minaccia esistenziale); ma a Netanyahu e al governo potrebbe piacere che l’attuale scontro a fuoco sul confine settentrionale si intensifichi al punto in cui gli Stati Uniti si sentano obbligati a lanciare qualche colpo di avvertimento sulle infrastrutture militari di Hezbollah.

Con l’IDF che sta già colpendo i civili a 40 km di profondità nel Libano (un’auto con una nonna e le sue tre nipoti è stata incenerita la settimana scorsa da un missile dell’IDF), la preoccupazione degli Stati Uniti per l’escalation è reale.

Questo è ciò che preoccupa la Casa Bianca, dice il diplomatico . L’Iran conferma di aver ricevuto non meno di tre messaggi statunitensi in un giorno che dicevano a Teheran che gli Stati Uniti non stanno cercando la guerra con l’Iran. E un inviato americano, Amos Hochstein, ha fatto il giro a Beirut insistendo sul fatto che Hezbollah non deve intensificarsi in risposta agli attacchi israeliani oltre confine.

“La riluttanza di Netanyahu a enunciare qualsiasi idea sul ‘giorno dopo’ a Gaza – e i grandi e minacciosi sviluppi dell’escalation in Libano – stanno creando una spaccatura tra le politiche statunitensi e israeliane al punto che alcuni nell’amministrazione Biden e nel Congresso stanno cominciando a pensare che Netanyahu sta cercando di trascinare gli americani in una guerra con l’Iran”.

“[Netanyahu] ‘non è interessato ad un secondo fronte nel nord con Hezbollah”, dice l’ex funzionario, aggiungendo però che [alla Casa Bianca] credono che un attacco americano contro le provocazioni dell’Iran trasformerebbe potenzialmente la debacle abietta di Netanyahu in una sorta di sorta di trionfo strategico”.

“Questa è la stessa logica contorta che lo ha guidato quando ha incoraggiato la sua anima gemella, l’allora presidente Donald Trump, a ritirarsi unilateralmente dall’accordo sul nucleare iraniano nel maggio 2018. Questa era anche la logica di fondo della sua audizione al Congresso del 2002 che incoraggiava gli americani a invadere Iraq, perché “stabilizzerebbe la regione” e “si ripercuoterebbe” sull’Iran”.

Queste paure vanno al nocciolo della “tragedia” che “deve accadere”: la rana ha accettato con molta cautela di trasportare lo scorpione oltre il fiume, ma vuole la garanzia che, data la natura dello scorpione, non farà pungere il suo benefattore.

Combattenti palestinesi

Allo stesso modo, il Team Biden non si fida di Netanyahu. Non vuole “essere punto” per essere coinvolto in una guerra nel pantano con l’Iran.

Il colpo è palpabile: il gabinetto di Netanyahu sta gradualmente e deliberatamente preparando il terreno per l’intrappolamento dell’amministrazione Biden, manovrando in modo tale che Washington non abbia altra scelta se non quella di allearsi con Israele, qualora la guerra dovesse allargarsi.

Come in ogni tragedia classica, l’esito si realizza perché gli attori coinvolti lo realizzano; non hanno altra scelta che realizzarlo, perché questa è la loro natura. “Non solo il premier israeliano respinge qualsiasi idea o richiesta proveniente da Washington; Netanyahu vuole esplicitamente che la guerra di Gaza continui all’infinito, senza alcun corollario politico” , racconta l’ex funzionario.

Consideriamo anche l’esplicita definizione da parte di Jake Sullivan delle linee rosse statunitensi: nessuna rioccupazione di Gaza; nessuno spostamento della sua popolazione; nessuna riduzione del suo territorio; nessuna disconnessione politica con le autorità della Cisgiordania; nessun processo decisionale alternativo, salvo solo quello palestinese – e nessun ritorno allo status quo ante .

Netanyahu rifiuta semplicemente tutte queste “linee” in una sola frase: Israele, ha detto, supervisionerà e manterrà la “responsabilità generale della sicurezza” per un periodo di tempo indefinito. In un colpo solo, mina l’obiettivo finale identificato dagli Stati Uniti, lasciandolo penzolare nei venti freddi di un sentimento globale e interno sempre più indifferente, e con la sabbia nella clessidra che si esaurisce.

La “fine del gioco” di Smotrich è evidente: Netanyahu sta costruendo il sostegno popolare interno verso un nuovo ultimatum silenzioso per Gaza: “ emigrazione o annientamento” . Questo è un anatema per il Team Biden. Decenni di diplomazia americana in Medio Oriente “sono nel lavandino”.

Washington osserva con crescente disagio la “escalation militare orizzontale” in tutta la regione, e si chiede se Israele sopravvivrà a questo cappio sempre più stretto. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno solo mezzi e tempo limitati per limitare Israele.

