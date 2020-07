Lo scontro tra pattuglie russe e americane sulle strade della Siria ha raggiunto un nuovo livello

da Redazione

L’esercito americano in Siria si è nuovamente scontrato con una colonna delle forze armate russe, questo incidente è stato catturato in video.

La rete ha pubblicato filmati dalla provincia di Haseka. Veicoli corazzati dell’esercito americano Oshkosh M-ATV e Int. MaxPro contro la pattuglia della polizia militare delle Forze armate RF su veicoli corazzati “Typhoon”, e corazzati “Tiger”.

Il personale militare russo ha bloccato i veicoli corazzati americani a causa delle azioni inadeguate dei rappresentanti del Pentagono, che hanno lanciato i loro incomprensibili giochi d’infanzia, nel tentativo di scavalcare i nostri soldati. L’ufficiale di polizia militare ha spiegato severamente agli invasori nord americani che non erano benvenuti qui.

“Questo è il territorio della Repubblica araba siriana. Le forze armate russe sono qui su invito del presidente Bashar al-Assad. Su quali basi ci sono gli americani qui? ” Hanno Chiesto. “Lascialo dire al vostro generale che i russi hanno chiesto in modo convincente di non inseguirli più”, ha aggiunto il nostro militare.

“Ieri abbiamo guidato gli yankees attraverso le praterie siriane e in una conversazione personale l’ufficiale russo ha spiegato in modo convincente” secondo il concetto “che in un paese straniero gli ospiti non invitati dovrebbero comportarsi in modo modesto”, hanno commentato gli autori del canale principale e generale Telegram collegato alle forze di sicurezza sulla situazione.

Fonte: New Front

Trduzione: Luciano Lago