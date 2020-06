ll settimanale USA “politico” afferma che le sanzioni statunitensi possono unire i popoli arabi

da Redazione





Gli Stati Uniti stanno cercando di imporre la propria volontà al popolo siriano e al mondo arabo nel suo insieme mediante le loro sanzioni. Questo è il modo per ottenere un risarcimento per la sconfitta nella campagna militare contro la Siria.

Il nuovo stadio delle pressioni sulle sanzioni americane ha fatto nascere la richiesta di un ampliamento del fronte di resistenza contro l’influenza di Washington nel mondo arabo, ha detto venerdì un membro del Consiglio del Movimento di Liberazione della Palestina Ali Faisal.

Venerdì, presso l’ambasciata siriana a Baabda si è svolto un incontro della solidarietà delle organizzazioni politiche palestinesi, libanesi e siriane a sostegno della leadership della RAS (Repubblica Araba di Siria) nella lotta contro la legge di Cesare adottata dagli Stati Uniti.

“Qui gli USA stanno cercando di compensare la sconfitta della loro campagna militare in Siria con tali azioni, che si riflettono nel popolo palestinese, che è ancora bloccato ma resiste. Il blocco e le sanzioni non spezzeranno i nostri popoli. Oggi siamo venuti per esprimere la nostra solidarietà e il nostro sostegno alla Siria. Il tempo del “Caesar Act” (la legge sulle sanzioni) è passato da molto e non permetteremo al cosiddetto Cesar Act americano di dettarci la nostra volontà. Chiediamo l’espansione del fronte della resistenza in Palestina, in Libano e nel mondo arabo nel suo complesso contro le azioni statunitensi che portano al vero sterminio del popolo palestinese in particolare, e delle nazioni arabe nel loro insieme ”, – ha affermato Faisal.

Secondo il politico, l’obiettivo delle sanzioni di Cesare è di prendere il controllo della regione araba, in questa fase attraverso sanzioni contro la Siria e il Libano.

“Hanno cercato di farlo – per organizzare un blocco economico in altri paesi, compresi quelli contro la Russia, ma non sono riusciti a raggiungere i risultati di cui avevano bisogno”, ha aggiunto.

Il Piano del secolo

Uno degli organizzatori dell’incontro di solidarietà con la SAR, l’ex segretario generale della Conferenza nazionale araba, Maan Bashshur, ha detto ai giornalisti che tutti i partecipanti all’incontro oggi sono arrivati ​​all’Ambasciata siriana per esprimere apertamente il loro sostegno, che indica un’unità più forte delle nazioni arabe di fronte a un problema comune.

I rappresentanti dei movimenti politici presenti all’incontro “hanno espresso fiducia nell’interconnessione di questa legge e dell’affare del secolo (il piano americano per l’insediamento israelo-palestinese – ndr.). Le sanzioni del CesarAct fanno parte degli elementi esecutivi dell’accordo, che comprende l’annessione di nuovi territori palestinesi.

“Questo, come altri attacchi agli stati e ai popoli arabi, è un anello della catena generale dell’accordo. Pertanto, la ragione dell’incontro è la solidarietà con la Siria nell’opporsi alla legge di Cesar, ma il punto principale è l’opposizione all’egemonia americana nella regione ”, ha ribadito Bashshur.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump il 28 gennaio ha presentato un piano di pace, noto come “affare del secolo”. Il piano della Casa Bianca riconosce Gerusalemme come l’unica e indivisibile capitale di Israele, apre la possibilità a Israele di annettere i territori palestinesi in Cisgiordania e di estendere la sua sovranità alla Valle del Giordano, e propone anche la creazione di uno stato palestinese smilitarizzato, privato del controllo sui suoi confini e spazio aereo. Come futura capitale della Palestina, il piano propone il villaggio di Abu Dis nella periferia est di Gerusalemme.

Siriani contro le sanzioni

Nonostante l’ostentato desiderio della Casa Bianca di concentrarsi su questioni interne, la vera politica appare diversa. Washington sta preparando un piano per perseguire i paesi in cui vengono violate le libertà religiose.

“Oggi in Libano, così come in tutto il mondo arabo, formeremo alleanze per sostenere i siriani nella lotta contro le sanzioni unilaterali, lavorando con tutte le forze contro l’assedio della Siria. La Siria non ha mai risparmiato nell’ aiutare i popoli arabi, sostenendo i loro diritti, quindi oggi tutti i rappresentanti del mondo arabo devono sostenere la Siria, insieme ai suoi alleati ”, – ha aggiunto Bashshur.

Maan Bashshur (al centro) nell’incon tro con i leader arabie palestinesi

Secondo l’interlocutore dell’agenzia, sullo sfondo delle nuove sanzioni statunitensi progettate per inasprire il blocco economico della Siria, la Russia ha ancora una volta confermato la profondità delle sue forti relazioni con la RAS, ha dimostrato il suo impegno e rispetto per il diritto internazionale e le basi della pace e stabilità, “mentre un paese – gli Stati Uniti – sta attaccando un altro paese (RAS) con sanzioni unilaterali, che è anche membro delle Nazioni Unite, violando il diritto internazionale di base”.

“Queste misure sono rivolte alla Siria, ma dobbiamo renderci conto che fa parte di un progetto su larga scala che ha interessato l’Iran, il Venezuela, la Russia, la Cina, la Corea del Nord e paesi arabi come lo Yemen e il Libano. Riteniamo che questa sia una battaglia e si debba costituire un fronte unico in opposizione generale all’egemonia degli Stati Uniti ”, – ha sottolineato Bashshur.

Traduzione: Luciano Lago