L’immediato sostegno di Biden a Israele sta creando scompiglio in patria e comportando un prezzo politico che, a un anno dalle elezioni, ha delle conseguenze. Forse era “nella natura di Biden” credere di poter “abbracciare” Israele per conformarsi agli interessi degli Stati Uniti. Tuttavia, non funziona, lasciandolo bloccato con uno scorpione sulla schiena.

Alcuni sostengono che la soluzione è semplice: minacciare di tagliare la fornitura di munizioni o i finanziamenti che affluiscono a Israele. Sembra semplice. Costituirebbe una potente “minaccia”; ma affinché ciò accada, bisognerebbe che Biden affrontasse l’onnipotente “Lobby” e la sua stretta presa sul Congresso. E questa non è una gara che probabilmente vincerebbe. Il Congresso è fermamente dalla parte di Israele.

Alcuni suggeriscono che una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU potrebbe imporre “la fine dell’incubo di Gaza”. Ma Israele ha una lunga storia di ignoranza di tali risoluzioni (dal 1967 al 1989, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato 131 risoluzioni che affrontavano direttamente il conflitto arabo-israeliano, la maggior parte delle quali ha avuto un impatto minimo o nullo). Mercoledì di questa settimana, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede una pausa umanitaria. Gli Stati Uniti si sono astenuti e, molto probabilmente, la risoluzione verrà ignorata.

Quindi un appello mondiale per una soluzione a due Stati potrebbe andare meglio? Finora non è stato così. Sì, in teoria il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite può imporre una risoluzione, ma il Congresso degli Stati Uniti “impazzirebbe” se lo facesse e minaccerebbe con la forza chiunque tenti di attuarla.

Tuttavia, per dirla senza mezzi termini, la retorica dei due Stati non coglie il punto: non è solo il mondo islamico a subire una rabbiosa trasformazione popolare, ma anche Israele. Gli israeliani sono arrabbiati e appassionati e, a stragrande maggioranza, approvano l’annientamento di Gaza.

La contestualizzazione della guerra di Gaza da parte di Netanyahu in termini assolutamente manichei – luce contro oscurità; civiltà contro barbarie; Gaza come sede del male; tutti gli abitanti di Gaza sono complici del male di Hamas: i palestinesi in quanto non umani – tutto ciò sta suscitando emozioni israeliane e ricordi di un’ideologia in stile 1948.

E questo non è limitato alla destra: il sentimento popolare in Israele si sta spostando da liberale-laico a biblico-escatologico.

Il presidente del comitato esecutivo di B’Tselem , Orly Noy, ha scritto un articolo – Il pubblico israeliano ha abbracciato la dottrina Smotrich – che sottolinea come l’internalizzazione del “Piano decisivo” di Smotrich si manifesti nella politica di sostegno popolare all'”emigrazione o all’annientamento” di Israele a Gaza . :

“Sei anni fa, Bezalel Smotrich, allora giovane membro della Knesset al suo primo mandato, pubblicò il suo pensiero su una fine del conflitto israelo-palestinese… Invece di mantenere l’illusione che un accordo politico sia possibile, sosteneva, la questione deve essere risolto unilateralmente una volta per tutte.

Carro israeliano in fiamme

[La soluzione proposta da Smotrich era quella di offrire] “ai 3 milioni di residenti palestinesi una scelta: rinunciare alle loro aspirazioni nazionali e continuare a vivere sulla loro terra in uno status inferiore, oppure emigrare all’estero. Se, invece, scegliessero di imbracciare le armi contro Israele, verranno identificati come terroristi e l’esercito israeliano si metterà a “uccidere coloro che hanno bisogno di essere uccisi”. Quando, durante un incontro in cui presentò il suo piano a esponenti religioso-sionisti, gli chiesero se intendesse anche uccidere famiglie, donne e bambini, Smotrich rispose : “In guerra come in guerra””.

Orly Noy sostiene che questo pensiero non è semplicemente limitato al governo o alla destra israeliana, ma piuttosto è diventato mainstream. I media e il discorso politico israeliano mostrano che quando si tratta dell’attuale attacco dell’IDF a Gaza, gran parte dell’opinione pubblica israeliana ha completamente interiorizzato la logica del pensiero di Smotrich.

“In effetti, l’opinione pubblica israeliana riguardo a Gaza, dove la visione di Smotrich viene attuata con una crudeltà che nemmeno lui avrebbe potuto prevedere, è ora ancora più estrema del testo stesso del piano. Questo perché, in pratica, Israele sta cancellando dall’agenda la prima possibilità offerta – un’esistenza inferiore e de-palestinianizzata – che fino al 7 ottobre era l’opzione scelta dalla maggior parte degli israeliani”.

L’implicazione di questa “smotrichizzazione” dell’opinione pubblica è che Israele – nel suo insieme – sta diventando radicalmente allergico a qualsiasi forma di Stato palestinese esistente. L’opinione pubblica, osserva, è ormai arrivata a vedere il rifiuto dei palestinesi di sottomettersi alla potenza dell’esercito israeliano come una minaccia esistenziale in sé – e una ragione sufficiente per il loro spostamento.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago