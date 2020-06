Lo scontro prossimo fra l’aquila USA e il drago Cinese

di Bruno Guigue

La propaganda anti-Pechino negli Stati Uniti ha portato il capo della diplomazia cinese a denunciare “alcune forze politiche americane che prendono in ostaggio le relazioni tra Cina e Stati Uniti e spingono i nostri due paesi sull’orlo di una nuova guerra Fredda “. Una nuova comunicazione ha luogo all’incontro di due tendenze contraddittorie.

Eletto per ribaltare l’economia invertendo la tendenza alla deindustrializzazione, l’inquilino della Casa Bianca sa che i risultati che presenterà agli elettori il prossimo novembre non sono entusiasmanti. Il disavanzo commerciale con la Cina si è ridotto nel 2019, ma è stato dopo un aumento nei due anni precedenti. Con la recessione economica, il deficit di bilancio raggiungerà altezze senza precedenti. La gestione disastrosa della “pandemia” e i suoi 100.000 morti saranno riportati alle responsabilità dell’attuale amministrazione. In breve, Trump è in gravi difficoltà e deve assolutamente usare qualcosa di vecchio come la politica: la nomina di un capro espiatorio.

Dopotutto, il nuovo virus dovrebbe provenire dalla Cina (anche se è sempre meno sicuro), ed è sufficiente chiamarlo “virus cinese” per instillare nell’opinione pubblica l’assurda idea che la Cina sia colpevole . Nessuno avrebbe mai pensato di commettere questo tipo di amalgama durante le crisi precedenti: HIV, Sras, Ebola, H1-N1, mucca pazza … L’America è il paese dove nulla è impossibile. Dopo aver pronunciato tutto e il suo contrario, si è congratulato con la Cina e l’OMS prima di stigmatizzarli, ha deriso le misure di protezione e ha chiesto l’anti-contenimento per dimostrare le sue armi in mano, Donald Trump ha finito per chiedere un risarcimento da Pechino per compensare l’effetto disastroso della sua negligenza e della sua indifferenza per il destino delle vittime.

Il vice governatore del Texas ha affermato che i vecchi devono essere sacrificato per l’economia. Ha rivelato con qusto il profondo pensiero di un’oligarchia che annega ogni considerazione umana. Il disprezzo verso i deboli dell’eugenetica neoliberista, i cui risultati si vedono negli Stati Uniti, dove il massacro che colpisce i più vecchi afroamericani parla di una società divorata dai vermi. Il fatto che l’aspettativa di vita media stia diminuendo e che i poveri non abbiano accesso alle cure non è importante.

Per Washington, la causa è compresa: è colpa di questi comunisti cinesi che hanno sempre la bugia sulla bocca, mentre l’America è un paese i cui leader, animati da una irremovibile fede nella democrazia, dicono sempre la verità per le brave persone.

Armi Cinesi

Questa radicalizzazione di Donald Trump in uno stato di isteria pre-elettorale colpisce l’ascesa al potere di una Cina che non intende allungare la guancia sinistra. Questo paese ha da tempo adottato sulla scena internazionale un profilo basso che tagliava l’inflessione della sua politica economica: era necessario attirare nel paese il capitale e le tecnologie che gli mancavano. La Cina ha quindi lasciato la politica internazionale per dedicarsi al proprio sviluppo. Ha giocato il gioco della globalizzazione degli scambi rinunciando a qualsiasi iniziativa che potesse offendere l’Occidente. Ma quei giorni sono finiti.

La Cina ha accumulato capitali ad altezze vertiginose, prodotte doti di innovazione tecnologica, costruito attrezzature colossali e stretto rapporti di collaborazione.

Le capacità materiali di un paese vengono trasfuse nella sfera geopolitica. Questo è oggi il caso del “paese di mezzo”, un impero senza imperialismo, che non ha intrapreso alcuna guerra per 40 anni e non impone alcun embargo a nessuno e non finanzia alcuna organizzazione sovversiva in nessun paese.

Il sacrosanto principio della sua politica estera può essere riassunto in due parole: rispetto della sovranità nazionale. La Cina si astiene dall’intromettersi negli affari degli altri e non tollera alcuna interferenza straniera nei suoi confronti. Qualsiasi intrusione nei suoi affari interni, a Hong Kong o nello Xinjiang, verrà combattuta senza mezzi termini. Ma la Cina intende anche rispettare i suoi impegni con i suoi alleati: quando Washington, con le sue sanzioni, priva i bambini venezuelani di medicinali, la Cina consegna immediatamente decine di tonnellate di medicinali e alimenti a Caracas.

Aiuti dalla Cina arrivano al Venezuela

Siamo entrati in una zona di turbolenza da cui esistono due modi per uscire. Il primo sarebbe un aggravamento delle tensioni che rilancerebbe la corsa agli armamenti. Questa è la strategia di Trump e coloro che lo vedono come l’avversario dello “stato profondo” dimenticano che nessun presidente ha servito meglio il complesso militare-industriale. Ma questa militarizzazione delle relazioni internazionali non sta andando da nessuna parte.

La guerra con la Cina non avrà luogo, poiché significherebbe una distruzione reciproca. Preferibilmente gli Stati Uniti lo fanno solo contro il più debole di loro, e anche in questo caso trovano il modo di perdere. Questa strategia non porterà anche alla pace, perché la militarizzazione viene sempre fatta a scapito dello sviluppo, e questo è ciò che rischia di alimentare i conflitti del futuro.

La strategia cinese è lasciare che il tempo lavori a suo favore. I Washington Bulldogs possono abbaiare quanto vogliono. La cosa principale è il movimento che si svolge in profondità, lontano da questa agitazione superficiale, cara alle democrazie nell’agitare questo spettacolo politico. Mentre l’Occidente è alienato a breve termine, i cinesi eccellono nella gestione a lungo termine e la loro strategia si concentrerà sull’evitare conflitti ad alta intensità.

Bruno Guigue ( Fonte: Mondialization.ca)

Traduzione: Gerard Trousson