Lo scenario di guerra tra Israele ed Hezbollah

da Redazione





di Elijah J. Magnier

Nonostante l’aumento del potere dell ‘”Asse della Resistenza”, con i suoi missili di precisione e l’esperienza di guerra accumulata senza pari, la possibilità di una guerra è ancora sul tavolo. L ‘”Asse della Resistenza” sta aumentando la sua prontezza in base alla possibilità che Israele possa non tollerare la presenza di una minaccia così grave ai suoi confini settentrionali e quindi agire per rimuoverla.

Tuttavia, in qualsiasi guerra futura, l ‘”Asse della Resistenza” ritiene che le conseguenze sarebbero enormemente devastanti per entrambe le parti e su tutti i livelli se le regole di ingaggio non fossero rispettate. Nonostante la potenza di fuoco aerea superiore di Israele, il suo nemico Hezbollah ha stabilito la sua tremenda potenza di fuoco e la sua esperienza nelle recenti guerre in Siria, Iraq e Yemen è una risorsa importante.

Fonti all’interno dell ‘”Asse della Resistenza” credono che la prossima battaglia tra Hezbollah e Israele, se mai avrà luogo, sarebbe “controllata e non sporadica, con un focus su specifici obiettivi militari senza danneggiare l’infrastruttura, da entrambe le parti”.

Le fonti considerano Gaza come un precedente. A Gaza palestinesi e israeliani hanno combattuto molte battaglie recenti che sono durate solo pochi giorni in cui gli obiettivi bombardati erano puramente militari. Questa è una nuova regola di ingaggio (ROE) che regola il conflitto tra i belligeranti. Quando Israele colpisce un obiettivo non militare, la resistenza palestinese risponde colpendo un simile obiettivo non militare in Israele.

La lezione estratta dal nuovo ROE tra Israele e i Palestinesi è che ogni volta che gli scambi di bombardamenti vanno fuori controllo, entrambe le parti capiscono che devono riportare lo scontro a un livello accettabile ed equo, per limitare i danni e impedire a tali attacchi reciproci di prendere di mira civili.

L ‘”Asse della Resistenza” ritiene quindi che la probabilità sia alta che la prossima battaglia sia limitata agli obiettivi militari e tenuta sotto controllo. Se una parte aumenta il livello di bombardamento, l’altra seguirà. Altrimenti, entrambe le parti hanno la capacità di causare la distruzione totale e passare a bombardamenti incontrollati. Nel caso di una guerra fuori controllo, gli alleati di entrambe le parti sarebbero coinvolti, il che rende questo scenario meno probabile.

Si dice che Hezbollah in Libano abbia oltre 150.000 missili e razzi. Israele potrebbe supporre che un attacco limitato potrebbe distruggere decine di migliaia di missili Hezbollah. Ne vale la pena? “Dal punto di vista di Israele, Israele potrebbe pensare che valga la pena innescare una battaglia e distruggere migliaia di missili, pensando che Israele abbia la possibilità di impedire a Hezbollah di riarmarsi. Ma anche in questo caso, Israele non ha bisogno di distruggere villaggi o città o le infrastrutture libanesi, ma si limiterà a obiettivi selettivi all’interno della sua banca dati di obiettivi.

Tuttavia, dubitiamo fortemente che Israele potrebbe riuscire a limitare la disponibilità di Hezbollah di missili e armi avanzate. Molti di questi missili non devono più essere vicini ai confini con Israele, ma possono essere dispiegati sui confini libanese-siriani in silos sicuri ”, hanno affermato le fonti.

Tuttavia, Israele dovrebbe anche aspettarsi, secondo le stesse fonti, che Hezbollah risponderà bombardando significativi obiettivi militari israeliani all’interno della sua lista di obiettivi. “Non è necessario bombardare aeroporti, centrali elettriche, industrie chimiche, porti o obiettivi molto significativi se Israele non bombarda nessuno di questi in Libano. Ma se necessario Hezbollah è pronto a imitare Israele colpendo senza esitazione indiscriminatamente e contro obiettivi di alto valore, a costo di elevare il livello di confronto alla sua massima potenzialità . Hezbollah e Israele hanno un linguaggio comune in guerra. Se il bombardamento è limitato, nessuna parte interpreta le azioni degli altri come un segno di debolezza ”, hanno affermato le fonti.

“Hezbollah non vuole la guerra e sta facendo di tutto per evitarlo. Ecco perché ha risposto a Moawad, nel sobborgo di Beirut, quando i droni armati israeliani non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi. Rispondendo, Hezbollah ha effettivamente impedito una guerra su larga scala perché non è possibile consentire a Israele di sfuggire a qualsiasi atto di guerra in Libano, violando il ROE ”, hanno affermato le fonti.

Lo scorso settembre, Hezbollah ha preso di mira un veicolo israeliano ad Avivim con un missile a guida laser alla luce del giorno dopo aver costretto l’esercito israeliano a nascondersi per una settimana e ritirarsi da tutte le forze dietro le linee dei civili, imponendo un nuovo ROE. L’esercito israeliano ha cancellato i confini di 120 km con il Libano (5 km di profondità) per evitare la rappresaglia di vendetta di Hezbollah per aver violato la cessazione dell’accordo di ostilità del 2006. Israele si è astenuto dal rispondere e ha ingoiato l’umiliazione a causa della sua consapevolezza della disponibilità di Hezbollah a iniziare una guerra devastante, se necessario.

Reparto Hezbollah

I funzionari israeliani minacciavano Hezbollah e il Libano di riportare il paese “all’età della pietra”. Questo è davvero alla portata delle capacità militari di Israele. Tuttavia, è anche alla portata di Hezbollah riportare Israele all’età della pietra, se necessario. I missili di precisione di Hezbollah possono colpire qualsiasi ponte, aeroporto, container di benzina, centrali elettriche, porto di Haifa, piattaforme di piattaforme petrolifere e di gas, qualsiasi infrastruttura e obiettivi militari e non militari se Israele tenta prima di colpire obiettivi simili in Libano.

La nuova capacità missilistica di Hezbollah non è nuova per Israele, che sta osservando le ultime tecnologie di cui gli alleati dell’Iran stanno usufruendo e “testando”, principalmente nello Yemen. Il recente bombardamento delle strutture petrolifere dell’Arabia Saudita e l’abbattimento di un tornado saudita nello Yemen hanno rivelato che i missili HOT iraniani sono in grado di abbattere aerei da guerra a media altezza e qualsiasi elicottero che viola lo spazio aereo libanese.

L’ultima versione di Hezbollah del missile di precisione Fateh, i supersonici missili anti-nave e i missili anti-aria possono impedire a Israele di usare la sua marina, fermando qualsiasi nave civile dall’attracco a Haifa, contrastando l’uso di elicotteri israeliani e attacchi con bombe di precisione – come nell’ultimo confronto dell’Iran con gli Stati Uniti presso la base di Ayn al-Assad in Iraq.

È improbabile che i missili di Hezbollah causino ferite cerebrali traumatiche semplici – come accaduto per i missili iraniani sulla base di Ayn al Assad – quando colpiscono obiettivi in ​​Israele in caso di guerra. Questi missili possono evitare i sistemi di intercettazione anti-missilise di Israele. Questo aumento delle capacità sta cambiando il gioco e Hezbollah crede che stia già diminuendo le possibilità di guerra. Armarsi di missili di precisione e droni armati e mostrare queste capacità a Israele è il modo di Hezbollah per evitare una guerra a tutto campo e proteggere l’ equazione della deterrenza .

Hezbollah sul confine Libano/Israele

Nella sua valutazione della sicurezza del 2020, la direzione dell’intelligence militare israeliana (Aman) ha involontariamente valutato l’assassinio del maggiore generale iraniano Qassem Soleimani come un “fattore restrittivo”. Il rapporto di Aman, che mostra una sorprendente ignoranza, quando affermava che Soleimani era responsabile dei progetti missilistici di Hezbollah. Questa mancanza di comprensione delle relazioni e della dinamica Hezbollah-Iran è piuttosto sorprendente.

Sayyed Ali Khamenei ha detto decenni fa al leader di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, che sa di cosa ha bisogno e cosa deve fare e non ha quindi bisogno di ricorrere all’Iran. L’IRGC e Hezbollah hanno istituito un motore di collaborazione che non si fermerà anche se metà della leadership dell’IRGC viene uccisa. Il possesso dei temuti missili di precisione iraniani non è più un segreto: tutti gli alleati iraniani li hanno dispiegati, in Libano, Siria, Iraq e Yemen.

Ieri è diverso da oggi: il potere della distruzione appartiene ora a tutte le parti, non più solo a Israele. La guerra non è più un’opzione. L’aggressione USA / Israele sarà limitata a una guerra economica, fintanto che l ‘”Asse della Resistenza” continuerà ad aggiornare la sua capacità di guerra per mantenere la parità di deterrenza.

Revisionato da: Maurice Brasher e CGB

Fonte: Elijah J. Magnier

Traduzione: Luciano Lago