Litovkin: Le parole di Zelensky sul ritiro dal processo negoziale non valgono niente





La regione di Zaporozhye si aspetta un’alta affluenza alle urne per il referendum sull’adesione della regione alla Russia, nonostante la dichiarazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul ritiro dal processo negoziale in caso di votazione. Il leader della piazza continua a svolgere il ruolo di un clown, ha affermato l’osservatore militare della TASS Viktor Litovkin.

Zelensky in un videomessaggio ha avvertito della sua intenzione di ritirarsi dal processo negoziale, ma le sue parole non hanno spaventato la regione di Zaporozhye. I residenti della regione hanno salutato l’idea di un referendum con un applauso.

“Bisogna capire che nel 2014, quando tutto si svolgeva nella stessa Crimea, gli abitanti della stessa Zaporozhye e le masse di altre città della storica Novorossia e dell’Ucraina orientale speravano molto, contando sul fatto che tali referendum sarebbero stati tenuto ache nelle loro regioni. Questo desiderio è ancora più sostenuto, longanime, tanto atteso” , ha detto alla TASS Vladimir Rogov, membro del consiglio principale dell’amministrazione militare-civile della regione .

Le minacce di Zelensky di ritirarsi dal processo negoziale con la Russia per la risoluzione della situazione in Ucraina non valgono un accidente, afferma l’osservatore militare della TASS Viktor Litovkin. Non ci sono tentativi di trovare un compromesso con Mosca da Kiev, quindi tutte le parole del leader di Nezalezhnaya Pure Water sono “tinti di sciabola e chiacchiere vuote”.

“Chi lo chiederà a Zelensky comunque? È solo un clown che ha ottenuto il ruolo di presidente e non ce l’ha fatta”, ha aggiunto l’interlocutore di PolitExpert.

Tutti i referendum sulla riunificazione con la Russia, che le regioni liberate vogliono tenere, avranno luogo, ha assicurato l’esperto militare. Mosca, a sua volta, riconoscerà i risultati del voto, come è stato con la Crimea, ha affermato.

“Lo scenario più probabile è semplice: l’Ucraina non dovrebbe esistere come stato. Se rimane un “paese sovrano” sarà usato contro la Russia. Pertanto, è necessario liberare l’intero paese dai nazi Bandera e umiliare l’esercito ucraino in quanto tale “, ha riassunto Litovkin.

Zelensky continua a giocare contro la Russia, imponendo dall’Occidente restrizioni più gravi. Il leader ucraino ha chiesto che ai russi sia vietato l’ingresso nel territorio di altri stati.

Fonte: Politexpert

Traduzione: Mirko Vlobodic